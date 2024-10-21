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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
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مساحة حرة
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المقهى الثقافي
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الإنسان والثقافة
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شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
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قوات لحماية المياه... إثيوبيا تعلن عن تطورات جديدة مع اكتمال بناء سد النهضة
قوات لحماية المياه... إثيوبيا تعلن عن تطورات جديدة مع اكتمال بناء سد النهضة
سبوتنيك عربي
تتجه السلطات الإثيوبية إلى مكافحة الجرائم المتعلقة بالمياه وذلك من خلال تنظيم قوة شرطة خفر السواحل مختصة بمنع تلك الجرائم، حسبما كشف المفوض العام للشرطة... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T09:53+0000
2024-10-21T09:53+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" عن جبريمايكل حديثه في هذا الصدد، في برنامج تقدير وجوائز ضباط وأفراد الشرطة الذين حققوا أداءً أفضل في مجال منع الجريمة في السنة المالية الإثيوبية الماضية، مشيرا إلى أن "خدمة الشرطة على القوارب ضرورية لمنع الجرائم على المياه".وأضاف المسؤول الإثيوبي أنه "بناءً على الخبرة والبحوث من البلدان المتقدمة، تم تنظيم قوة شرطة خفر السواحل لمنع الجرائم على المياه، حيث تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لبدء الخدمة خلال فترة زمنية قصيرة".وتابع جبريمايكل أنه مع اكتمال بناء سد النهضة، سيكون من الممكن حماية الوجهات السياحية بقوة شرطة موثوقة، كما أنه سيجعل من الممكن إنشاء منظمة شرطة ذات كفاءة وتنافسية للمهام المستقبلية.يذكر أنه في إطار مساعي إنشاء شرطة منع جرائم المياه، وقعت الشرطة الإثيوبية عقدًا مع شركة صناعة الهندسة الدفاعية لبناء قوارب شرطة سريعة.وفي وقت سابق، ردّت وزارة الخارجية المصرية على البيانات التي صدرت من الجانب الإثيوبي بشأن "التحول الكبير" المرتقب في استخدام مياه النيل، بعد دخول اتفاقية "عنتيي" حيز التنفيذ.وقال وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل الباريس: "لن نقبل أي مساس بالأمن المائي المصري، ومصر لا يمكن أن تقبل أي مساس بحصتها المائية أو إحداث أي ضرر"، مضيفا: "إننا نتخذ جميع الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحنا المائية"، وفقا لوسائل إعلام محلية.ودخلت ما تسمى الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل (CFA) المعروفة باسم اتفاقية "عنتيبي" التي أبرمتها دول عدة على رأسها إثيوبيا، حيز التنفيذ في 13 أكتوبر الجاري، وذلك بعد 14 عاما من توقيعها.
https://sarabic.ae/20241014/الخيارات-المتاحة-أمام-مصر-والسودان-للرد-على-إثيوبيا-بعد-إعلان-النبأ-غير-السار-بشأن-مياه-النيل-1093755568.html
https://sarabic.ae/20241014/بيان-صادم-للشعب-المصري-إثيوبيا-تعلن-ما-تنوي-عمله-في-حصص-المياه-1093730730.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, الأخبار

قوات لحماية المياه... إثيوبيا تعلن عن تطورات جديدة مع اكتمال بناء سد النهضة

09:53 GMT 21.10.2024
© AP Photo / MOHAMED SHEIKH NORالجيش الإثيوبي
الجيش الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / MOHAMED SHEIKH NOR
تابعنا عبر
تتجه السلطات الإثيوبية إلى مكافحة الجرائم المتعلقة بالمياه وذلك من خلال تنظيم قوة شرطة خفر السواحل مختصة بمنع تلك الجرائم، حسبما كشف المفوض العام للشرطة الإثيوبية ديميلاش جبريمايكل.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" عن جبريمايكل حديثه في هذا الصدد، في برنامج تقدير وجوائز ضباط وأفراد الشرطة الذين حققوا أداءً أفضل في مجال منع الجريمة في السنة المالية الإثيوبية الماضية، مشيرا إلى أن "خدمة الشرطة على القوارب ضرورية لمنع الجرائم على المياه".
وأضاف المسؤول الإثيوبي أنه "بناءً على الخبرة والبحوث من البلدان المتقدمة، تم تنظيم قوة شرطة خفر السواحل لمنع الجرائم على المياه، حيث تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لبدء الخدمة خلال فترة زمنية قصيرة".
سد النهضة، إثيوبيا 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
الخيارات المتاحة أمام مصر والسودان للرد على إثيوبيا بعد إعلان النبأ "غير السار" بشأن مياه النيل
14 أكتوبر, 18:41 GMT
وتابع جبريمايكل أنه مع اكتمال بناء سد النهضة، سيكون من الممكن حماية الوجهات السياحية بقوة شرطة موثوقة، كما أنه سيجعل من الممكن إنشاء منظمة شرطة ذات كفاءة وتنافسية للمهام المستقبلية.
يذكر أنه في إطار مساعي إنشاء شرطة منع جرائم المياه، وقعت الشرطة الإثيوبية عقدًا مع شركة صناعة الهندسة الدفاعية لبناء قوارب شرطة سريعة.
سد النهضة، إثيوبيا 3 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
بيان صادم للشعب المصري.. إثيوبيا تعلن ما تنوي عمله في "حصص المياه"
14 أكتوبر, 10:04 GMT
وفي وقت سابق، ردّت وزارة الخارجية المصرية على البيانات التي صدرت من الجانب الإثيوبي بشأن "التحول الكبير" المرتقب في استخدام مياه النيل، بعد دخول اتفاقية "عنتيي" حيز التنفيذ.
وقال وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل الباريس: "لن نقبل أي مساس بالأمن المائي المصري، ومصر لا يمكن أن تقبل أي مساس بحصتها المائية أو إحداث أي ضرر"، مضيفا: "إننا نتخذ جميع الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحنا المائية"، وفقا لوسائل إعلام محلية.
ودخلت ما تسمى الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل (CFA) المعروفة باسم اتفاقية "عنتيبي" التي أبرمتها دول عدة على رأسها إثيوبيا، حيز التنفيذ في 13 أكتوبر الجاري، وذلك بعد 14 عاما من توقيعها.
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