عمل طاقم الاتصالات العسكرية الروسية على محور زابوروجيه

وأشارت الإدارة العسكرية إلى أنه تم توفير الإمداد المتواصل للوحدات العسكرية بجميع أنواع الاتصالات المتاحة. كما يستخدمون في الصفوف الأمامية أحدث التقنيات: الاتصالات الهاتفية الآمنة، وقنوات الإرسال اللاسلكي والأقمار الصناعية.غالبًا ما يستخدم أفراد طاقم الاتصالات العسكرية مركبة مدرعة من طراز "تيغر" (النمر) في مهامهم. وينتقل مركز التحكم المتنقل إلى المنطقة المحددة ويوفر الاتصالات للقائد وينشر الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية والاتصال بالشبكة المحلية وشبكة اتصال النقل. وفي حال لزم الأمر، يمكنهم نقل المعدات إلى أي مخبأ، حيث يمكنهم في غضون دقائق قليلة تزويد القوات بأمان بنقل المعلومات.وأفادت الخدمة الصحفية نقلا عن قائد طاقم الاتصالات يحمل إشارة "فودنيك":
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن طاقم الاتصالات العسكرية، وفوج المشاة المؤللة التابع للحرس الـ 1430 التابع للقوات المسلحة الروسية، على محور زابوروجيه، نظموا اتصالات متواصلة لإنشاء خط الاتصال مع القوات في هذا الاتجاه.
وأشارت الإدارة العسكرية إلى أنه تم توفير الإمداد المتواصل للوحدات العسكرية بجميع أنواع الاتصالات المتاحة. كما يستخدمون في الصفوف الأمامية أحدث التقنيات: الاتصالات الهاتفية الآمنة، وقنوات الإرسال اللاسلكي والأقمار الصناعية.
غالبًا ما يستخدم أفراد طاقم الاتصالات العسكرية مركبة مدرعة من طراز "تيغر" (النمر) في مهامهم. وينتقل مركز التحكم المتنقل إلى المنطقة المحددة ويوفر الاتصالات للقائد وينشر الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية والاتصال بالشبكة المحلية وشبكة اتصال النقل. وفي حال لزم الأمر، يمكنهم نقل المعدات إلى أي مخبأ، حيث يمكنهم في غضون دقائق قليلة تزويد القوات بأمان بنقل المعلومات.