https://sarabic.ae/20241021/عمل-طاقم-الاتصالات-العسكرية-الروسية-على-محور-زابوروجيه-1093998496.html

عمل طاقم الاتصالات العسكرية الروسية على محور زابوروجيه

عمل طاقم الاتصالات العسكرية الروسية على محور زابوروجيه

سبوتنيك عربي

عمل طاقم الاتصالات العسكرية الروسية في اتجاه محور زابوروجيه

2024-10-21T14:18+0000

2024-10-21T14:18+0000

2024-10-21T14:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأشارت الإدارة العسكرية إلى أنه تم توفير الإمداد المتواصل للوحدات العسكرية بجميع أنواع الاتصالات المتاحة. كما يستخدمون في الصفوف الأمامية أحدث التقنيات: الاتصالات الهاتفية الآمنة، وقنوات الإرسال اللاسلكي والأقمار الصناعية.غالبًا ما يستخدم أفراد طاقم الاتصالات العسكرية مركبة مدرعة من طراز "تيغر" (النمر) في مهامهم. وينتقل مركز التحكم المتنقل إلى المنطقة المحددة ويوفر الاتصالات للقائد وينشر الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية والاتصال بالشبكة المحلية وشبكة اتصال النقل. وفي حال لزم الأمر، يمكنهم نقل المعدات إلى أي مخبأ، حيث يمكنهم في غضون دقائق قليلة تزويد القوات بأمان بنقل المعلومات.وأفادت الخدمة الصحفية نقلا عن قائد طاقم الاتصالات يحمل إشارة "فودنيك":

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عمل طاقم الاتصالات العسكرية الروسية في اتجاه محور زابوروجيه