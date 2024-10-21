https://sarabic.ae/20241021/صور-الاستعدادات-لقمة-دول-بريكس-في-مدينة-قازان-الساحرة-1093992837.html
صور الاستعدادات لقمة دول "بريكس" في مدينة قازان الساحرة
صور الاستعدادات لقمة دول "بريكس" في مدينة قازان الساحرة
سبوتنيك عربي
صور الاستعدادات لقمة دول "بريكس" في مدينة قازان الساحرة
2024-10-21T12:32+0000
2024-10-21T12:32+0000
2024-10-21T13:01+0000
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MIA „Rossiya Segodnya“
صور الاستعدادات لقمة دول "بريكس" في مدينة قازان الساحرة
صور الاستعدادات لقمة دول "بريكس" في مدينة قازان الساحرة
صور الاستعدادات لقمة دول "بريكس" في مدينة قازان الساحرة
12:32 GMT 21.10.2024 (تم التحديث: 13:01 GMT 21.10.2024)
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور توثق جوانب من الاستعدادات لقمة دول "بريكس" التي ستقام في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.
© Photohost agency brics-russia2024.ru / Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
متطوع في محطة القطار ضمن الاستعدادات للقمة الـ16 لدول "بريكس" في مدينة قازان.
متطوع في محطة القطار ضمن الاستعدادات للقمة الـ16 لدول "بريكس" في مدينة قازان.
© Photohost agency brics-russia2024.ru / Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
سيارات تحمل شعار قمة "بريكس" بالقرب من مطار قازان.
سيارات تحمل شعار قمة "بريكس" بالقرب من مطار قازان.
© Photohost agency brics-russia2024.ru / Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
مكتب الاستعلامات بالقرب من محطة السكك الحديدية في مدينة قازان.
مكتب الاستعلامات بالقرب من محطة السكك الحديدية في مدينة قازان.
© Photohost agency brics-russia2024.ru / Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور
تزيين وتجهيز إحدى القاعات ضمن الاستعدادات للقمة الـ16 لدول "بريكس" في مدينة قازان.
تزيين وتجهيز إحدى القاعات ضمن الاستعدادات للقمة الـ16 لدول "بريكس" في مدينة قازان.
© Photohost agency brics-russia2024.ru / Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
مسافرون بالقرب من مدخل مطار قازان.
مسافرون بالقرب من مدخل مطار قازان.
© Photohost agency brics-russia2024.ru / Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور
فتاة أمام شعار قمة "بريكس" في قازان، التي ستعقد في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.
فتاة أمام شعار قمة "بريكس" في قازان، التي ستعقد في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.
© Photohost agency brics-russia2024.ru / Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور
قطار سريع في محطة القطارات ضمن الاستعدادات لقمة دول "بريكس" في مدينة قازان، التي ستعقد في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.
قطار سريع في محطة القطارات ضمن الاستعدادات لقمة دول "بريكس" في مدينة قازان، التي ستعقد في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.
© Photohost agency brics-russia2024.ru / Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
موظفة في مطار قازان تضع لافتة إعلامية تحمل شعار قمة "بريكس"، التي ستعقد في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.
موظفة في مطار قازان تضع لافتة إعلامية تحمل شعار قمة "بريكس"، التي ستعقد في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.
© Photohost agency brics-russia2024.ru / Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور
إعلاميون يلتقطون الصور في مطار قازان.
إعلاميون يلتقطون الصور في مطار قازان.