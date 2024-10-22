https://sarabic.ae/20241022/دبابات-ومدافع-تابعة-لجيش-أجنبي-داخل-أراضي-قطر-في-تحرك-عسكري-غير-مسبوق-1094024029.html
دبابات ومدافع تابعة لجيش أجنبي داخل أراضي قطر في تحرك عسكري غير مسبوق
دبابات ومدافع تابعة لجيش أجنبي داخل أراضي قطر في تحرك عسكري غير مسبوق
سبوتنيك عربي
كشف بيان عسكري عن وصول جنود ودبابات ومدافع تابعة لجيش أجنبي إلى أراضي قطر، في تحرك عسكري هو الأول من نوعه. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T08:23+0000
2024-10-22T08:23+0000
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وفي التفاصيل، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن الدبابات ومدافع الهاوتزر الذاتية الدفع الكورية الجنوبية، تشارك في تدريبات بالذخيرة الحية في دولة قطر، بدأت أمس الاثنين.وأضاف أنه سيجري تدريبات إضافية بالذخيرة الحية ومناورات مع القوات القطرية خلال فترة التدريبات التي من المقرر أن تنتهي يوم الأحد المقبل، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.ووصل نحو 100 جندي كوري جنوبي، بالإضافة إلى 4 دبابات من طراز "كيه 2 و4" مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كيه 9"، إلى دولة قطر، في 13 أكتوبر/تشرين الأول، على متن سفينة إنزال تابعة للبحرية للمشاركة في التدريبات في مركز تدريب القلايل.وتجري التدريبات المشتركة بعد أن وقّع البلدان مذكرة تفاهم في شهر فبراير/شباط الماضي، لتعزيز التعاون في قطاع الدفاع.
https://sarabic.ae/20230607/قطر-وكوريا-الجنوبية-تبحثان-تعزيز-التعاون-الدفاعي-بينهما-1077857610.html
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, كوريا الجنوبية
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, كوريا الجنوبية
دبابات ومدافع تابعة لجيش أجنبي داخل أراضي قطر في تحرك عسكري غير مسبوق
كشف بيان عسكري عن وصول جنود ودبابات ومدافع تابعة لجيش أجنبي إلى أراضي قطر، في تحرك عسكري هو الأول من نوعه.
وفي التفاصيل، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن الدبابات ومدافع الهاوتزر الذاتية الدفع الكورية الجنوبية، تشارك في تدريبات بالذخيرة الحية في دولة قطر، بدأت أمس الاثنين.
وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها دبابات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع تابعة له في تدريبات خارج البلاد.
وأضاف أنه سيجري تدريبات إضافية بالذخيرة الحية ومناورات مع القوات القطرية خلال فترة التدريبات التي من المقرر أن تنتهي يوم الأحد المقبل، وفقا لوكالة يونهاب
الكورية الجنوبية.
وقال إن القوات الكورية الجنوبية أجرت تدريبات قتالية مشتركة في ميدان التدريب الصحراوي بمشاركة دبابات "ليوبارد 2 إيه 7"، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز بي زد إتش 2000 التابعة لقطر، لتعزيز قدرات البلدين على إطلاق النار الحي.
ووصل نحو 100 جندي كوري جنوبي، بالإضافة إلى 4 دبابات من طراز "كيه 2 و4" مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كيه 9"، إلى دولة قطر، في 13 أكتوبر/تشرين الأول، على متن سفينة إنزال تابعة للبحرية للمشاركة في التدريبات في مركز تدريب القلايل.
وتجري التدريبات المشتركة بعد أن وقّع البلدان مذكرة تفاهم في شهر فبراير/شباط الماضي، لتعزيز التعاون في قطاع الدفاع.