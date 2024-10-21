https://sarabic.ae/20241021/مراسل-سبوتنيك-طائرة-إسرائيلية-تستهدف-تلالا-عند-المثلث-السوري-اللبناني-مع-الجولان-المحتل--1093995119.html
مراسل "سبوتنيك": طائرة إسرائيلية تستهدف تلالا عند المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل
مراسل "سبوتنيك": طائرة إسرائيلية تستهدف تلالا عند المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل
سبوتنيك عربي
شنت طائرة إسرائيلية غارة جوية استهدفت إحدى التلال الواقعة عند مثلث الحدود السوري اللبناني مع الجولان السوري المحتل. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة القنيطرة، جنوبي سوريا، إن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت بصاروخين محيط تلال بلدة "بيت جن" بريف دمشق الحنوبي الغربي.وتقع منطقة بيت جن في أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي، وتفصلها عن لبنان سلسلة تلال وجبال الحرمون، كما أنها تتموضع عند الطرف الشمالي للمنطقة الأممية التي تفصل الجولان السوري المحتل عن الوطن الأم سوريا.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sarabic.ae/20241020/المقاومة-في-العراق-تعلن-قصف-الجولان-السوري-المحتل-بالمسيرات-فيديو-1093957269.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم
مراسل "سبوتنيك": طائرة إسرائيلية تستهدف تلالا عند المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل
12:05 GMT 21.10.2024 (تم التحديث: 12:15 GMT 21.10.2024)
حصري
شنت طائرة إسرائيلية غارة جوية استهدفت إحدى التلال الواقعة عند مثلث الحدود السوري اللبناني مع الجولان السوري المحتل.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة القنيطرة، جنوبي سوريا، إن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت بصاروخين محيط تلال بلدة "بيت جن" بريف دمشق الحنوبي الغربي.
وأكد المراسل عدم توافر معلومات كافية عن المنطقة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية وما إذا كانت قد أوقعت إصابات أم لا.
وتقع منطقة بيت جن في أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي، وتفصلها عن لبنان سلسلة تلال وجبال الحرمون، كما أنها تتموضع عند الطرف الشمالي للمنطقة الأممية التي تفصل الجولان السوري المحتل عن الوطن الأم سوريا.
يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".