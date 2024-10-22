https://sarabic.ae/20241022/مركبة-ناسا-ترسل-مقطعا-فريدا-من-الفضاء-البعيد-فيديو-1094029315.html
مركبة "ناسا" ترسل مقطعا فريدا من الفضاء البعيد... فيديو
مركبة "ناسا" ترسل مقطعا فريدا من الفضاء البعيد... فيديو
سبوتنيك عربي
أرسلت مركبة وكالة "ناسا"، "سايكي"، مقطع فيديو عالي الدقة، إلى الأرض، يصور مشاهد من الأرض والفضاء عبر الليزر من الفضاء السحيق. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T10:00+0000
2024-10-22T10:00+0000
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ويعتر ذلك جزءًا من عرض التكنولوجيا للوكالة المعروف باسم "ديب سبيس أوبتيكال كوميونيكيشينز"، الذي تم ربطه بمركبة "سايكي" الفضائية التي تم إطلاقها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والمتجهة إلى حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري.وتم بث الفيديو الذي تبلغ مدته 45 ثانية في 24 يونيو/ حزيران 2024، مع بيانات اختبار أخرى عندما كانت "سايكي" على بعد نحو 240 مليون ميل (390 مليون كيلومتر) من الأرض - أكثر من ضعفي ونصف ضعف المسافة بين كوكبنا والشمس.وأرسلت المركبة مقطع فيديو إلى الأرض، في ديسمبر/ كانون الثاني من عام 2023، لقطة تدعى تاترز، تطارد مؤشر ليزر أحمر لمدة 15 ثانية متواصلة.وستبدأ المرحلة الثانية من التجربة في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما يتم تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال بالليزر مرة أخرى، في هذه المرحلة، سيثبت أن النظام يمكنه العمل لأكثر من عام، وفي النهاية، سيتم تشغيل النظام بالكامل في وقت لاحق من عام 2024، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, علوم
مركبة "ناسا" ترسل مقطعا فريدا من الفضاء البعيد... فيديو
أرسلت مركبة وكالة "ناسا"، "سايكي"، مقطع فيديو عالي الدقة، إلى الأرض، يصور مشاهد من الأرض والفضاء عبر الليزر من الفضاء السحيق.
ويعتر ذلك جزءًا من عرض التكنولوجيا للوكالة المعروف باسم "ديب سبيس أوبتيكال كوميونيكيشينز"، الذي تم ربطه بمركبة "سايكي" الفضائية التي تم إطلاقها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والمتجهة إلى حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري.
وتم بث الفيديو الذي تبلغ مدته 45 ثانية في 24 يونيو/ حزيران 2024، مع بيانات اختبار أخرى عندما كانت "سايكي" على بعد نحو 240 مليون ميل (390 مليون كيلومتر) من الأرض - أكثر من ضعفي ونصف ضعف المسافة بين كوكبنا والشمس.
وأرسلت المركبة مقطع فيديو إلى الأرض، في ديسمبر/ كانون الثاني من عام 2023، لقطة تدعى تاترز، تطارد مؤشر ليزر أحمر لمدة 15 ثانية متواصلة.
وستبدأ المرحلة الثانية من التجربة في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما يتم تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال بالليزر مرة أخرى، في هذه المرحلة، سيثبت أن النظام يمكنه العمل لأكثر من عام، وفي النهاية، سيتم تشغيل النظام بالكامل في وقت لاحق من عام 2024، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت
".