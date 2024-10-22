https://sarabic.ae/20241022/مصر-تشيد-بالنقلة-النوعية-في-العلاقات-مع-قطر-وتؤكد-وجود-فرص-واعدة-للتعاون-1094027990.html
مصر تشيد بالنقلة النوعية في العلاقات مع قطر وتؤكد وجود فرص واعدة للتعاون
مصر تشيد بالنقلة النوعية في العلاقات مع قطر وتؤكد وجود فرص واعدة للتعاون
سبوتنيك عربي
أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، عن ترحيبه برغبة دولة قطر في استكشاف فرص الاستثمار في مصر في عدة قطاعات حيوية، تشمل الطاقة والاتصالات... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T09:23+0000
2024-10-22T09:23+0000
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جاء ذلك خلال لقائه مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية لولوة بنت راشد، أمس الاثنين في القاهرة.وأشاد عبد العاطي بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات بين مصر وقطر على كافة الأصعدة.وأكد حرص مصر على استمرار انعقاد الآليات التشاورية بين الجانبين، والبناء على نتائج الدورة الخامسة للجنة المشتركة التي انعقدت في الدوحة في مارس/آذار 2024، وفقًا لما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية.كما تناول اللقاء آفاق التعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وصندوق قطر للتنمية في القارة الأفريقية، حيث أشار عبد العاطي إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون التنموي في مختلف المجالات داخل أفريقيا.وفي سياق آخر، أشاد الوزير المصري بالتنسيق المستمر بين البلدين حول الأزمة في غزة، مثمنا دعم قطر المتواصل لوكالة الأونروا، حيث ناقش الجانبان سبل تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.
https://sarabic.ae/20240507/وزير-التجارة-المصري-السابق-لـسبوتنيك-صفقات-استثمارية-كبرى-سيعلن-عنها-في-القاهرة-هذا-العام--1088618427.html
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مصر, قطر, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
مصر, قطر, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
مصر تشيد بالنقلة النوعية في العلاقات مع قطر وتؤكد وجود فرص واعدة للتعاون
أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، عن ترحيبه برغبة دولة قطر في استكشاف فرص الاستثمار في مصر في عدة قطاعات حيوية، تشمل الطاقة والاتصالات والصناعات الزراعية والغذائية، بالإضافة إلى الاستثمار العقاري في مختلف المناطق المصرية.
جاء ذلك خلال لقائه مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية لولوة بنت راشد، أمس الاثنين في القاهرة.
وأشاد عبد العاطي بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات بين مصر
وقطر على كافة الأصعدة.
وأكد حرص مصر على استمرار انعقاد الآليات التشاورية بين الجانبين، والبناء على نتائج الدورة الخامسة للجنة المشتركة التي انعقدت في الدوحة في مارس/آذار 2024، وفقًا لما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية.
كما تناول اللقاء آفاق التعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وصندوق قطر للتنمية في القارة الأفريقية، حيث أشار عبد العاطي إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون التنموي في مختلف المجالات داخل أفريقيا.
وفي سياق آخر، أشاد الوزير المصري بالتنسيق المستمر بين البلدين حول الأزمة في غزة، مثمنا دعم قطر
المتواصل لوكالة الأونروا، حيث ناقش الجانبان سبل تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.