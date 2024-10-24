https://sarabic.ae/20241024/اكتشاف-مكان-صنع-أول-عجلة-دائرية-في-التاريخ-1094116949.html

اكتشاف مكان صنع أول عجلة دائرية في التاريخ

اكتشاف مكان صنع أول عجلة دائرية في التاريخ

سبوتنيك عربي

توصلت دراسة نموذجية تستخدم تقنيات من ميكانيكا البناء، إلى أنه من المحتمل أن يكون عمال مناجم النحاس في جبال الكاربات وسط أوروبا، قد اخترعوا العجلة منذ ما يصل... 24.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-24T11:18+0000

2024-10-24T11:18+0000

2024-10-24T11:18+0000

مجتمع

علوم

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وعلى الرغم من أن اختراع العجلة منذ حوالي 6000 عام أحدث ثورة في كل شيء من النقل إلى صناعة الفخار، إلا أن أصولها الدقيقة لا تزال لغزًا لعلماء الآثار.ولكن الدراسة الجديدة تشي بأن عمال مناجم النحاس في أوروبا الشرقية، ربما كانوا القوة الدافعة وراء ثلاثة ابتكارات رئيسية في تكنولوجيا العجلات منذ عام 3900 قبل الميلاد، حسبما ذكره موقع "لايف ساينس".وتوجد أدلة أثرية على العجلات والمركبات ذات العجلات في العصر النحاسي (حوالي 5000 إلى 3000 قبل الميلاد) في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا، بما في ذلك مشاهد المعارك المرسومة على الجدران، والعجلات المصغرة، وألعاب الأطفال، ولكن نظرًا لأن العجلة تم تبنيها بسرعة كبيرة، فمن غير الواضح بالضبط أين ومتى تم اختراعها لأول مرة، أو ما إذا كانت قد تم اختراعها بشكل مستقل في أوقات وأماكن مختلفة.وتقترح نظرية أخرى أن العجلات تم تطويرها، في شمال تركيا حوالي عام 3800 قبل الميلاد، وتزعم النظرية الرئيسية الثالثة (الجديدة)، أن العجلة تم اختراعها في جبال الكاربات بين عامي 4000 و3500 قبل الميلاد، وانتشرت في اتجاهات مختلفة من هناك.وتستند هذه النظرية الثالثة، التي طرحها المؤرخ ريتشارد بوليت، الأستاذ الفخري بجامعة كولومبيا والمؤلف المشارك للدراسة الجديدة، في عام 2016، إلى فكرة مفادها أنه في حوالي عام 4000 قبل الميلاد، أصبح العثور على خام النحاس المطلوب بشدة أكثر صعوبة، مما يتطلب من عمال المناجم السفر عميقًا في المناجم وسحب حاويات الخام للخارج.وكتب بوليت في كتابه "العجلة: الاختراعات وإعادة الاختراعات"، أن نماذج عربات العصر النحاسي المتأخر التي تم العثور عليها في منطقة الكاربات مستطيلة ذات جوانب شبه منحرفة - تشبه سيارات التعدين اليوم.واستنادا على معرفتهم بأنظمة العجلات القديمة استنادًا إلى الأدلة الأثرية، استخدم الفريق الميكانيكا الحسابية، وعلوم التصميم للتحقيق في كيفية تحويل الناس لمجموعة من الأسطوانات البسيطة إلى نظام عجلة ومحور.

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