https://sarabic.ae/20241021/مشهد-يهز-الحجر-لكنه-لم-يحرك-البشر-طفلة-تحمل-اختها-المصابة-في-غزة-فيديو--1094007737.html
مشهد يهز الحجر لكنه لم يحرك البشر... طفلة تحمل اختها المصابة في غزة... فيديو
مشهد يهز الحجر لكنه لم يحرك البشر... طفلة تحمل اختها المصابة في غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
رصد أحد المواطنين مشهدا مؤثرا وسط قطاع غزة، لطفلة صغيرة تحمل على كتفيها حملا كبيرا لا يستطع الكبار تحمله في بعض الأحيان. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T14:58+0000
2024-10-21T14:58+0000
2024-10-21T14:58+0000
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وشاهد المواطن الطفلة في أحد الشوارع وسط قطاع غزة، حاملة على أحد كتفيها اختها الأخرى، في مشهد قاس لا يشبه إلا قصص الأطفال الحزينة.وقام الرجل بدعوة الطفلة للصعود إلى سيارته لإيصالها إلى المنطقة التي قصدتها في محاولة لمساعدتها، حيث وصلت إلى وجهتها حاملة على كتفيها أختها الصغيرة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشهد يهز الحجر لكنه لم يحرك البشر... طفلة تحمل اختها المصابة في غزة... فيديو
رصد أحد المواطنين مشهدا مؤثرا وسط قطاع غزة، لطفلة صغيرة تحمل على كتفيها حملا كبيرا لا يستطع الكبار تحمله في بعض الأحيان.
وشاهد المواطن الطفلة في أحد الشوارع وسط قطاع غزة، حاملة على أحد كتفيها اختها الأخرى، في مشهد قاس لا يشبه إلا قصص الأطفال الحزينة.
ووجّه مصور المقطع سؤالا للطفلة عن سبب حملها لأختها، فاجابته الأخيرة: "(أختي) دهست بسيارة".
وقالت الطفلة الحافية القدمين، إنها متعبة بسبب حملها لأختها بهذه الطريقة من أكثر من ساعة لأنها لا تستطيع المشي.
وقام الرجل بدعوة الطفلة للصعود إلى سيارته لإيصالها إلى المنطقة التي قصدتها في محاولة لمساعدتها، حيث وصلت إلى وجهتها حاملة على كتفيها أختها الصغيرة.