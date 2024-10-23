https://sarabic.ae/20241023/قتلى-وجرحى-إثر-هجوم-إرهابي-استهدف-شركة-صناعية-في-أنقرة-فيديو-1094084644.html
قتلى وجرحى إثر هجوم إرهابي استهدف شركة صناعية في أنقرة... فيديو
قتلى وجرحى إثر هجوم إرهابي استهدف شركة صناعية في أنقرة... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الأربعاء، مقتل وجرح عدد من الأشخاص في هجوم إرهابي استهدف مركزا للشركة التركية للصناعات الجوية والفضائية في... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T13:30+0000
2024-10-23T13:30+0000
2024-10-23T13:36+0000
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وقال وزير الداخلية التركي، إن شخصا قتل وأصيب آخرون في هجوم إرهابي على مركز الشركة التركية للصناعات الجوية والفضائية في أنقرة.وأكد الوزير أنه "سيتم إبلاغ الجمهور بالتطورات".وأظهرت لقطات مصورة المشاهد الأولية من مكان وقوع الهجوم في أنقرة.
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العالم العربي, العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, العالم, أخبار تركيا اليوم
قتلى وجرحى إثر هجوم إرهابي استهدف شركة صناعية في أنقرة... فيديو
13:30 GMT 23.10.2024 (تم التحديث: 13:36 GMT 23.10.2024)
يتبع
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الأربعاء، مقتل وجرح عدد من الأشخاص في هجوم إرهابي استهدف مركزا للشركة التركية للصناعات الجوية والفضائية في أنقرة.
وقال وزير الداخلية التركي، إن شخصا قتل وأصيب آخرون في هجوم إرهابي على مركز الشركة التركية للصناعات الجوية والفضائية في أنقرة.
وأكد الوزير أنه "سيتم إبلاغ الجمهور بالتطورات".
وأظهرت لقطات مصورة المشاهد الأولية من مكان وقوع الهجوم في أنقرة.