7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
10:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يتحدى المقاومة بعد استهداف منزله بمسيرة، إسرائيل تلقي منشورات على غزة تقول من يلقي سلاحه ويعيد المخطوفين، سيُسمح له بالمغادرة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241021/7-مؤشرات-تجعل-بريكس-تتربع-على-عرش-الاقتصاد-العالمي---1093988660.html
7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي
7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي
سبوتنيك عربي
قمة بريكس
2024-10-21T09:42+0000
2024-10-21T09:42+0000
اقتصاد
العالم
روسيا
قمة بريكس 2024
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093987165_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_78afde7e57fd9ab069a03d62badcb705.jpg
تستضيف مدينة قازان الروسية، المعروفة بجمالها الساحر، القمة السادسة عشرة لمجموعة "بريكس"، التي تناقش في موضوعها الرئيسي "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".وتعتبر القمة تلخيصا لنتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تطورت في السنوات الأخيرة بشكل سريع، وأصبحت محط اهتمام للدول الراغبة في دعم عملية التنمية لديها، إذ تضم المجموعة حاليا 10 دول 3 منها عربية.توسع سريع ودول عربية تنضم إلى "بريكس"وتعتبر المجموعة الواعدة من أضخم التكتلات الاقتصادية في العالم، ويؤكد الخبراء تفوقها على أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم كمجموعة "السبعة الكبار" (G7)، لعدد من الأسباب، على رأسها الكتلة البشرية الضخمة التي تحتويها المجموعة، بالإضافة إلى مساحتها الجغرافية الهائلة التي تجعلها موردا لأهم العناصر الاقتصادية في العالم.7 مؤشرات تجعل مجموعة "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093987165_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_03a3809251d50b6b525b8a4c03b52209.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد مجموعة بريكس البريكس
اقتصاد مجموعة بريكس البريكس

7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي

09:42 GMT 21.10.2024
© Sputnik . Christina Malykقمة بريكس 2024 في قازان
قمة بريكس 2024 في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© Sputnik . Christina Malyk
تابعنا عبر
تتوجه الأنظار حول العالم إلى مدينة قازان الروسية، التي تشهد غدا الثلاثاء، أحد أبرز الأحداث الدولية المهمة التي قد تغير وجه العالم من الناحية الاقتصادية، والتي قد تؤسس لعهد جديد من التوازنات والعلاقات المالية بين دول تشكل أكبر اقتصادات العالم.
تستضيف مدينة قازان الروسية، المعروفة بجمالها الساحر، القمة السادسة عشرة لمجموعة "بريكس"، التي تناقش في موضوعها الرئيسي "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".
وتعتبر القمة تلخيصا لنتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تطورت في السنوات الأخيرة بشكل سريع، وأصبحت محط اهتمام للدول الراغبة في دعم عملية التنمية لديها، إذ تضم المجموعة حاليا 10 دول 3 منها عربية.

توسع سريع ودول عربية تنضم إلى "بريكس"

أُعلن عن إنشاء مجموعة بريكس عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.

هكذا تفوقت دول "بريكس" على مجموعة السبع
هكذا تفوقت دول بريكس على مجموعة السبع - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
هكذا تفوقت دول "بريكس" على مجموعة السبع

وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.

دول بريكس: أرقام وحقائق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2016
وسائط متعددة
دول بريكس: أرقام وحقائق
27 أكتوبر 2016, 13:39 GMT
وتعتبر المجموعة الواعدة من أضخم التكتلات الاقتصادية في العالم، ويؤكد الخبراء تفوقها على أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم كمجموعة "السبعة الكبار" (G7)، لعدد من الأسباب، على رأسها الكتلة البشرية الضخمة التي تحتويها المجموعة، بالإضافة إلى مساحتها الجغرافية الهائلة التي تجعلها موردا لأهم العناصر الاقتصادية في العالم.

7 مؤشرات تجعل مجموعة "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي

1.
المساحة الجغرافية لدول المجموعة: تشكل مساحة دول "بريكس" 33.9% من إجمالي مساحة اليابسة على الكرة الأرضية، فيما تشكل مساحة مجموعة السبع الكبار 16.1% فقط، وتلعب روسيا دورا رئيسيا في هذا العالم، حيث إن روسيا أكبر دولة من حيث المشاحة الجغرافية في العالم.
2.
التعداد السكاني لدول المجموعة: يبلغ تعداد سكان دول "بريكس" نحو 45.2% من تعداد سكان العالم، بينما يشكل تعداد سكان "G7" قرابة 9.7% من إجمالي السكان العالمي، وتلعب كل من الصين والهند دورا رئيسيا في هذا المؤشر.
3.
اقتصاد دول "بريكس": يعتبر العامل الاقتصادي من أهم المؤشرات التي تؤكد تفوق دول "بريكس"، حيث يشكل حجم الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة "بريكس" بناء على معيار تعادل القوة الشرائية نسبة 36.7% من الاقتصاد العالمي، مقابل 29.6% لدول مجموعة السبع الكبار.
4.
احتياطيات الذهب الأسود: تبلغ احتياطيات دول مجموعة "بريكس" من النفط الخام 45.8% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، بحسب بيانات 2023، فيما تمتلك مجموعة السبع الكبار 3.9% فقط، وهم عامل مهم جدا في الاقتصاد العالم، ويؤثر على المؤشرات الصناعية واللوجستية بشكل كبير.
5.
صادرات السلع حول العالم: استحوذت مجموعة "بريكس" في العام 2022 على 24.9% من إجمالي الصادرات العالمية، مقابل 27.9% لدول مجموعة "G7".
6.
محصول القمح أساس "معدة البشرية": بلغ محصول القمح لدول "بريكس" في العام 2022 نحو 44.7% من إجمالي محصول القمح العالمي، بينما بلغ محصول القمح في دول "G7" نحو 19.7%.، وهو منتج استراتيجي وحيوي لأي دولة ويعتبر من أساسيات المخزون الغذائي للبشرية.
7.
"ذهب آسيا الأبيض"، الأرز: شكل محصول الأرز في دول مجموعة "بريكس" في العام 2022 قرابة 54.8%، مقابل 2.4% شكل محصول الأرز في دول "G7"، وهو من المحاصيل الأساسية بالنسبة للبشرية، ويدخل في أغلب المنتجات الصناعية المرتبطة بالأطعمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала