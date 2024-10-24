https://sarabic.ae/20241024/جيش-كوريا-الجنوبية-بيونغ-يانغ-تواصل-إطلاق-بالونات-القمامة-باتجاهنا-1094099488.html

جيش كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تواصل إطلاق بالونات القمامة باتجاهنا

جيش كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تواصل إطلاق بالونات القمامة باتجاهنا

سبوتنيك عربي

أفاد الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، بأن كوريا الشمالية أطلقت بالونات تحمل القمامة باتجاه كوريا الجنوبية في استئناف لمثل هذه الإطلاقات بعد توقف استمر خمسة... 24.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-24T00:22+0000

2024-10-24T00:22+0000

2024-10-24T00:21+0000

العالم

أخبار العالم الآن

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/07/1093508458_0:0:1030:580_1920x0_80_0_0_c6d90da834f0ed10c26dd47c654aed8e.jpg

ونقلت وكالة "يونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت آخر عملية إطلاق لبالونات القمامة، والتي من المحتمل تحلق نحو منطقة سيئول الكبرى، وإقليمي غيونغغي وغانغوون الحدوديين.وأضافت الوكالة أن أحدث عملية إطلاق لتلك البالونات جاءت بعد أن قالت كيم يو-جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون يوم الثلاثاء الماضي إن الشمال اكتشف وأزال "قمامة ذات دافع سياسي" أرسلها الجنوب في اليوم السابق.وبحسب الوكالة الكورية الجنوبية، تواصل كوريا الشمالية إطلاق آلاف البالونات المحملة بالقمامة منذ أواخر مايو/ أيار الماضي، كرد انتقامي على منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ أرسلها نشطاء من الجنوب عبر الحدود، وكان آخر إطلاق لمثل هذه البالونات يوم السبت الماضي.وردا على عمليات الإطلاق، يقوم الجيش الكوري الجنوبي ببث الدعاية المناهضة لكوريا الشمالية يوميا عبر مكبرات الصوت على طول الحدود منذ يوليو/ تموز، إلا أنه امتنع عن إسقاط البالونات بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال جيش كوريا الجنوبية، إن بعض البالونات التي أطلقتها كوريا الشمالية لإلقاء القمامة عبر سيئول، تم تجهيزها بأجهزة إرسال لتحديد المواقع (جي بي إس).ووفقًا لرؤساء الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، فقد تم العثور على أجهزة إرسال لتحديد المواقع داخل بعض البالونات الكورية الشمالية، والتي ربما تستخدمها بيونغ يانغ للبحث في بيانات الطيران الخاصة بالبالونات، بحسب تفسير جيش كوريا الجنوبية.وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي، إن الجيش "يتتبع التطوير المحتمل لكوريا الشمالية لتكنولوجيا تعويم البالونات، ويستعد للطوارئ"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وكانت كوريا الشمالية أرسلت حتى الآن خلال العام الحالي، قرابة 6000 بالون قمامة إلى كوريا الجنوبية.

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الأخبار