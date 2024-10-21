https://sarabic.ae/20241021/ما-أهم-الموارد-التي-تمتلكها-مجموعة-بريكس-1094007663.html
ما أهم الموارد التي تمتلكها مجموعة "بريكس"؟
ما أهم الموارد التي تمتلكها مجموعة "بريكس"؟
سبوتنيك عربي
ما أهم الموارد التي تمتلكها مجموعة "بريكس"؟
2024-10-21T14:59+0000
2024-10-21T14:59+0000
2024-10-21T14:59+0000
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ما أهم الموارد التي تمتلكها مجموعة "بريكس"؟
ما أهم الموارد التي تمتلكها مجموعة "بريكس"؟
ما أهم الموارد التي تمتلكها مجموعة "بريكس"؟
تمتلك مجموعة "بريكس" 21.4% من احتياطي الذهب في العالم. تعرّف أيضا على المخزون الاحتياطي من الحبوب واللحوم والغاز والنفط والفحم والموارد المائية من خلال الإنفوغراف الذي أعدته وكالة "سبوتنيك".