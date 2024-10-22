قازان ترحب بضيوف قمة "بريكس 2024"...صور

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مراسم استقبال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، في مطار قازان، الذي وصل للمشاركة في قمة "بريكس" الـ16، في مدينة قازان.