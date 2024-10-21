صور صادمة... كيف يغير التدخين عظامك للأبد

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123 د
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
10:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
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الإنسان والثقافة
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30 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يتحدى المقاومة بعد استهداف منزله بمسيرة، إسرائيل تلقي منشورات على غزة تقول من يلقي سلاحه ويعيد المخطوفين، سيُسمح له بالمغادرة
17:03 GMT
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
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البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
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05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
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29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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مدار الليل والنهار
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مجتمع
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https://sarabic.ae/20241021/صور-صادمة-كيف-يغير-التدخين-عظامك-للأبد-1093988336.html
صور صادمة... كيف يغير التدخين عظامك للأبد
صور صادمة... كيف يغير التدخين عظامك للأبد
سبوتنيك عربي
توصلت دراسة علمية جديدة لاكتشاف خطير بشأن تأثير جانبي دائم و"مهم" على الإنسان، من ممارسته لعادة التدخين. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T09:24+0000
2024-10-21T09:24+0000
مجتمع
الصحة
علوم
الأخبار
التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة
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وحذر باحثون من جامعة ليستر البريطانية، من أن هذه العادة الخطيرة قد تترك آثارا في العظام لقرون بعد الموت، وذلك بعد دراستهم بقايا بشرية مدفونة في إنجلترا بين القرنين الـ12 والـ19.واكتشف الباحثون أن التدخين لا يؤدي فقط إلى ترك بقع وخدوش على الأسنان، بل يترك جزيئات كيميائية صغيرة في الفم، التي من الممكن أن تبقى هناك إلى الأبد.وفي الدراسة التي نشرتها جامعة ليستر عبر موقعها، شرع الخبراء في معرفة المزيد عن هذه الجزيئات، والتأثير الذي قد تخلفه على صحة الإنسان في العصر الحديث.وأنشأ باحثو الدراسة طريقة تبحث عن آثار جزيئية لدخان التبغ في العظم القشري، وهي الأنسجة الكثيفة التي تشكل الطبقة الخارجية من العظام، وتوفر قوة العظام، وذلك بفحصهم 323 مجموعة من الهياكل العظمية التي تم اكتشافها من قبرين في إنجلترا، وقد تم تحديد أن بعضها كان يدخن التبغ.ومن خلال تحليل بقايا الهياكل العظمية البشرية قبل وبعد إدخال التبغ إلى أوروبا الغربية، تمكن الباحثون من تحديد التغيرات العظمية "بشكل واضح".وحدد الفريق 45 "سمة جزيئية مميزة" تختلف بين المدخنين وغير المدخنين.وعلاوة على ذلك، تمكن فريق الدراسة من تحديد ما إذا كانت الهياكل العظمية "غير المحددة" سابقا بأنها مدخنة أم لا، من خلال تحديد أوجه التشابه الجزيئية معهم والمدخنين المعروفين.ويقول الفريق في بحثهم: "يخلف استهلاك التبغ سجلا أيضيا في العظام البشرية مميزا، بما يكفي لتحديد استخدامه لدى الأفراد الذين لا يُعرف استهلاكهم للتبغ".وبشكل عام، تظهر الدراسة أن استهلاك التبغ يترك سجلا أيضيا في العظام القشرية البشرية، حتى بعد مئات السنين من الوفاة، وقد يكون لهذا الاكتشاف أهمية في فهم سبب كون تعاطي التبغ عامل خطر لبعض الاضطرابات العضلية الهيكلية والأسنان.
https://sarabic.ae/20240929/السجائر-الإلكترونية-قد-تصيب-بمرض-خطير-بعد-تغييرها-للحمض-النووي-1093236512.html
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الصحة, علوم, الأخبار, التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة
الصحة, علوم, الأخبار, التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة

صور صادمة... كيف يغير التدخين عظامك للأبد

09:24 GMT 21.10.2024
© Photo / Unsplash/ Mathew Schwartzهيكل عظمي
هيكل عظمي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© Photo / Unsplash/ Mathew Schwartz
تابعنا عبر
توصلت دراسة علمية جديدة لاكتشاف خطير بشأن تأثير جانبي دائم و"مهم" على الإنسان، من ممارسته لعادة التدخين.
وحذر باحثون من جامعة ليستر البريطانية، من أن هذه العادة الخطيرة قد تترك آثارا في العظام لقرون بعد الموت، وذلك بعد دراستهم بقايا بشرية مدفونة في إنجلترا بين القرنين الـ12 والـ19.
واكتشف الباحثون أن التدخين لا يؤدي فقط إلى ترك بقع وخدوش على الأسنان، بل يترك جزيئات كيميائية صغيرة في الفم، التي من الممكن أن تبقى هناك إلى الأبد.
وفي الدراسة التي نشرتها جامعة ليستر عبر موقعها، شرع الخبراء في معرفة المزيد عن هذه الجزيئات، والتأثير الذي قد تخلفه على صحة الإنسان في العصر الحديث.
تقول المؤلفة الرئيسية للدراسة، الدكتورة سارة إنسكيب، وهي عالمة آثار بيولوجية: "أظهر بحثنا، أن هناك اختلافات كبيرة في السمات الجزيئية الموجودة في عظام مستخدمي التبغ في الماضي، وغير المستخدمين، ويُظهر هذا أنه يمكننا أن نرى التأثير الذي يخلفه استخدام التبغ على بنية هياكلنا العظمية".
وأنشأ باحثو الدراسة طريقة تبحث عن آثار جزيئية لدخان التبغ في العظم القشري، وهي الأنسجة الكثيفة التي تشكل الطبقة الخارجية من العظام، وتوفر قوة العظام، وذلك بفحصهم 323 مجموعة من الهياكل العظمية التي تم اكتشافها من قبرين في إنجلترا، وقد تم تحديد أن بعضها كان يدخن التبغ.
ومن خلال تحليل بقايا الهياكل العظمية البشرية قبل وبعد إدخال التبغ إلى أوروبا الغربية، تمكن الباحثون من تحديد التغيرات العظمية "بشكل واضح".
وحدد الفريق 45 "سمة جزيئية مميزة" تختلف بين المدخنين وغير المدخنين.
وعلاوة على ذلك، تمكن فريق الدراسة من تحديد ما إذا كانت الهياكل العظمية "غير المحددة" سابقا بأنها مدخنة أم لا، من خلال تحديد أوجه التشابه الجزيئية معهم والمدخنين المعروفين.
سيجارة إلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
مجتمع
السجائر الإلكترونية قد تصيب بمرض خطير بعد تغييرها للحمض النووي
29 سبتمبر, 11:59 GMT
ويقول الفريق في بحثهم: "يخلف استهلاك التبغ سجلا أيضيا في العظام البشرية مميزا، بما يكفي لتحديد استخدامه لدى الأفراد الذين لا يُعرف استهلاكهم للتبغ".
وبشكل عام، تظهر الدراسة أن استهلاك التبغ يترك سجلا أيضيا في العظام القشرية البشرية، حتى بعد مئات السنين من الوفاة، وقد يكون لهذا الاكتشاف أهمية في فهم سبب كون تعاطي التبغ عامل خطر لبعض الاضطرابات العضلية الهيكلية والأسنان.
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