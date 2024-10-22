https://sarabic.ae/20241022/الجيش-الإيراني-السعودية-تطلب-إجراء-مناورة-بحرية-مشتركة-في-البحر-الأحمر-1094030993.html
الجيش الإيراني: السعودية تطلب إجراء مناورة بحرية مشتركة في البحر الأحمر
الجيش الإيراني: السعودية تطلب إجراء مناورة بحرية مشتركة في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلن قائد البحرية الإيرانية، الأدمیرال شهرام إیراني، أن المملكة العربية السعودية طلبت إجراء مناورة بحرية مشتركة مع إيران. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T10:56+0000
2024-10-22T10:56+0000
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ونقلت وكالة "إيسنا"، عن الأدميرال شهرام إيراني، قوله إن القوات البحرية الإيرانية تتواجد في البحر الأحمر، وأن السعودية قد أبدت رغبتها في تنظيم مناورات مشتركة في تلك المنطقة.وأضاف إيراني أن كلا البلدين دعا الآخر لزيارة موانئ كل منهما.كما أكد أن وفود البلدين ستقوم بإجراء المشاورات اللازمة حول كيفية تنظيم المناورة.يشار إلى أنه في خضم التوتر المتصاعد بين تل أبيب وطهران واستنفار الأخيرة تحسبا لهجوم إسرائيلي محتمل، استضافت إيران مناورات "أيونز 2024" البحرية، بمشاركة عدد من القوات البحرية لبعض الدول المطلة على المحيط الهندي.ووفقا للتقارير الإيرانية، من أهداف هذه المناورات تعزيز أمن البحار، ومتابعة القضايا المتعلقة بالبيئة البحرية، والإجراءات الإنسانية واحتواء الكوارث الطبيعية، وتبادل المعلومات بين القوات البحرية التابعة للدول المشاركة.
https://sarabic.ae/20240417/مدمرة-في-خليج-عدن-قرار-عاجل-من-إيران-لتأمين-سفنها-التجارية-في-البحر-الأحمر-1088036268.html
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إيران, أخبار إيران, السعودية, الجيش الإيراني, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, السعودية, الجيش الإيراني, العالم, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإيراني: السعودية تطلب إجراء مناورة بحرية مشتركة في البحر الأحمر
أعلن قائد البحرية الإيرانية، الأدمیرال شهرام إیراني، أن المملكة العربية السعودية طلبت إجراء مناورة بحرية مشتركة مع إيران.
ونقلت
وكالة "إيسنا"، عن الأدميرال شهرام إيراني، قوله إن القوات البحرية الإيرانية تتواجد في البحر الأحمر
، وأن السعودية قد أبدت رغبتها في تنظيم مناورات مشتركة في تلك المنطقة.
وأضاف إيراني أن كلا البلدين دعا الآخر لزيارة موانئ كل منهما.
وأوضح أن الاقتراح يتضمن إجراء تدريبات ثنائية إلى جانب مناورات بمشاركة دول أخرى، مشيرا إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين جارٍ.
كما أكد أن وفود البلدين ستقوم بإجراء المشاورات اللازمة حول كيفية تنظيم المناورة.
يشار إلى أنه في خضم التوتر المتصاعد بين تل أبيب وطهران واستنفار الأخيرة تحسبا لهجوم إسرائيلي محتمل
، استضافت إيران مناورات "أيونز 2024" البحرية، بمشاركة عدد من القوات البحرية لبعض الدول المطلة على المحيط الهندي.
ووفقا للتقارير الإيرانية، من أهداف هذه المناورات تعزيز أمن البحار، ومتابعة القضايا المتعلقة بالبيئة البحرية، والإجراءات الإنسانية واحتواء الكوارث الطبيعية، وتبادل المعلومات بين القوات البحرية التابعة للدول المشاركة.