https://sarabic.ae/20241020/مقتل-3-عسكريين-من-الجيش-اللبناني-إثر-استهداف-القوات-الإسرائيلية-آلية-تابعة-لهم-جنوبي-البلاد-1093969482.html
مقتل 3 عسكريين من الجيش اللبناني إثر استهداف القوات الإسرائيلية آلية تابعة لهم جنوبي البلاد
مقتل 3 عسكريين من الجيش اللبناني إثر استهداف القوات الإسرائيلية آلية تابعة لهم جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، مقتل 3 عسكريين من قواته، جراء استهداف القوات الإسرائيلية، آلية تابعة لهم في جنوب لبنان. 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T13:14+0000
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وقال الجيش اللبناني، في بيان اليوم الأحد: "استهدف العدو الإسرائيلي آلية للجيش على طريق عين إبل - حانين في الجنوب، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، دمّر سلاح الجو نحو 175 هدفاً إرهابياً في لبنان وقطاع غزة، وتم تصفية عشرات الإرهابيين".وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي: "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي... تعمل على تدمير بنى تحتية إرهابية تابعة لمنظمة "حزب الله" الإرهابية، وتصفية الإرهابيين ومصادرة أسلحة تم العثور عليها".وأشار إلى أنه "في قطاع غزة، تواصل فرق 162، فرقة غزة و252 عملياتها في شمال، وسط وجنوب القطاع. قضت القوات على عشرات الإرهابيين في معارك وجهاً لوجه ومن الجو، ودمرت العديد من البنى التحتية الإرهابية، وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة".وبحسب الجيش الغسرائيلي، فإنه من بين الـ175 هدفاً في غزة ولبنان، التي تم استهدافها، "مستودعات أسلحة، وأنفاق إطلاق، ومبانٍ عسكرية وبنى تحتية تابعة لحماس وحزب الله".
https://sarabic.ae/20241020/هل-بدأت-إسرائيل-تنفيذ-خطة-الجنرالات-لتهجير-السكان-الفلسطينيين-من-شمال-قطاع-غزة-1093888287.html
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لبنان, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل
لبنان, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل
مقتل 3 عسكريين من الجيش اللبناني إثر استهداف القوات الإسرائيلية آلية تابعة لهم جنوبي البلاد
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، مقتل 3 عسكريين من قواته، جراء استهداف القوات الإسرائيلية، آلية تابعة لهم في جنوب لبنان.
وقال الجيش اللبناني، في بيان اليوم الأحد: "استهدف العدو الإسرائيلي آلية للجيش على طريق عين إبل - حانين في الجنوب، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مهاجمة عشرات الأهداف في لبنان وقطاع غزة، مشيرًا إلى أنه قضى على العشرات من عناصر "حزب الله"، بحسب قوله.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، دمّر سلاح الجو نحو 175 هدفاً إرهابياً في لبنان وقطاع غزة، وتم تصفية عشرات الإرهابيين".
وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي: "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي... تعمل على تدمير بنى تحتية إرهابية تابعة لمنظمة "حزب الله" الإرهابية، وتصفية الإرهابيين ومصادرة أسلحة تم العثور عليها".
وتابع البيان: "ضرب سلاح الجو الإسرائيلي وقتل أكثر من 65 إرهابيًا من "حزب الله" في جنوب لبنان، وضرب عشرات الأهداف لـ"حزب الله"، بما في ذلك الخلايا الإرهابية، ومنصات إطلاق صواريخ موجهة نحو إسرائيل ومبانٍ عسكرية".
وأشار إلى أنه "في قطاع غزة، تواصل فرق 162، فرقة غزة و252 عملياتها في شمال، وسط وجنوب القطاع. قضت القوات على عشرات الإرهابيين في معارك وجهاً لوجه ومن الجو، ودمرت العديد من البنى التحتية الإرهابية، وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة".
وبحسب الجيش الغسرائيلي، فإنه من بين الـ175 هدفاً في غزة ولبنان، التي تم استهدافها، "مستودعات أسلحة، وأنفاق إطلاق، ومبانٍ عسكرية وبنى تحتية تابعة لحماس وحزب الله".