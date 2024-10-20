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https://sarabic.ae/20241020/الكشف-عن-4-حقائق-مروعة-تدفعك-لاعتزال-شرب-الصودا-الدايت-مدى-الحياة-1093965584.html
الكشف عن 4 حقائق مروعة تدفعك لاعتزال شرب الصودا "الدايت" مدى الحياة
الكشف عن 4 حقائق مروعة تدفعك لاعتزال شرب الصودا "الدايت" مدى الحياة
سبوتنيك عربي
كشف طبيب أمراض جهاز هضمي، عن أربع حقائق مخيفة حول المشروبات الغازية الخالية من السكر، والتي قد تساعد في الانصراف عنها إلى الأبد. 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T11:49+0000
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ويعمل الدكتور سوراب سيثي، في جامعتي "هارفارد" و"ستانفورد"، ويتمتع بخبرة سريرية تزيد عن 20 عاما، ويمارس عمله في عيادات في مدينة سان فرانسيسكو.وطرح سيثي في مقطع فيديو، نشره على "تيك توك"، سؤالا حول ما إذا كانت المشروبات الغازية الخالية من السكر أكثر صحة من المشروبات الغازية العادية أم لا، وكشف بعدها عن 4 حقائق حول منتج الحمية، التي قد يجهلها كثيرون، وفقا لموقع "LadBible".وكانت الحقيقة الأولى التي تحدث عنها سوراب سيثي مخيفة حقا، وهي أن النساء اللاتي يشربن مشروبين غازيين خاليين من السكر يوميا، يواجهن "خطرا أعلى بكثير للإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية".واستند سيثي في حديثه إلى دراسة نشرتها جمعية القلب الأمريكية، وجمعية السكتة الدماغية الأمريكية في عام 2019، والتي ربطت بين تناول المشروبات المحلاة صناعيا وزيادة هذه الأمراض لدى النساء فوق سن الخمسين عاما.ومن المثير للاهتمام في الدراسة، أن خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، كان أعلى لدى النساء اللاتي لم يكن لديهن أي تاريخ من أمراض القلب أو مرض السكري.أما الحقيقة الثاني التي ذكرها سيثي عن الصودا الدايت، فهي أنها قد تكون مرتبطة بأمراض الكلى.وقال في الفيديو: "يمكن أن يسهم المحتوى العالي من الفوسفور في الصودا الدايت في الإصابة بأمراض الكلى المزمنة".ويدعم تأكيد سيثي مؤسسة الكلى الوطنية، التي استشهدت بدراسة لها وجدت أن شرب اثنين أو أكثر من الصودا الدايت يوميا يمكن أن يسبب ضررا للكلى.الحقيقة الثالثة التي شاركها الدكتور سوراب سيثي، هي أن شرب المشروبات الغازية الخالية من السكر يمكن أن "يؤثر سلبا على حساسية الأنسولين"، و"يعطل ميكروبيوم الأمعاء"، مما يعني أنه يمكن أن يؤثر على صحة الأمعاء.وقال موضحا: "إن التمتع بصحة أمعاء جيدة أمر مهم للغاية لصحتك العامة، إذ يمكن أن يساعد في الهضم والمناعة والمزيد، والإنسان في حاجة إلى وجود كمية صحية من البكتيريا الجيدة في أمعائه من أجل محاربة بعض الأمراض".أما الحقيقة الرابعة التي رصدها سوراب سيثي، فهي أن المشروبات الغازية الخالية من السكر يمكن أن "تزيد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، مما يعطل التحكم في الشهية".ووفقا لدراسة أجريت في عام 2021، ونشرت في مجلة "جاما" العلمية، فقد وجدت أن السكرالوز، وهو مكون شائع في المشروبات الغازية الخالية من السكر، يمكن أن يزيد الشهية.وأوضح الباحثون أن تناول الأشياء التي تحتوي على السكرالوز، يمكن أن يكون له "استجابات مكافأة عصبية أكبر" في الدماغ.
https://sarabic.ae/20240729/المشروبات-الغازية-الدايت-أخطر-على-صحتك-تعرف-على-الأسباب-1091210657.html
https://sarabic.ae/20230630/الصحة-العالمية-تعتزم-تصنيف-الأسبارتام-المكون-الرئيسي-للدايت-كولا-كـخطر-محتمل-للسرطان-1078630341.html
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علوم, الأخبار, منوعات, إنقاص الوزن
علوم, الأخبار, منوعات, إنقاص الوزن

الكشف عن 4 حقائق مروعة تدفعك لاعتزال شرب الصودا "الدايت" مدى الحياة

11:49 GMT 20.10.2024
© Photo / Unsplash/ Lee B. Viningدايت صودا
دايت صودا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
دايت صودا
© Photo / Unsplash/ Lee B. Vining
تابعنا عبر
كشف طبيب أمراض جهاز هضمي، عن أربع حقائق مخيفة حول المشروبات الغازية الخالية من السكر، والتي قد تساعد في الانصراف عنها إلى الأبد.
ويعمل الدكتور سوراب سيثي، في جامعتي "هارفارد" و"ستانفورد"، ويتمتع بخبرة سريرية تزيد عن 20 عاما، ويمارس عمله في عيادات في مدينة سان فرانسيسكو.
وطرح سيثي في مقطع فيديو، نشره على "تيك توك"، سؤالا حول ما إذا كانت المشروبات الغازية الخالية من السكر أكثر صحة من المشروبات الغازية العادية أم لا، وكشف بعدها عن 4 حقائق حول منتج الحمية، التي قد يجهلها كثيرون، وفقا لموقع "LadBible".
وكانت الحقيقة الأولى التي تحدث عنها سوراب سيثي مخيفة حقا، وهي أن النساء اللاتي يشربن مشروبين غازيين خاليين من السكر يوميا، يواجهن "خطرا أعلى بكثير للإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية".
واستند سيثي في حديثه إلى دراسة نشرتها جمعية القلب الأمريكية، وجمعية السكتة الدماغية الأمريكية في عام 2019، والتي ربطت بين تناول المشروبات المحلاة صناعيا وزيادة هذه الأمراض لدى النساء فوق سن الخمسين عاما.
ومن المثير للاهتمام في الدراسة، أن خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، كان أعلى لدى النساء اللاتي لم يكن لديهن أي تاريخ من أمراض القلب أو مرض السكري.
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29 يوليو, 07:29 GMT
أما الحقيقة الثاني التي ذكرها سيثي عن الصودا الدايت، فهي أنها قد تكون مرتبطة بأمراض الكلى.
وقال في الفيديو: "يمكن أن يسهم المحتوى العالي من الفوسفور في الصودا الدايت في الإصابة بأمراض الكلى المزمنة".
ويدعم تأكيد سيثي مؤسسة الكلى الوطنية، التي استشهدت بدراسة لها وجدت أن شرب اثنين أو أكثر من الصودا الدايت يوميا يمكن أن يسبب ضررا للكلى.
الحقيقة الثالثة التي شاركها الدكتور سوراب سيثي، هي أن شرب المشروبات الغازية الخالية من السكر يمكن أن "يؤثر سلبا على حساسية الأنسولين"، و"يعطل ميكروبيوم الأمعاء"، مما يعني أنه يمكن أن يؤثر على صحة الأمعاء.
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وقال موضحا: "إن التمتع بصحة أمعاء جيدة أمر مهم للغاية لصحتك العامة، إذ يمكن أن يساعد في الهضم والمناعة والمزيد، والإنسان في حاجة إلى وجود كمية صحية من البكتيريا الجيدة في أمعائه من أجل محاربة بعض الأمراض".
أما الحقيقة الرابعة التي رصدها سوراب سيثي، فهي أن المشروبات الغازية الخالية من السكر يمكن أن "تزيد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، مما يعطل التحكم في الشهية".
ووفقا لدراسة أجريت في عام 2021، ونشرت في مجلة "جاما" العلمية، فقد وجدت أن السكرالوز، وهو مكون شائع في المشروبات الغازية الخالية من السكر، يمكن أن يزيد الشهية.
وأوضح الباحثون أن تناول الأشياء التي تحتوي على السكرالوز، يمكن أن يكون له "استجابات مكافأة عصبية أكبر" في الدماغ.
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