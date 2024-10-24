البنتاغون يعلن الموافقة على صفقة بيع محتملة لصواريخ "تاو" للسعودية بأكثر من 400 مليون دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
08:18 GMT
15 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:10 GMT
20 د
مساحة حرة
قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:34 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:27 GMT
34 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:31 GMT
29 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض
15:47 GMT
24 د
حصاد الأسبوع
خبير: العمليات الإرهابية ضد إيران لن تزيدها إلا تصميما على دعم محور المقاومة
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241024/البنتاغون-يعلن-الموافقة-على-صفقة-بيع-محتملة-لصواريخ-تاو-للسعودية-بأكثر-من-400-مليون-دولار-1094141087.html
البنتاغون يعلن الموافقة على صفقة بيع محتملة لصواريخ "تاو" للسعودية بأكثر من 400 مليون دولار
البنتاغون يعلن الموافقة على صفقة بيع محتملة لصواريخ "تاو" للسعودية بأكثر من 400 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لصواريخ "تاو" للمملكة العربية السعودية. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T19:48+0000
2024-10-24T19:48+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101683/26/1016832610_0:55:1277:773_1920x0_80_0_0_0792c3920493d2b0fd2786b936e49180.jpg
وأشار "البنتاغون" إلى أن صفقة البيع المحتملة تقدّر تكلفتها بنحو 440 مليون دولار، وفقا لبيان رسمي من وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأمريكية.وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية الأمريكية منحت الضوء الأخضر، اليوم الخميس، لبيع محتمل لصواريخ "تاو 2 إيه" و"تاو 2 بي"، التي يتم إطلاقها من الأنبوب، والموجهة لاسلكيا، والموجهة بترددات راديوية، بتكلفة تقريبية تبلغ 440 مليون دولار". وأشارت الوكالة إلى أن "المملكة العربية السعودية طلبت الحصول على 507 صواريخ "تاو 2 إيه"، و507 صواريخ "تاو 2 بي"، بالإضافة إلى جميع العناصر ذات الصلة باللوجستيات والدعم ودعم البرامج"، مضيفة أن المقاول الرئيسي سيكون شركة "RTX Corporation".وتابعت أن "الصفقة المقترحة من شأنها أن تعمل على تحسين قدرة المملكة العربية السعودية، على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تعزيز قوة دفاعها الداخلي، ولن تجد المملكة صعوبة في استيعاب هذه المعدات والخدمات في قواتها المسلحة".وشدد بيان "البنتاغون" أن "البيع المقترح لهذه المعدات والدعم، لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، ولن يكون هناك أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأمريكية نتيجة لهذا البيع المقترح".
https://sarabic.ae/20230106/البنتاغون-حزمة-المساعدات-الجديدة-لكييف-تشمل-مركبات-برادلي-وصواريخ-تاو-مضادة-للدبابات-1072000738.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101683/26/1016832610_86:0:1189:827_1920x0_80_0_0_8026a9161852e24cd34183d03b74a351.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, رصد عسكري
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, رصد عسكري

البنتاغون يعلن الموافقة على صفقة بيع محتملة لصواريخ "تاو" للسعودية بأكثر من 400 مليون دولار

19:48 GMT 24.10.2024
© nevskii-bastion.ruصاروخ تاو أمريكي
صاروخ تاو أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
صاروخ تاو أمريكي
© nevskii-bastion.ru
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لصواريخ "تاو" للمملكة العربية السعودية.
وأشار "البنتاغون" إلى أن صفقة البيع المحتملة تقدّر تكلفتها بنحو 440 مليون دولار، وفقا لبيان رسمي من وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأمريكية.
وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية الأمريكية منحت الضوء الأخضر، اليوم الخميس، لبيع محتمل لصواريخ "تاو 2 إيه" و"تاو 2 بي"، التي يتم إطلاقها من الأنبوب، والموجهة لاسلكيا، والموجهة بترددات راديوية، بتكلفة تقريبية تبلغ 440 مليون دولار".
وأشارت الوكالة إلى أن "المملكة العربية السعودية طلبت الحصول على 507 صواريخ "تاو 2 إيه"، و507 صواريخ "تاو 2 بي"، بالإضافة إلى جميع العناصر ذات الصلة باللوجستيات والدعم ودعم البرامج"، مضيفة أن المقاول الرئيسي سيكون شركة "RTX Corporation".
مدرعة برادلي الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
البنتاغون: حزمة المساعدات الجديدة لكييف تشمل مركبات "برادلي" وصواريخ "تاو" مضادة للدبابات
6 يناير 2023, 20:34 GMT
ولفتت وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأمريكية، في بيانها، إلى أن "هذا البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية، وأهداف الأمن القومي لأمريكا، من خلال تحسين أمن دولة شريكة، تشكل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج".
وتابعت أن "الصفقة المقترحة من شأنها أن تعمل على تحسين قدرة المملكة العربية السعودية، على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تعزيز قوة دفاعها الداخلي، ولن تجد المملكة صعوبة في استيعاب هذه المعدات والخدمات في قواتها المسلحة".
وشدد بيان "البنتاغون" أن "البيع المقترح لهذه المعدات والدعم، لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، ولن يكون هناك أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأمريكية نتيجة لهذا البيع المقترح".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала