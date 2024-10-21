صور الاستعدادات لقمة دول "بريكس" في مدينة قازان الساحرة

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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
10:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يتحدى المقاومة بعد استهداف منزله بمسيرة، إسرائيل تلقي منشورات على غزة تقول من يلقي سلاحه ويعيد المخطوفين، سيُسمح له بالمغادرة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
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صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: أمريكا محكومة من قبل إسرائيل ونتنياهو هو الذي يحكم الولايات المتحدة الأمريكية وليس العكس
16:03 GMT
58 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
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https://sarabic.ae/20241021/صور-الاستعدادات-لقمة-دول-بريكس-في-مدينة-قازان-الساحرة-1093992837.html
صور الاستعدادات لقمة دول "بريكس" في مدينة قازان الساحرة
صور الاستعدادات لقمة دول "بريكس" في مدينة قازان الساحرة
سبوتنيك عربي
صور الاستعدادات لقمة دول "بريكس" في مدينة قازان الساحرة
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صور الاستعدادات لقمة دول "بريكس" في مدينة قازان الساحرة
صور الاستعدادات لقمة دول "بريكس" في مدينة قازان الساحرة

صور الاستعدادات لقمة دول "بريكس" في مدينة قازان الساحرة

12:32 GMT 21.10.2024 (تم التحديث: 13:01 GMT 21.10.2024)
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جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور توثق جوانب من الاستعدادات لقمة دول "بريكس" التي ستقام في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.
© Photohost agency brics-russia2024.ru / Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

متطوع في محطة القطار ضمن الاستعدادات للقمة الـ16 لدول "بريكس" في مدينة قازان.

متطوع في محطة القطار ضمن الاستعدادات للقمة الـ16 لدول &quot;بريكس&quot; في مدينة قازان. - سبوتنيك عربي
1/9
© Photohost agency brics-russia2024.ru / Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

متطوع في محطة القطار ضمن الاستعدادات للقمة الـ16 لدول "بريكس" في مدينة قازان.

© Photohost agency brics-russia2024.ru / Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

سيارات تحمل شعار قمة "بريكس" بالقرب من مطار قازان.

سيارات تحمل شعار قمة &quot;بريكس&quot; بالقرب من مطار قازان. - سبوتنيك عربي
2/9
© Photohost agency brics-russia2024.ru / Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

سيارات تحمل شعار قمة "بريكس" بالقرب من مطار قازان.

© Photohost agency brics-russia2024.ru / Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

مكتب الاستعلامات بالقرب من محطة السكك الحديدية في مدينة قازان.

مكتب الاستعلامات بالقرب من محطة السكك الحديدية في مدينة قازان. - سبوتنيك عربي
3/9
© Photohost agency brics-russia2024.ru / Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مكتب الاستعلامات بالقرب من محطة السكك الحديدية في مدينة قازان.

© Photohost agency brics-russia2024.ru / Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

تزيين وتجهيز إحدى القاعات ضمن الاستعدادات للقمة الـ16 لدول "بريكس" في مدينة قازان.

تزيين وتجهيز إحدى القاعات ضمن الاستعدادات للقمة الـ16 لدول &quot;بريكس&quot; في مدينة قازان. - سبوتنيك عربي
4/9
© Photohost agency brics-russia2024.ru / Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

تزيين وتجهيز إحدى القاعات ضمن الاستعدادات للقمة الـ16 لدول "بريكس" في مدينة قازان.

© Photohost agency brics-russia2024.ru / Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

مسافرون بالقرب من مدخل مطار قازان.

مسافرون بالقرب من مدخل مطار قازان. - سبوتنيك عربي
5/9
© Photohost agency brics-russia2024.ru / Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مسافرون بالقرب من مدخل مطار قازان.

© Photohost agency brics-russia2024.ru / Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة أمام شعار قمة "بريكس" في قازان، التي ستعقد في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.

فتاة أمام شعار قمة &quot;بريكس&quot; في قازان، التي ستعقد في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر. - سبوتنيك عربي
6/9
© Photohost agency brics-russia2024.ru / Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاة أمام شعار قمة "بريكس" في قازان، التي ستعقد في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.

© Photohost agency brics-russia2024.ru / Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

قطار سريع في محطة القطارات ضمن الاستعدادات لقمة دول "بريكس" في مدينة قازان، التي ستعقد في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.

قطار سريع في محطة القطارات ضمن الاستعدادات لقمة دول &quot;بريكس&quot; في مدينة قازان، التي ستعقد في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر. - سبوتنيك عربي
7/9
© Photohost agency brics-russia2024.ru / Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

قطار سريع في محطة القطارات ضمن الاستعدادات لقمة دول "بريكس" في مدينة قازان، التي ستعقد في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.

© Photohost agency brics-russia2024.ru / Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

موظفة في مطار قازان تضع لافتة إعلامية تحمل شعار قمة "بريكس"، التي ستعقد في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.

موظفة في مطار قازان تضع لافتة إعلامية تحمل شعار قمة &quot;بريكس&quot;، التي ستعقد في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر. - سبوتنيك عربي
8/9
© Photohost agency brics-russia2024.ru / Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

موظفة في مطار قازان تضع لافتة إعلامية تحمل شعار قمة "بريكس"، التي ستعقد في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.

© Photohost agency brics-russia2024.ru / Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

إعلاميون يلتقطون الصور في مطار قازان.

إعلاميون يلتقطون الصور في مطار قازان. - سبوتنيك عربي
9/9
© Photohost agency brics-russia2024.ru / Maksim Bogodvid
/
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إعلاميون يلتقطون الصور في مطار قازان.

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