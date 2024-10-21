https://sarabic.ae/20241021/طلاب-روس-يتحدثون-مع-الرئيس-الإماراتي-بالعربية-فيديو-1094002398.html
طلاب روس يتحدثون مع الرئيس الإماراتي بالعربية... فيديو
طلاب روس يتحدثون مع الرئيس الإماراتي بالعربية... فيديو
سبوتنيك عربي
افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، في موسكو، مركز التعاون الدولي مع الإمارات في مجال التعليم الذي يحمل... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T13:45+0000
2024-10-21T13:45+0000
2024-10-21T13:55+0000
مجتمع
نادي الفيديو
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1094002208_0:235:2807:1814_1920x0_80_0_0_f1b8cc51a3b915da2ed6ffa457ceb6f6.jpg
وأثناء تجوال الرئيسين في المركز، حضرا درسا للغة العربية للطلبة الروس، وتحدث الطلاب مع ابن زايد باللغة العربية، وسأله أحد الطلاب: "صباح الخير"، ورد عليه بن زايد: "صباح النور"، وطالب آخر سأله: "كيف حالك؟" ليرد الأخر: "لحمد الله".وكان الرئيس الإماراتي قد وصل إلى موسكو، يوم أمس الأحد، وأجرى مع نظيره الروسي محادثات غير رسمية في مقر إقامة بوتين في نوفو أوغاريوفو في ضواحي موسكو. وناقش الرئيسان تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، كما تطرق الرئيسان إلى القضايا الإقليمية، ولا سيما الصراع في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.ومن المقرر أن يشارك الرئيس الإماراتي في فعاليات قمة "بريكس"، في مدينة قازان التي ستعقد يومي 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول.مجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، وفي بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" كل من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1094002208_39:0:2768:2047_1920x0_80_0_0_6002caac7722b78fa188cfe7c758f92d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة
نادي الفيديو, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة
طلاب روس يتحدثون مع الرئيس الإماراتي بالعربية... فيديو
13:45 GMT 21.10.2024 (تم التحديث: 13:55 GMT 21.10.2024)
افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، في موسكو، مركز التعاون الدولي مع الإمارات في مجال التعليم الذي يحمل اسم الشيخة فاطمة بنت مبارك.
وأثناء تجوال الرئيسين في المركز، حضرا درسا للغة العربية للطلبة الروس، وتحدث الطلاب مع ابن زايد باللغة العربية، وسأله أحد الطلاب: "صباح الخير"، ورد عليه بن زايد: "صباح النور"، وطالب آخر سأله: "كيف حالك؟" ليرد الأخر: "لحمد الله".
يقوم مركز التعاون الدولي مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم بتطوير برامج ودورات لدراسة اللغة العربية لأطفال المدارس والمعلمين الشباب من جميع مناطق روسيا، وإجراء المسابقات والتدريب الميداني للطلاب والمعلمين، وتنظيم المنتديات العلمية والعملية الدولية لموظفي الجامعة والمعلمين وموظفي مراكز البحوث.
وكان الرئيس الإماراتي قد وصل إلى موسكو، يوم أمس الأحد، وأجرى مع نظيره الروسي محادثات غير رسمية في مقر إقامة بوتين في نوفو أوغاريوفو في ضواحي موسكو. وناقش الرئيسان تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، كما تطرق الرئيسان إلى القضايا الإقليمية، ولا سيما الصراع في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يشارك الرئيس الإماراتي في فعاليات قمة "بريكس"، في مدينة قازان التي ستعقد يومي 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول.
مجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، وفي بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" كل من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.