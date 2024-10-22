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القوات الروسية تحرر بلدة نوفوسادوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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قازان ترحب بضيوف قمة "بريكس 2024"...صور
قازان ترحب بضيوف قمة "بريكس 2024"...صور
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور توثق جوانب من استقبال ضيوف قمة "بريكس 2024" المقامة في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, قازان, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, قازان, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس

قازان ترحب بضيوف قمة "بريكس 2024"...صور

09:40 GMT 22.10.2024
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جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور توثق جوانب من استقبال ضيوف قمة "بريكس 2024" المقامة في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.
© Photohost agency brics-russia2024.ru/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يصل للمشاركة في قمة "بريكس" الـ16، خلال مراسم استقبال في مطار قازان.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يصل للمشاركة في قمة &quot;بريكس&quot; الـ16، خلال مراسم استقبال في مطار قازان. - سبوتنيك عربي
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© Photohost agency brics-russia2024.ru/Ilya Pitalev
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رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يصل للمشاركة في قمة "بريكس" الـ16، خلال مراسم استقبال في مطار قازان.

© Photohost agency brics-russia2024.ru/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر مراسم استقبال لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي وصل للمشاركة في قمة "بريكس" الـ16، في مطار قازان.

صورة تظهر مراسم استقبال لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي وصل للمشاركة في قمة &quot;بريكس&quot; الـ16، في مطار قازان. - سبوتنيك عربي
2/10
© Photohost agency brics-russia2024.ru/Ilya Pitalev
/
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صورة تظهر مراسم استقبال لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي وصل للمشاركة في قمة "بريكس" الـ16، في مطار قازان.

© Photohost agency brics-russia2024.ru/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

النائب الأول لوزير خارجية سريلانكا، أروني ويجيواردان، الذي وصل للمشاركة في القمة الـ16 لدول "بريكس"، خلال حفل الاستقبال في مطار قازان.

النائب الأول لوزير خارجية سريلانكا، أروني ويجيواردان، الذي وصل للمشاركة في القمة الـ16 لدول &quot;بريكس&quot;، خلال حفل الاستقبال في مطار قازان. - سبوتنيك عربي
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© Photohost agency brics-russia2024.ru/Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

النائب الأول لوزير خارجية سريلانكا، أروني ويجيواردان، الذي وصل للمشاركة في القمة الـ16 لدول "بريكس"، خلال حفل الاستقبال في مطار قازان.

© Photohost agency brics-russia2024.ru/Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لمسجد "قول شريف" يظهر الاستعدادات للقمة الـ16 لدول "بريكس" في قازان.

صورة لمسجد &quot;قول شريف&quot; يظهر الاستعدادات للقمة الـ16 لدول &quot;بريكس&quot; في قازان. - سبوتنيك عربي
4/10
© Photohost agency brics-russia2024.ru/Alexey Filippov
/
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صورة لمسجد "قول شريف" يظهر الاستعدادات للقمة الـ16 لدول "بريكس" في قازان.

© Photohost agency brics-russia2024.ru/Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

مراسم استقبال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، في مطار قازان، الذي وصل للمشاركة في قمة "بريكس" الـ16، في مدينة قازان.

مراسم استقبال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، في مطار قازان، الذي وصل للمشاركة في قمة &quot;بريكس&quot; الـ16، في مدينة قازان. - سبوتنيك عربي
5/10
© Photohost agency brics-russia2024.ru/Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور

مراسم استقبال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، في مطار قازان، الذي وصل للمشاركة في قمة "بريكس" الـ16، في مدينة قازان.

© Photohost agency brics-russia2024.ru/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي، أثناء وصوله للمشاركة في قمة "بريكس" الـ16، في مطار قازان.

رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي، أثناء وصوله للمشاركة في قمة &quot;بريكس&quot; الـ16، في مطار قازان. - سبوتنيك عربي
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© Photohost agency brics-russia2024.ru/Ilya Pitalev
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رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي، أثناء وصوله للمشاركة في قمة "بريكس" الـ16، في مطار قازان.

© Photohost agency brics-russia2024.ru/Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

وزيرة النفط الفنزويلية، ديلسي إليونا رودريغيز غوميز، أثناء وصولها للمشاركة في القمة الـ16 لدول "بريكس"، في مطار قازان.

وزيرة النفط الفنزويلية، ديلسي إليونا رودريغيز غوميز، أثناء وصولها للمشاركة في القمة الـ16 لدول &quot;بريكس&quot;، في مطار قازان. - سبوتنيك عربي
7/10
© Photohost agency brics-russia2024.ru/Maxim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

وزيرة النفط الفنزويلية، ديلسي إليونا رودريغيز غوميز، أثناء وصولها للمشاركة في القمة الـ16 لدول "بريكس"، في مطار قازان.

© Photohost agency brics-russia2024.ru/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات من جمهورية تتارستان أثناء استقبالهن لضيوف قمة "بريكس 2024".

فتيات من جمهورية تتارستان أثناء استقبالهن لضيوف قمة &quot;بريكس 2024&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Photohost agency brics-russia2024.ru/Ilya Pitalev
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فتيات من جمهورية تتارستان أثناء استقبالهن لضيوف قمة "بريكس 2024".

© Photohost agency brics-russia2024.ru/Alexey Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

وزير الخارجية البرازيلي، ماورو لويز إيكر فييرا، أثناء وصوله للمشاركة في قمة "بريكس" الـ16، في مطار قازان.

وزير الخارجية البرازيلي، ماورو لويز إيكر فييرا، أثناء وصوله للمشاركة في قمة &quot;بريكس&quot; الـ16، في مطار قازان. - سبوتنيك عربي
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© Photohost agency brics-russia2024.ru/Alexey Danichev
/
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وزير الخارجية البرازيلي، ماورو لويز إيكر فييرا، أثناء وصوله للمشاركة في قمة "بريكس" الـ16، في مطار قازان.

© Photohost agency brics-russia2024.ru/Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من مدينة قازان يظهر فيها مسجد "قول شريف"، والاستعدادات للقمة الـ16 لدول "بريكس" المقرر أن تعقد يومي 22 و24 أكتوبر/ تشرين الأول.

صورة من مدينة قازان يظهر فيها مسجد &quot;قول شريف&quot;، والاستعدادات للقمة الـ16 لدول &quot;بريكس&quot; المقرر أن تعقد يومي 22 و24 أكتوبر/ تشرين الأول. - سبوتنيك عربي
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© Photohost agency brics-russia2024.ru/Vladimir Astapkovich
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صورة من مدينة قازان يظهر فيها مسجد "قول شريف"، والاستعدادات للقمة الـ16 لدول "بريكس" المقرر أن تعقد يومي 22 و24 أكتوبر/ تشرين الأول.

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