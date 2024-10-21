طلاب روس يتحدثون مع الرئيس الإماراتي بالعربية... فيديو

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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
10:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يتحدى المقاومة بعد استهداف منزله بمسيرة، إسرائيل تلقي منشورات على غزة تقول من يلقي سلاحه ويعيد المخطوفين، سيُسمح له بالمغادرة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
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بلا قيود
خبير: أمريكا محكومة من قبل إسرائيل ونتنياهو هو الذي يحكم الولايات المتحدة الأمريكية وليس العكس
16:03 GMT
58 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
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https://sarabic.ae/20241021/طلاب-روس-يتحدثون-مع-الرئيس-الإماراتي-بالعربية-فيديو-1094002398.html
طلاب روس يتحدثون مع الرئيس الإماراتي بالعربية... فيديو
طلاب روس يتحدثون مع الرئيس الإماراتي بالعربية... فيديو
سبوتنيك عربي
افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، في موسكو، مركز التعاون الدولي مع الإمارات في مجال التعليم الذي يحمل... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T13:45+0000
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وأثناء تجوال الرئيسين في المركز، حضرا درسا للغة العربية للطلبة الروس، وتحدث الطلاب مع ابن زايد باللغة العربية، وسأله أحد الطلاب: "صباح الخير"، ورد عليه بن زايد: "صباح النور"، وطالب آخر سأله: "كيف حالك؟" ليرد الأخر: "لحمد الله".وكان الرئيس الإماراتي قد وصل إلى موسكو، يوم أمس الأحد، وأجرى مع نظيره الروسي محادثات غير رسمية في مقر إقامة بوتين في نوفو أوغاريوفو في ضواحي موسكو. وناقش الرئيسان تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، كما تطرق الرئيسان إلى القضايا الإقليمية، ولا سيما الصراع في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.ومن المقرر أن يشارك الرئيس الإماراتي في فعاليات قمة "بريكس"، في مدينة قازان التي ستعقد يومي 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول.مجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، وفي بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" كل من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
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نادي الفيديو, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة
نادي الفيديو, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة

طلاب روس يتحدثون مع الرئيس الإماراتي بالعربية... فيديو

13:45 GMT 21.10.2024 (تم التحديث: 13:55 GMT 21.10.2024)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في موسكو
الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© POOL
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افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، في موسكو، مركز التعاون الدولي مع الإمارات في مجال التعليم الذي يحمل اسم الشيخة فاطمة بنت مبارك.
وأثناء تجوال الرئيسين في المركز، حضرا درسا للغة العربية للطلبة الروس، وتحدث الطلاب مع ابن زايد باللغة العربية، وسأله أحد الطلاب: "صباح الخير"، ورد عليه بن زايد: "صباح النور"، وطالب آخر سأله: "كيف حالك؟" ليرد الأخر: "لحمد الله".
يقوم مركز التعاون الدولي مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم بتطوير برامج ودورات لدراسة اللغة العربية لأطفال المدارس والمعلمين الشباب من جميع مناطق روسيا، وإجراء المسابقات والتدريب الميداني للطلاب والمعلمين، وتنظيم المنتديات العلمية والعملية الدولية لموظفي الجامعة والمعلمين وموظفي مراكز البحوث.
وكان الرئيس الإماراتي قد وصل إلى موسكو، يوم أمس الأحد، وأجرى مع نظيره الروسي محادثات غير رسمية في مقر إقامة بوتين في نوفو أوغاريوفو في ضواحي موسكو. وناقش الرئيسان تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، كما تطرق الرئيسان إلى القضايا الإقليمية، ولا سيما الصراع في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الإماراتي في فعاليات قمة "بريكس"، في مدينة قازان التي ستعقد يومي 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول.
مجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، وفي بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" كل من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
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