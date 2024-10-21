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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
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شؤون عسكرية
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30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
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30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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10 د
المقهى الثقافي
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19 د
عرب بوينت بودكاست
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30 د
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شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
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29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20241021/مشجع-يقود-دراجته-من-الصين-إلى-السعودية-للقاء-رونالدو-1093984576.html
مشجع يقود دراجته من الصين إلى السعودية للقاء رونالدو
مشجع يقود دراجته من الصين إلى السعودية للقاء رونالدو
سبوتنيك عربي
دفعت مشاعر الحب والسعي لتحقيق حلمه مواطنا صينيا إلى قيادة دراجته من الصين إلى السعودية، لمقابلة نجمه المفضل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T07:56+0000
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وقطع المشجع مسافة تبلغ 13 ألف كيلومتر بالدراجة خلال رحلة استغرقت 6 أشهر و20 يوما، من أجل الوصول إلى العاصمة السعودية الرياض لمقابلة رونالدو.ووصل المشجع إلى مقر نادي النصر من أجل تحقيق حلمه بمقابلة رونالدو ورؤيته بعدما قطع الرحلة قادما من بلاده، وحمل لافتة كتب عليها أنه قطع 13 ألف كيلومتر بدراجته من أجل مقابلة رونالدو.ويستعد النجم البرتغالي لخوض مواجهة مرتقبة مع النصر السعودي بدوري أبطال آسيا للنخبة أمام الاستقلال الإيراني، مساء الثلاثاء، على ملعب "راشد" في نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.ويسعى النصر بقيادة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي لتحقيق الفوز السابع على التوالي بعدما فاز في جميع مبارياته منذ تعيين بيولي مدربا للفريق.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, رياضة
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, رياضة

مشجع يقود دراجته من الصين إلى السعودية للقاء رونالدو

07:56 GMT 21.10.2024
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوركريستيانو رونالدو خلال فوز فرنسا على البرتغال بركلات الترجيح في كأس أوروبا 5 يوليو 2024
كريستيانو رونالدو خلال فوز فرنسا على البرتغال بركلات الترجيح في كأس أوروبا 5 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
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تابعنا عبر
دفعت مشاعر الحب والسعي لتحقيق حلمه مواطنا صينيا إلى قيادة دراجته من الصين إلى السعودية، لمقابلة نجمه المفضل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.
وقطع المشجع مسافة تبلغ 13 ألف كيلومتر بالدراجة خلال رحلة استغرقت 6 أشهر و20 يوما، من أجل الوصول إلى العاصمة السعودية الرياض لمقابلة رونالدو.
ووصل المشجع إلى مقر نادي النصر من أجل تحقيق حلمه بمقابلة رونالدو ورؤيته بعدما قطع الرحلة قادما من بلاده، وحمل لافتة كتب عليها أنه قطع 13 ألف كيلومتر بدراجته من أجل مقابلة رونالدو.
ويستعد النجم البرتغالي لخوض مواجهة مرتقبة مع النصر السعودي بدوري أبطال آسيا للنخبة أمام الاستقلال الإيراني، مساء الثلاثاء، على ملعب "راشد" في نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.
ويسعى النصر بقيادة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي لتحقيق الفوز السابع على التوالي بعدما فاز في جميع مبارياته منذ تعيين بيولي مدربا للفريق.
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