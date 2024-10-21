https://sarabic.ae/20241021/الصين-تبتكر-مجالا-مغناطيسيا-أقوى-بـ800-ألف-مرة-من-مجال-كوكب-الأرض-صور-1094017103.html
الصين تبتكر مجالا مغناطيسيا أقوى بـ800 ألف مرة من مجال كوكب الأرض... صور
الصين تبتكر مجالا مغناطيسيا أقوى بـ800 ألف مرة من مجال كوكب الأرض... صور
سبوتنيك عربي
ابتكر علماء صينيون، أقوى مغناطيس مقاوم في العالم، يتجاوز بقوته قوة المجال المغناطيسي للأرض بأكثر من 800 ألف مرة. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T21:05+0000
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وتُستخدم المغناطيسات المقاومة المصنوعة من أسلاك معدنية ملفوفة بشكل شائع في مرافق أبحاث المغناطيس في جميع أنحاء العالم.وتشير التقارير إلى أن المغناطيس المقاوم أنتج مجالا مغناطيسيا ثابتا بقوة 42.02 تسلا (وحدة قياس المجال المغناطيسي)، محطمين بذلك الرقم القياسي العالمي الذي سجلته الولايات المتحدة في هذا المجال عام 2017.ووفقًا للمؤسسة، بعد نحو 4 سنوات من الجهود الدؤوبة، قام العلماء والمهندسون بتحسين بنية المغناطيس، وتحسين عملية تصنيعه، وتحقيق مجال مغناطيسي ثابت يبلغ 42.02 تسلا مع مصدر طاقة يبلغ 32.3 ميغاوات، متجاوزين الرقم القياسي البالغ 41.4 تسلا، الذي سجله مختبر المجال المغناطيسي العالي الوطني الأمريكي.و يمكن أن تمهد هذه التطورات الطريق للباحثين لاكتشاف فيزياء جديدة غير متوقعة، حيث أن المغناطيسات ذات المجال العالي هي أدوات أساسية لاستكشاف الخصائص الخفية للمواد المتقدمة مثل الموصلات الفائقة، والتي يمكنها حمل التيار الكهربائي دون توليد حرارة مهدرة في درجات حرارة منخفضة للغاية.وتوفر هذه المجالات المغناطيسية القوية فرصا لمراقبة ظواهر فيزيائية جديدة تماما والتلاعب بحالات المادة، ما يوفر رؤى قيمة في فيزياء المادة المكثفة.
https://sarabic.ae/20241018/المجال-المغناطيسي-للأرض-يصدر-صوتا-مرعبا-أثناء-تغيره-فيديو-1093896253.html
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منوعات
الصين تبتكر مجالا مغناطيسيا أقوى بـ800 ألف مرة من مجال كوكب الأرض... صور
ابتكر علماء صينيون، أقوى مغناطيس مقاوم في العالم، يتجاوز بقوته قوة المجال المغناطيسي للأرض بأكثر من 800 ألف مرة.
وتُستخدم المغناطيسات المقاومة المصنوعة من أسلاك معدنية ملفوفة بشكل شائع في مرافق أبحاث المغناطيس في جميع أنحاء العالم.
ويُنظر إلى هذا الإنجاز باعتباره اختراقًا كبيرًا آخر لمختبر المجال المغناطيسي العالي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم (CHMFL)، بعد نجاحه في عام 2022، مع أقوى مغناطيس هجين في العالم بقوة 45.22 تسلا.
وتشير التقارير إلى أن المغناطيس المقاوم أنتج مجالا مغناطيسيا ثابتا بقوة 42.02 تسلا (وحدة قياس المجال المغناطيسي)، محطمين بذلك الرقم القياسي العالمي الذي سجلته الولايات المتحدة في هذا المجال عام 2017.
ووفقًا للمؤسسة، بعد نحو 4 سنوات من الجهود الدؤوبة، قام العلماء والمهندسون بتحسين بنية المغناطيس، وتحسين عملية تصنيعه، وتحقيق مجال مغناطيسي ثابت يبلغ 42.02 تسلا مع مصدر طاقة يبلغ 32.3 ميغاوات، متجاوزين الرقم القياسي البالغ 41.4 تسلا، الذي سجله مختبر المجال المغناطيسي العالي الوطني الأمريكي.
وقد يؤدي المغناطيس المحطم للأرقام القياسية إلى اكتشافات فيزيائية جديدة وفقًا لجواكيم ووسنيتزا، وهو فيزيائي في مختبر المجال المغناطيسي العالي في درسدن بألمانيا، إذ أن المغناطيس الصيني المحطم للأرقام القياسية يمهد الطريق لتطوير مغناطيسات موثوقة قادرة على تحمل مجالات مغناطيسية أقوى، بحسب موقع "interestingengineering".
و يمكن أن تمهد هذه التطورات الطريق للباحثين لاكتشاف فيزياء جديدة غير متوقعة، حيث أن المغناطيسات ذات المجال العالي هي أدوات أساسية لاستكشاف الخصائص الخفية للمواد المتقدمة مثل الموصلات الفائقة، والتي يمكنها حمل التيار الكهربائي دون توليد حرارة مهدرة في درجات حرارة منخفضة للغاية.
وتوفر هذه المجالات المغناطيسية القوية فرصا لمراقبة ظواهر فيزيائية جديدة تماما والتلاعب بحالات المادة، ما يوفر رؤى قيمة في فيزياء المادة المكثفة.