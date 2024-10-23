"يؤثر على الشرق الأوسط"... تحطم غامض لقمر صناعي ضخم في الفضاء... صور وفيديو
© Photo / pixabay/PIRO4Dقمر صناعي لاهداف بحثية
© Photo / pixabay/PIRO4D
تابعنا عبر
تحطم قمر صناعي كبير للاتصالات في مداره، مما أثر على المستخدمين في أوروبا ووسط أفريقيا، والشرق الأوسط وآسيا وأستراليا، مضيفا المزيد من الحطام الفضائي الذي يدور حول كوكبنا.
وقدم القمر الصناعي "إنتلسات 33 إي"، اتصالات النطاق العريض، من نقطة تبعد نحو 35000 كيلومتر فوق المحيط الهندي، في مدار ثابت حول خط الاستواء.
Boeing manufactured IntelSat 33e, a 6600kg GEO satellite above Europe, exploded into 20 pieces yesterday. US Dept of Defence said 🇨🇳, 🇷🇺&🇺🇸have deployed DEW, Directed Energy Weapons in space. While I don't believe IntelSat 33e was attacked, the timing is interesting. Poor Boeing. pic.twitter.com/dHyqhyAUdJ— ＨＧ 阿聻 𓆣 𓇽 (@ohgkg) October 22, 2024
وأفادت التقارير الأولية في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن القمر تعرض لانقطاع مفاجئ للتيار، بعد ساعات، أكدت قوات الفضاء الأمريكية أن القمر الصناعي يبدو أنه تشظى إلى 20 قطعة على الأقل.
وذكر موقع "ساينس أليرت"، أنه لا توجد تقارير مؤكدة حول سبب تفكك القمر الصناعي، ومع ذلك، فهو ليس الحدث الأول من نوعه.
في الماضي، شهدنا تدميرًا متعمدًا للأقمار الصناعية، واصطدامات عرضية، وفقدان الأقمار الصناعية بسبب زيادة النشاط الشمسي.
🚨 Intelsat IS-33e Breakup Update 🚨 @spacefluxHQ has been hard at work tracking about 40 fragments from the event. We detected multiple #fragments & UCTs during the observation session in this clip from our Cyprus sensor last night at 21-10-2024 17:43 (UTC). Stay tuned! pic.twitter.com/IngHSatFS9— spacefluxHQ (@spacefluxHQ) October 22, 2024
ما نعرفه هو أن "إنتلسات 33 إي" لديه تاريخ من المشاكل أثناء وجوده في المدار، حيث تم تصميم وتصنيع القمر الصناعي من قبل شركة بوينغ، وتم إطلاقه في أغسطس/ آب 2016.
في عام 2017، وصل القمر الصناعي إلى مداره المطلوب بعد ثلاثة أشهر من الموعد المتوقع، بسبب مشكلة تم الإبلاغ عنها مع الدافع الأساسي، الذي يتحكم في ارتفاعه وتسارعه.
وتزايدت كمية الحطام في المدار حول الأرض بسرعة، وتقدر وكالة الفضاء الأوروبية أن هناك أكثر من 40000 قطعة أكبر من 10 سم في المدار، أكثر من 130 مليون قطعة أصغر من 1 سم.
تبلغ الكتلة الإجمالية للأجسام الفضائية الصناعية، في مدار الأرض نحو 13000 طن، وهذا يعادل تقريبًا كتلة 90 حوتًا أزرق ذكرًا بالغًا، نحو ثلث هذه الكتلة عبارة عن حطام (4300 طن)، معظمها في شكل أجسام صاروخية متبقية.