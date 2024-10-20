https://sarabic.ae/20241020/امرأة-تتدلى-من-الطابق-الـ16-بعد-أن-فقدت-توازنها-أثناء-تنظيف-نافذة-فيديو-1093965023.html
امرأة تتدلى من الطابق الـ16 بعد أن فقدت توازنها أثناء تنظيف نافذة... فيديو
امرأة تتدلى من الطابق الـ16 بعد أن فقدت توازنها أثناء تنظيف نافذة... فيديو
سبوتنيك عربي
وثقت كاميرات فيديو لحظات مثيرة حين تدلت امرأة من حافة مبنى شاهق في مدينة غواروجا البرازيلية، بعد أن فقدت توازنها أثناء تنظيف نافذة بالطابق السادس عشر. 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T10:56+0000
2024-10-20T10:56+0000
2024-10-20T10:56+0000
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وفي المشهد الذي تم تصويره من مبنى مجاور، ظهرت المرأة وهي متشبثة بأطراف أصابعها، تصرخ طلبا للمساعدة لمدة تقارب 5 دقائق.لكن من حسن حظ المرأة أن قدميها كانتا تستقران على حافة نافذة في الأسفل، ما ساعدها على الصمود وطلب المساعدة.في النهاية، تمكن الجيران من اقتحام شقتها وإنقاذها من السقوط في اللحظات الأخيرة، مما جعل الحادثة تأخذ منحى دراميا انتهى بنجاة المرأة بأعجوبة، بينما شرع الناس في الشارع بالتصفيق.
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات, الأخبار
نادي الفيديو, منوعات, الأخبار
امرأة تتدلى من الطابق الـ16 بعد أن فقدت توازنها أثناء تنظيف نافذة... فيديو
وثقت كاميرات فيديو لحظات مثيرة حين تدلت امرأة من حافة مبنى شاهق في مدينة غواروجا البرازيلية، بعد أن فقدت توازنها أثناء تنظيف نافذة بالطابق السادس عشر.
وفي المشهد الذي تم تصويره من مبنى مجاور، ظهرت المرأة وهي متشبثة بأطراف أصابعها، تصرخ طلبا للمساعدة لمدة تقارب 5 دقائق.
لكن من حسن حظ المرأة أن قدميها كانتا تستقران على حافة نافذة في الأسفل، ما ساعدها على الصمود وطلب المساعدة.
في النهاية، تمكن الجيران من اقتحام شقتها وإنقاذها من السقوط في اللحظات الأخيرة، مما جعل الحادثة تأخذ منحى دراميا انتهى بنجاة المرأة بأعجوبة، بينما شرع الناس في الشارع بالتصفيق.