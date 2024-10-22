قازان ترحب بضيوف قمة "بريكس 2024"...صور

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يصل للمشاركة في قمة "بريكس" الـ16، خلال مراسم استقبال في مطار قازان.
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يصل للمشاركة في قمة "بريكس" الـ16، خلال مراسم استقبال في مطار قازان.
صورة تظهر مراسم استقبال لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي وصل للمشاركة في قمة "بريكس" الـ16، في مطار قازان.
صورة تظهر مراسم استقبال لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي وصل للمشاركة في قمة "بريكس" الـ16، في مطار قازان.
النائب الأول لوزير خارجية سريلانكا، أروني ويجيواردان، الذي وصل للمشاركة في القمة الـ16 لدول "بريكس"، خلال حفل الاستقبال في مطار قازان.
النائب الأول لوزير خارجية سريلانكا، أروني ويجيواردان، الذي وصل للمشاركة في القمة الـ16 لدول "بريكس"، خلال حفل الاستقبال في مطار قازان.
صورة لمسجد "قول شريف" يظهر الاستعدادات للقمة الـ16 لدول "بريكس" في قازان.
صورة لمسجد "قول شريف" يظهر الاستعدادات للقمة الـ16 لدول "بريكس" في قازان.
مراسم استقبال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، في مطار قازان، الذي وصل للمشاركة في قمة "بريكس" الـ16، في مدينة قازان.
مراسم استقبال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، في مطار قازان، الذي وصل للمشاركة في قمة "بريكس" الـ16، في مدينة قازان.
رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي، أثناء وصوله للمشاركة في قمة "بريكس" الـ16، في مطار قازان.
رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي، أثناء وصوله للمشاركة في قمة "بريكس" الـ16، في مطار قازان.
وزيرة النفط الفنزويلية، ديلسي إليونا رودريغيز غوميز، أثناء وصولها للمشاركة في القمة الـ16 لدول "بريكس"، في مطار قازان.
وزيرة النفط الفنزويلية، ديلسي إليونا رودريغيز غوميز، أثناء وصولها للمشاركة في القمة الـ16 لدول "بريكس"، في مطار قازان.
فتيات من جمهورية تتارستان أثناء استقبالهن لضيوف قمة "بريكس 2024".
فتيات من جمهورية تتارستان أثناء استقبالهن لضيوف قمة "بريكس 2024".
وزير الخارجية البرازيلي، ماورو لويز إيكر فييرا، أثناء وصوله للمشاركة في قمة "بريكس" الـ16، في مطار قازان.
وزير الخارجية البرازيلي، ماورو لويز إيكر فييرا، أثناء وصوله للمشاركة في قمة "بريكس" الـ16، في مطار قازان.
صورة من مدينة قازان يظهر فيها مسجد "قول شريف"، والاستعدادات للقمة الـ16 لدول "بريكس" المقرر أن تعقد يومي 22 و24 أكتوبر/ تشرين الأول.
صورة من مدينة قازان يظهر فيها مسجد "قول شريف"، والاستعدادات للقمة الـ16 لدول "بريكس" المقرر أن تعقد يومي 22 و24 أكتوبر/ تشرين الأول.