7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي
© Sputnik . Christina Malykقمة بريكس 2024 في قازان
© Sputnik . Christina Malyk
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تتوجه الأنظار حول العالم إلى مدينة قازان الروسية، التي تشهد غدا الثلاثاء، أحد أبرز الأحداث الدولية المهمة التي قد تغير وجه العالم من الناحية الاقتصادية، والتي قد تؤسس لعهد جديد من التوازنات والعلاقات المالية بين دول تشكل أكبر اقتصادات العالم.
تستضيف مدينة قازان الروسية، المعروفة بجمالها الساحر، القمة السادسة عشرة لمجموعة "بريكس"، التي تناقش في موضوعها الرئيسي "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".
وتعتبر القمة تلخيصا لنتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تطورت في السنوات الأخيرة بشكل سريع، وأصبحت محط اهتمام للدول الراغبة في دعم عملية التنمية لديها، إذ تضم المجموعة حاليا 10 دول 3 منها عربية.
توسع سريع ودول عربية تنضم إلى "بريكس"
أُعلن عن إنشاء مجموعة بريكس عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.
هكذا تفوقت دول "بريكس" على مجموعة السبع
هكذا تفوقت دول "بريكس" على مجموعة السبع
وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.
27 أكتوبر 2016, 13:39 GMT
وتعتبر المجموعة الواعدة من أضخم التكتلات الاقتصادية في العالم، ويؤكد الخبراء تفوقها على أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم كمجموعة "السبعة الكبار" (G7)، لعدد من الأسباب، على رأسها الكتلة البشرية الضخمة التي تحتويها المجموعة، بالإضافة إلى مساحتها الجغرافية الهائلة التي تجعلها موردا لأهم العناصر الاقتصادية في العالم.
7 مؤشرات تجعل مجموعة "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي
1.المساحة الجغرافية لدول المجموعة: تشكل مساحة دول "بريكس" 33.9% من إجمالي مساحة اليابسة على الكرة الأرضية، فيما تشكل مساحة مجموعة السبع الكبار 16.1% فقط، وتلعب روسيا دورا رئيسيا في هذا العالم، حيث إن روسيا أكبر دولة من حيث المشاحة الجغرافية في العالم.
2.التعداد السكاني لدول المجموعة: يبلغ تعداد سكان دول "بريكس" نحو 45.2% من تعداد سكان العالم، بينما يشكل تعداد سكان "G7" قرابة 9.7% من إجمالي السكان العالمي، وتلعب كل من الصين والهند دورا رئيسيا في هذا المؤشر.
3.اقتصاد دول "بريكس": يعتبر العامل الاقتصادي من أهم المؤشرات التي تؤكد تفوق دول "بريكس"، حيث يشكل حجم الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة "بريكس" بناء على معيار تعادل القوة الشرائية نسبة 36.7% من الاقتصاد العالمي، مقابل 29.6% لدول مجموعة السبع الكبار.
4.احتياطيات الذهب الأسود: تبلغ احتياطيات دول مجموعة "بريكس" من النفط الخام 45.8% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، بحسب بيانات 2023، فيما تمتلك مجموعة السبع الكبار 3.9% فقط، وهم عامل مهم جدا في الاقتصاد العالم، ويؤثر على المؤشرات الصناعية واللوجستية بشكل كبير.
5.صادرات السلع حول العالم: استحوذت مجموعة "بريكس" في العام 2022 على 24.9% من إجمالي الصادرات العالمية، مقابل 27.9% لدول مجموعة "G7".
6.محصول القمح أساس "معدة البشرية": بلغ محصول القمح لدول "بريكس" في العام 2022 نحو 44.7% من إجمالي محصول القمح العالمي، بينما بلغ محصول القمح في دول "G7" نحو 19.7%.، وهو منتج استراتيجي وحيوي لأي دولة ويعتبر من أساسيات المخزون الغذائي للبشرية.
7."ذهب آسيا الأبيض"، الأرز: شكل محصول الأرز في دول مجموعة "بريكس" في العام 2022 قرابة 54.8%، مقابل 2.4% شكل محصول الأرز في دول "G7"، وهو من المحاصيل الأساسية بالنسبة للبشرية، ويدخل في أغلب المنتجات الصناعية المرتبطة بالأطعمة.