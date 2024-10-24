اكتشاف "جديد" أثناء تشريح أيدي المومياوات في البيرو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
08:18 GMT
15 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:10 GMT
20 د
مساحة حرة
قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:34 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:27 GMT
34 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:31 GMT
29 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: العمليات الإرهابية ضد إيران لن تزيدها إلا تصميما على دعم محور المقاومة
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241024/اكتشاف-جديد-أثناء-تشريح-أيدي-المومياوات-في-البيرو-1094121863.html
اكتشاف "جديد" أثناء تشريح أيدي المومياوات في البيرو
اكتشاف "جديد" أثناء تشريح أيدي المومياوات في البيرو
سبوتنيك عربي
أثارت عملية تشريح لأيدي إحدى "المومياوات الغريبة" المثيرة للجدل في بيرو، حالة من الجدل العلمي حول العالم، بعدما كشفت عن عظام وهياكل معدنية داخل المومياء نفسها... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T12:36+0000
2024-10-24T12:36+0000
مجتمع
منوعات
المكسيك
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101750/04/1017500466_0:115:3264:1951_1920x0_80_0_0_4bc270b1884b46642363c187778d794f.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، أمس الأربعاء، أنه مع إجراء عملية تشريح لإحدى "المومياوات الغريبة" المثيرة للجدل في بيرو، تم الكشف عن 10 عينات لعظام وهياكل معدنية، وغالبًا ما يشار إليها باسم "نازكا ترايداكتلز" نسبة إلى المنطقة في بيرو.وهذه المنطقة في بيرو الواقعة في أمريكا الجنوبية يُعتقد أنها سُرقت منها على يد "هواكيرو" محليين مجهولين (لصوص القبور)، في وقت أكد الأطباء الذين قاموا بعملية التشريح أنهم أزالوا غرسة "معدنية" من راحة يد العينة الجديدة.وأظهر الكشف الجديد سحب أحد الأطباء بعناية "الزرع الغريب" المشتبه فيه من يد "نازكا تريداكتيل" المقطوعة ذات الأصابع الثلاث باستخدام ملقط.ومن ناحيته، قال الطبيب الذي أزال القطعة المعدنية "إنها سبيكة معدنية معقدة للغاية تتطلب تقنيات خاصة لتكون بهذه الجودة والنقاء"، مشيرا إلى أن "هذه اليد ثلاثية الأصابع، التي أخرج منها المعدن لا تنتمي إلى أي من الجثث المعروضة في الكونغرس المكسيكي ".وتعد تلك اليد جزءا من سلسلة من القطع المتناثرة التي تنتمي إلى المكان الذي عثر فيه على أجسام ثلاثية الأصابع في بيرو".وتعود تحقيقات الطبيب بشأن هذه الأجسام الغريبة إلى شهادته أمام جلسة استماع مفتوحة في الكونغرس المكسيكي جرت وقائعها العام الماضي، والتي تم خلالها تقديم جثتين متشابهتين يزعم أنهما " كائنات فضائية ".
https://sarabic.ae/20211127/العثور-على-مومياء-غابرة-القدم-في-بيرو-1053317605.html
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101750/04/1017500466_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_4d75cac510ce6522ba246cf28d0a2e34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, المكسيك, الأخبار
منوعات, المكسيك, الأخبار

اكتشاف "جديد" أثناء تشريح أيدي المومياوات في البيرو

12:36 GMT 24.10.2024
© Sputnik . Amro Omranمومياء بالمتحف المصري بالقاهرة
مومياء بالمتحف المصري بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© Sputnik . Amro Omran
تابعنا عبر
أثارت عملية تشريح لأيدي إحدى "المومياوات الغريبة" المثيرة للجدل في بيرو، حالة من الجدل العلمي حول العالم، بعدما كشفت عن عظام وهياكل معدنية داخل المومياء نفسها .
وذكرت وسائل إعلام غربية، أمس الأربعاء، أنه مع إجراء عملية تشريح لإحدى "المومياوات الغريبة" المثيرة للجدل في بيرو، تم الكشف عن 10 عينات لعظام وهياكل معدنية، وغالبًا ما يشار إليها باسم "نازكا ترايداكتلز" نسبة إلى المنطقة في بيرو.
تحضيرات لنقل مومياء مصرية من متحف بيرغامو إلى مشفى ميلانو لعمل صور أشعة مقطعية لها، إيطاليا 21 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
العثور على مومياء غابرة القدم في بيرو
27 نوفمبر 2021, 06:27 GMT
وهذه المنطقة في بيرو الواقعة في أمريكا الجنوبية يُعتقد أنها سُرقت منها على يد "هواكيرو" محليين مجهولين (لصوص القبور)، في وقت أكد الأطباء الذين قاموا بعملية التشريح أنهم أزالوا غرسة "معدنية" من راحة يد العينة الجديدة.
وأظهر الكشف الجديد سحب أحد الأطباء بعناية "الزرع الغريب" المشتبه فيه من يد "نازكا تريداكتيل" المقطوعة ذات الأصابع الثلاث باستخدام ملقط.
ومن ناحيته، قال الطبيب الذي أزال القطعة المعدنية "إنها سبيكة معدنية معقدة للغاية تتطلب تقنيات خاصة لتكون بهذه الجودة والنقاء"، مشيرا إلى أن "هذه اليد ثلاثية الأصابع، التي أخرج منها المعدن لا تنتمي إلى أي من الجثث المعروضة في الكونغرس المكسيكي ".
وتعد تلك اليد جزءا من سلسلة من القطع المتناثرة التي تنتمي إلى المكان الذي عثر فيه على أجسام ثلاثية الأصابع في بيرو".
وتعود تحقيقات الطبيب بشأن هذه الأجسام الغريبة إلى شهادته أمام جلسة استماع مفتوحة في الكونغرس المكسيكي جرت وقائعها العام الماضي، والتي تم خلالها تقديم جثتين متشابهتين يزعم أنهما " كائنات فضائية ".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала