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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
10:30 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
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30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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عالم سبوتنيك
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08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
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مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
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لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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الصين تبتكر مجالا مغناطيسيا أقوى بـ800 ألف مرة من مجال كوكب الأرض... صور
الصين تبتكر مجالا مغناطيسيا أقوى بـ800 ألف مرة من مجال كوكب الأرض... صور
سبوتنيك عربي
ابتكر علماء صينيون، أقوى مغناطيس مقاوم في العالم، يتجاوز بقوته قوة المجال المغناطيسي للأرض بأكثر من 800 ألف مرة. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
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وتُستخدم المغناطيسات المقاومة المصنوعة من أسلاك معدنية ملفوفة بشكل شائع في مرافق أبحاث المغناطيس في جميع أنحاء العالم.وتشير التقارير إلى أن المغناطيس المقاوم أنتج مجالا مغناطيسيا ثابتا بقوة 42.02 تسلا (وحدة قياس المجال المغناطيسي)، محطمين بذلك الرقم القياسي العالمي الذي سجلته الولايات المتحدة في هذا المجال عام 2017.ووفقًا للمؤسسة، بعد نحو 4 سنوات من الجهود الدؤوبة، قام العلماء والمهندسون بتحسين بنية المغناطيس، وتحسين عملية تصنيعه، وتحقيق مجال مغناطيسي ثابت يبلغ 42.02 تسلا مع مصدر طاقة يبلغ 32.3 ميغاوات، متجاوزين الرقم القياسي البالغ 41.4 تسلا، الذي سجله مختبر المجال المغناطيسي العالي الوطني الأمريكي.و يمكن أن تمهد هذه التطورات الطريق للباحثين لاكتشاف فيزياء جديدة غير متوقعة، حيث أن المغناطيسات ذات المجال العالي هي أدوات أساسية لاستكشاف الخصائص الخفية للمواد المتقدمة مثل الموصلات الفائقة، والتي يمكنها حمل التيار الكهربائي دون توليد حرارة مهدرة في درجات حرارة منخفضة للغاية.وتوفر هذه المجالات المغناطيسية القوية فرصا لمراقبة ظواهر فيزيائية جديدة تماما والتلاعب بحالات المادة، ما يوفر رؤى قيمة في فيزياء المادة المكثفة.
https://sarabic.ae/20241018/المجال-المغناطيسي-للأرض-يصدر-صوتا-مرعبا-أثناء-تغيره-فيديو-1093896253.html
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الصين تبتكر مجالا مغناطيسيا أقوى بـ800 ألف مرة من مجال كوكب الأرض... صور

21:05 GMT 21.10.2024
© Photo / unsplash/Louis Maniquetمغناطيس الأرض
مغناطيس الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© Photo / unsplash/Louis Maniquet
تابعنا عبر
ابتكر علماء صينيون، أقوى مغناطيس مقاوم في العالم، يتجاوز بقوته قوة المجال المغناطيسي للأرض بأكثر من 800 ألف مرة.
وتُستخدم المغناطيسات المقاومة المصنوعة من أسلاك معدنية ملفوفة بشكل شائع في مرافق أبحاث المغناطيس في جميع أنحاء العالم.

ويُنظر إلى هذا الإنجاز باعتباره اختراقًا كبيرًا آخر لمختبر المجال المغناطيسي العالي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم (CHMFL)، بعد نجاحه في عام 2022، مع أقوى مغناطيس هجين في العالم بقوة 45.22 تسلا.

وتشير التقارير إلى أن المغناطيس المقاوم أنتج مجالا مغناطيسيا ثابتا بقوة 42.02 تسلا (وحدة قياس المجال المغناطيسي)، محطمين بذلك الرقم القياسي العالمي الذي سجلته الولايات المتحدة في هذا المجال عام 2017.
كوكب الأرض إلى جانب مجرة في مشهد خيالي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
مجتمع
المجال المغناطيسي للأرض يصدر صوتا "مرعبا" أثناء تغيره... فيديو
18 أكتوبر, 07:59 GMT
ووفقًا للمؤسسة، بعد نحو 4 سنوات من الجهود الدؤوبة، قام العلماء والمهندسون بتحسين بنية المغناطيس، وتحسين عملية تصنيعه، وتحقيق مجال مغناطيسي ثابت يبلغ 42.02 تسلا مع مصدر طاقة يبلغ 32.3 ميغاوات، متجاوزين الرقم القياسي البالغ 41.4 تسلا، الذي سجله مختبر المجال المغناطيسي العالي الوطني الأمريكي.

وقد يؤدي المغناطيس المحطم للأرقام القياسية إلى اكتشافات فيزيائية جديدة وفقًا لجواكيم ووسنيتزا، وهو فيزيائي في مختبر المجال المغناطيسي العالي في درسدن بألمانيا، إذ أن المغناطيس الصيني المحطم للأرقام القياسية يمهد الطريق لتطوير مغناطيسات موثوقة قادرة على تحمل مجالات مغناطيسية أقوى، بحسب موقع "interestingengineering".

و يمكن أن تمهد هذه التطورات الطريق للباحثين لاكتشاف فيزياء جديدة غير متوقعة، حيث أن المغناطيسات ذات المجال العالي هي أدوات أساسية لاستكشاف الخصائص الخفية للمواد المتقدمة مثل الموصلات الفائقة، والتي يمكنها حمل التيار الكهربائي دون توليد حرارة مهدرة في درجات حرارة منخفضة للغاية.
وتوفر هذه المجالات المغناطيسية القوية فرصا لمراقبة ظواهر فيزيائية جديدة تماما والتلاعب بحالات المادة، ما يوفر رؤى قيمة في فيزياء المادة المكثفة.
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