https://sarabic.ae/20241020/عمرها-41-مليون-سنة-مصر-تدخل-غينيس-بحفرية-الحوت-توتسيتس-صور-1093970617.html
عمرها 41 مليون سنة... مصر تدخل "غينيس" بحفرية "الحوت توتسيتس"... صور
عمرها 41 مليون سنة... مصر تدخل "غينيس" بحفرية "الحوت توتسيتس"... صور
سبوتنيك عربي
دخل مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية في مصر، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لامتلاكه أصغر حفرية للحيتان القديمة من العائلة الملكية للبحار القديمة ممثلة... 20.10.2024, سبوتنيك عربي
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وأوضح رئيس قسم الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، هشام سلام، أن "اكتشاف الحفرية كان في عام 2018"، مؤكدًا أنه "تم عمل الأبحاث العلمية حولها وتبين أنها نوع من الحيتان صغيرة الحجم تعود إلى 41 مليون سنة وأنها من الأسرة الملكية القديمة للحيتان وأصغرها في تلك السلسلة".وصرح سلام بأن "حفرية "توتسيتس" جرى تسميتها على شرف الملك توت عنخ آمون، وذلك لمرور 100 عام على اكتشاف مقبرته"، مشيرًا إلى أن "الحفريات كانت تسمى بأسماء لاتينية وإنجليزية نسبة للعلماء، الذين اكتشفوها، ولكن هذه الحفرية أطلق عليها اسم "توتسيتس" لتؤكد أن الاكتشاف تم على يد علماء مصريين".وذكر سلام، في ختام تصريحاته، أنهم "جهزوا الأوراق اللازمة وأرسلوها للقائمين على موسوعة "غينيس"، مبينا أنهم لم يتلقوا إجابة بالإيجاب إلا بعد عام ونصف العام.من جهته، هنأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، الفريق البحثي بجامعة المنصورة على هذا الاكتشاف، مؤكدة أن "إطلاق اسم "توتسيتس" على الحوت الجديد تيمنًا بالملك المصري توت عنخ آمون".
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
عمرها 41 مليون سنة... مصر تدخل "غينيس" بحفرية "الحوت توتسيتس"... صور
دخل مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية في مصر، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لامتلاكه أصغر حفرية للحيتان القديمة من العائلة الملكية للبحار القديمة ممثلة في حفرية "توتسيتس".
وأوضح رئيس قسم الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، هشام سلام، أن "اكتشاف الحفرية كان في عام 2018"، مؤكدًا أنه "تم عمل الأبحاث العلمية حولها وتبين أنها نوع من الحيتان صغيرة الحجم تعود إلى 41 مليون سنة وأنها من الأسرة الملكية القديمة للحيتان وأصغرها في تلك السلسلة".
وصرح سلام بأن "حفرية "توتسيتس" جرى تسميتها على شرف الملك توت عنخ آمون، وذلك لمرور 100 عام على اكتشاف مقبرته"، مشيرًا إلى أن "الحفريات كانت تسمى بأسماء لاتينية وإنجليزية نسبة للعلماء، الذين اكتشفوها، ولكن هذه الحفرية أطلق عليها اسم "توتسيتس" لتؤكد أن الاكتشاف تم على يد علماء مصريين".
وذكر سلام، في ختام تصريحاته، أنهم "جهزوا الأوراق اللازمة وأرسلوها للقائمين على موسوعة "غينيس"، مبينا أنهم لم يتلقوا إجابة بالإيجاب إلا بعد عام ونصف العام.
من جهته، هنأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، الفريق البحثي بجامعة المنصورة على هذا الاكتشاف، مؤكدة أن "إطلاق اسم "توتسيتس" على الحوت الجديد تيمنًا بالملك المصري توت عنخ آمون".