https://sarabic.ae/20241024/البنتاغون-يعلن-الموافقة-على-صفقة-بيع-محتملة-لصواريخ-تاو-للسعودية-بأكثر-من-400-مليون-دولار-1094141087.html
البنتاغون يعلن الموافقة على صفقة بيع محتملة لصواريخ "تاو" للسعودية بأكثر من 400 مليون دولار
البنتاغون يعلن الموافقة على صفقة بيع محتملة لصواريخ "تاو" للسعودية بأكثر من 400 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لصواريخ "تاو" للمملكة العربية السعودية. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T19:48+0000
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2024-10-24T19:48+0000
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وأشار "البنتاغون" إلى أن صفقة البيع المحتملة تقدّر تكلفتها بنحو 440 مليون دولار، وفقا لبيان رسمي من وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية.وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية الأمريكية منحت الضوء الأخضر، اليوم الخميس، لبيع محتمل لصواريخ "تاو 2 إيه" و"تاو 2 بي"، التي يتم إطلاقها من الأنبوب، والموجهة لاسلكيا، والموجهة بترددات راديوية، بتكلفة تقريبية تبلغ 440 مليون دولار". وأشارت الوكالة إلى أن "المملكة العربية السعودية طلبت الحصول على 507 صواريخ "تاو 2 إيه"، و507 صواريخ "تاو 2 بي"، بالإضافة إلى جميع العناصر ذات الصلة باللوجستيات والدعم ودعم البرامج"، مضيفة أن المقاول الرئيسي سيكون شركة "RTX Corporation".وتابعت أن "الصفقة المقترحة من شأنها أن تعمل على تحسين قدرة المملكة العربية السعودية، على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تعزيز قوة دفاعها الداخلي، ولن تجد المملكة صعوبة في استيعاب هذه المعدات والخدمات في قواتها المسلحة".وشدد بيان "البنتاغون" أن "البيع المقترح لهذه المعدات والدعم، لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، ولن يكون هناك أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأمريكية نتيجة لهذا البيع المقترح".
https://sarabic.ae/20230106/البنتاغون-حزمة-المساعدات-الجديدة-لكييف-تشمل-مركبات-برادلي-وصواريخ-تاو-مضادة-للدبابات-1072000738.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, رصد عسكري
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, رصد عسكري
البنتاغون يعلن الموافقة على صفقة بيع محتملة لصواريخ "تاو" للسعودية بأكثر من 400 مليون دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لصواريخ "تاو" للمملكة العربية السعودية.
وأشار "البنتاغون" إلى أن صفقة البيع المحتملة تقدّر تكلفتها بنحو 440 مليون دولار، وفقا لبيان
رسمي من وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية.
وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية الأمريكية منحت الضوء الأخضر، اليوم الخميس، لبيع محتمل لصواريخ "تاو 2 إيه" و"تاو 2 بي"، التي يتم إطلاقها من الأنبوب، والموجهة لاسلكيا، والموجهة بترددات راديوية، بتكلفة تقريبية تبلغ 440 مليون دولار".
وأشارت الوكالة إلى أن "المملكة العربية السعودية طلبت الحصول على 507 صواريخ "تاو 2 إيه"، و507 صواريخ "تاو 2 بي"، بالإضافة إلى جميع العناصر ذات الصلة باللوجستيات والدعم ودعم البرامج"، مضيفة أن المقاول الرئيسي سيكون شركة "RTX Corporation".
ولفتت وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأمريكية، في بيانها، إلى أن "هذا البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية، وأهداف الأمن القومي لأمريكا، من خلال تحسين أمن دولة شريكة، تشكل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج".
وتابعت أن "الصفقة المقترحة من شأنها أن تعمل على تحسين قدرة المملكة العربية السعودية، على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تعزيز قوة دفاعها الداخلي، ولن تجد المملكة صعوبة في استيعاب هذه المعدات والخدمات في قواتها المسلحة".
وشدد بيان "البنتاغون" أن "البيع المقترح لهذه المعدات والدعم، لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، ولن يكون هناك أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأمريكية نتيجة لهذا البيع المقترح".