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بث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الأول لقمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية
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عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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17:03 GMT
29 د
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دبابات ومدافع تابعة لجيش أجنبي داخل أراضي قطر في تحرك عسكري غير مسبوق
دبابات ومدافع تابعة لجيش أجنبي داخل أراضي قطر في تحرك عسكري غير مسبوق
سبوتنيك عربي
كشف بيان عسكري عن وصول جنود ودبابات ومدافع تابعة لجيش أجنبي إلى أراضي قطر، في تحرك عسكري هو الأول من نوعه. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T08:23+0000
2024-10-22T08:23+0000
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وفي التفاصيل، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن الدبابات ومدافع الهاوتزر الذاتية الدفع الكورية الجنوبية، تشارك في تدريبات بالذخيرة الحية في دولة قطر، بدأت أمس الاثنين.وأضاف أنه سيجري تدريبات إضافية بالذخيرة الحية ومناورات مع القوات القطرية خلال فترة التدريبات التي من المقرر أن تنتهي يوم الأحد المقبل، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.ووصل نحو 100 جندي كوري جنوبي، بالإضافة إلى 4 دبابات من طراز "كيه 2 و4" مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كيه 9"، إلى دولة قطر، في 13 أكتوبر/تشرين الأول، على متن سفينة إنزال تابعة للبحرية للمشاركة في التدريبات في مركز تدريب القلايل.وتجري التدريبات المشتركة بعد أن وقّع البلدان مذكرة تفاهم في شهر فبراير/شباط الماضي، لتعزيز التعاون في قطاع الدفاع.
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, كوريا الجنوبية
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, كوريا الجنوبية

دبابات ومدافع تابعة لجيش أجنبي داخل أراضي قطر في تحرك عسكري غير مسبوق

08:23 GMT 22.10.2024
© Twitter.comالجيش القطري
الجيش القطري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© Twitter.com
تابعنا عبر
كشف بيان عسكري عن وصول جنود ودبابات ومدافع تابعة لجيش أجنبي إلى أراضي قطر، في تحرك عسكري هو الأول من نوعه.
وفي التفاصيل، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن الدبابات ومدافع الهاوتزر الذاتية الدفع الكورية الجنوبية، تشارك في تدريبات بالذخيرة الحية في دولة قطر، بدأت أمس الاثنين.
وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها دبابات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع تابعة له في تدريبات خارج البلاد.
الجيش القطري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
قطر وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي بينهما
7 يونيو 2023, 15:05 GMT
وأضاف أنه سيجري تدريبات إضافية بالذخيرة الحية ومناورات مع القوات القطرية خلال فترة التدريبات التي من المقرر أن تنتهي يوم الأحد المقبل، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال إن القوات الكورية الجنوبية أجرت تدريبات قتالية مشتركة في ميدان التدريب الصحراوي بمشاركة دبابات "ليوبارد 2 إيه 7"، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز بي زد إتش 2000 التابعة لقطر، لتعزيز قدرات البلدين على إطلاق النار الحي.

ووصل نحو 100 جندي كوري جنوبي، بالإضافة إلى 4 دبابات من طراز "كيه 2 و4" مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كيه 9"، إلى دولة قطر، في 13 أكتوبر/تشرين الأول، على متن سفينة إنزال تابعة للبحرية للمشاركة في التدريبات في مركز تدريب القلايل.
وتجري التدريبات المشتركة بعد أن وقّع البلدان مذكرة تفاهم في شهر فبراير/شباط الماضي، لتعزيز التعاون في قطاع الدفاع.
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