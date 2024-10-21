https://sarabic.ae/20241021/مشجع-يقود-دراجته-من-الصين-إلى-السعودية-للقاء-رونالدو-1093984576.html
مشجع يقود دراجته من الصين إلى السعودية للقاء رونالدو
مشجع يقود دراجته من الصين إلى السعودية للقاء رونالدو
سبوتنيك عربي
دفعت مشاعر الحب والسعي لتحقيق حلمه مواطنا صينيا إلى قيادة دراجته من الصين إلى السعودية، لمقابلة نجمه المفضل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T07:56+0000
2024-10-21T07:56+0000
2024-10-21T07:56+0000
مجتمع
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حول العالم
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090533284_0:0:2864:1611_1920x0_80_0_0_9bfc5542973f101bb6418164681a4699.jpg
وقطع المشجع مسافة تبلغ 13 ألف كيلومتر بالدراجة خلال رحلة استغرقت 6 أشهر و20 يوما، من أجل الوصول إلى العاصمة السعودية الرياض لمقابلة رونالدو.ووصل المشجع إلى مقر نادي النصر من أجل تحقيق حلمه بمقابلة رونالدو ورؤيته بعدما قطع الرحلة قادما من بلاده، وحمل لافتة كتب عليها أنه قطع 13 ألف كيلومتر بدراجته من أجل مقابلة رونالدو.ويستعد النجم البرتغالي لخوض مواجهة مرتقبة مع النصر السعودي بدوري أبطال آسيا للنخبة أمام الاستقلال الإيراني، مساء الثلاثاء، على ملعب "راشد" في نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.ويسعى النصر بقيادة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي لتحقيق الفوز السابع على التوالي بعدما فاز في جميع مبارياته منذ تعيين بيولي مدربا للفريق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090533284_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5d8301ac159635bc88675cf51766ac7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, رياضة
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, رياضة
مشجع يقود دراجته من الصين إلى السعودية للقاء رونالدو
دفعت مشاعر الحب والسعي لتحقيق حلمه مواطنا صينيا إلى قيادة دراجته من الصين إلى السعودية، لمقابلة نجمه المفضل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.
وقطع المشجع مسافة تبلغ 13 ألف كيلومتر بالدراجة خلال رحلة استغرقت 6 أشهر و20 يوما، من أجل الوصول إلى العاصمة السعودية الرياض لمقابلة رونالدو.
ووصل المشجع إلى مقر نادي النصر من أجل تحقيق حلمه بمقابلة رونالدو ورؤيته بعدما قطع الرحلة قادما من بلاده، وحمل لافتة كتب عليها أنه قطع 13 ألف كيلومتر بدراجته من أجل مقابلة رونالدو.
ويستعد النجم البرتغالي لخوض مواجهة مرتقبة مع النصر السعودي بدوري أبطال آسيا للنخبة أمام الاستقلال الإيراني، مساء الثلاثاء، على ملعب "راشد" في نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.
ويسعى النصر بقيادة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي لتحقيق الفوز السابع على التوالي بعدما فاز في جميع مبارياته منذ تعيين بيولي مدربا للفريق.