https://sarabic.ae/20241021/صور-صادمة-كيف-يغير-التدخين-عظامك-للأبد-1093988336.html

صور صادمة... كيف يغير التدخين عظامك للأبد

صور صادمة... كيف يغير التدخين عظامك للأبد

سبوتنيك عربي

توصلت دراسة علمية جديدة لاكتشاف خطير بشأن تأثير جانبي دائم و"مهم" على الإنسان، من ممارسته لعادة التدخين. 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T09:24+0000

2024-10-21T09:24+0000

2024-10-21T09:24+0000

مجتمع

الصحة

علوم

الأخبار

التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093988180_0:0:1570:884_1920x0_80_0_0_96f3c740ac5183c754dc8dfd6a1ff074.jpg

وحذر باحثون من جامعة ليستر البريطانية، من أن هذه العادة الخطيرة قد تترك آثارا في العظام لقرون بعد الموت، وذلك بعد دراستهم بقايا بشرية مدفونة في إنجلترا بين القرنين الـ12 والـ19.واكتشف الباحثون أن التدخين لا يؤدي فقط إلى ترك بقع وخدوش على الأسنان، بل يترك جزيئات كيميائية صغيرة في الفم، التي من الممكن أن تبقى هناك إلى الأبد.وفي الدراسة التي نشرتها جامعة ليستر عبر موقعها، شرع الخبراء في معرفة المزيد عن هذه الجزيئات، والتأثير الذي قد تخلفه على صحة الإنسان في العصر الحديث.وأنشأ باحثو الدراسة طريقة تبحث عن آثار جزيئية لدخان التبغ في العظم القشري، وهي الأنسجة الكثيفة التي تشكل الطبقة الخارجية من العظام، وتوفر قوة العظام، وذلك بفحصهم 323 مجموعة من الهياكل العظمية التي تم اكتشافها من قبرين في إنجلترا، وقد تم تحديد أن بعضها كان يدخن التبغ.ومن خلال تحليل بقايا الهياكل العظمية البشرية قبل وبعد إدخال التبغ إلى أوروبا الغربية، تمكن الباحثون من تحديد التغيرات العظمية "بشكل واضح".وحدد الفريق 45 "سمة جزيئية مميزة" تختلف بين المدخنين وغير المدخنين.وعلاوة على ذلك، تمكن فريق الدراسة من تحديد ما إذا كانت الهياكل العظمية "غير المحددة" سابقا بأنها مدخنة أم لا، من خلال تحديد أوجه التشابه الجزيئية معهم والمدخنين المعروفين.ويقول الفريق في بحثهم: "يخلف استهلاك التبغ سجلا أيضيا في العظام البشرية مميزا، بما يكفي لتحديد استخدامه لدى الأفراد الذين لا يُعرف استهلاكهم للتبغ".وبشكل عام، تظهر الدراسة أن استهلاك التبغ يترك سجلا أيضيا في العظام القشرية البشرية، حتى بعد مئات السنين من الوفاة، وقد يكون لهذا الاكتشاف أهمية في فهم سبب كون تعاطي التبغ عامل خطر لبعض الاضطرابات العضلية الهيكلية والأسنان.

https://sarabic.ae/20240929/السجائر-الإلكترونية-قد-تصيب-بمرض-خطير-بعد-تغييرها-للحمض-النووي-1093236512.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, علوم, الأخبار, التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة