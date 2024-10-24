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جيش كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تواصل إطلاق بالونات القمامة باتجاهنا
جيش كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تواصل إطلاق بالونات القمامة باتجاهنا
سبوتنيك عربي
أفاد الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، بأن كوريا الشمالية أطلقت بالونات تحمل القمامة باتجاه كوريا الجنوبية في استئناف لمثل هذه الإطلاقات بعد توقف استمر خمسة... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T00:22+0000
2024-10-24T00:21+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت آخر عملية إطلاق لبالونات القمامة، والتي من المحتمل تحلق نحو منطقة سيئول الكبرى، وإقليمي غيونغغي وغانغوون الحدوديين.وأضافت الوكالة أن أحدث عملية إطلاق لتلك البالونات جاءت بعد أن قالت كيم يو-جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون يوم الثلاثاء الماضي إن الشمال اكتشف وأزال "قمامة ذات دافع سياسي" أرسلها الجنوب في اليوم السابق.وبحسب الوكالة الكورية الجنوبية، تواصل كوريا الشمالية إطلاق آلاف البالونات المحملة بالقمامة منذ أواخر مايو/ أيار الماضي، كرد انتقامي على منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ أرسلها نشطاء من الجنوب عبر الحدود، وكان آخر إطلاق لمثل هذه البالونات يوم السبت الماضي.وردا على عمليات الإطلاق، يقوم الجيش الكوري الجنوبي ببث الدعاية المناهضة لكوريا الشمالية يوميا عبر مكبرات الصوت على طول الحدود منذ يوليو/ تموز، إلا أنه امتنع عن إسقاط البالونات بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال جيش كوريا الجنوبية، إن بعض البالونات التي أطلقتها كوريا الشمالية لإلقاء القمامة عبر سيئول، تم تجهيزها بأجهزة إرسال لتحديد المواقع (جي بي إس).ووفقًا لرؤساء الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، فقد تم العثور على أجهزة إرسال لتحديد المواقع داخل بعض البالونات الكورية الشمالية، والتي ربما تستخدمها بيونغ يانغ للبحث في بيانات الطيران الخاصة بالبالونات، بحسب تفسير جيش كوريا الجنوبية.وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي، إن الجيش "يتتبع التطوير المحتمل لكوريا الشمالية لتكنولوجيا تعويم البالونات، ويستعد للطوارئ"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وكانت كوريا الشمالية أرسلت حتى الآن خلال العام الحالي، قرابة 6000 بالون قمامة إلى كوريا الجنوبية.
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جيش كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تواصل إطلاق بالونات القمامة باتجاهنا

00:22 GMT 24.10.2024
© AP Photo / Ahn Young-joonجيش كوريا الجنوبية
جيش كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
تابعنا عبر
أفاد الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، بأن كوريا الشمالية أطلقت بالونات تحمل القمامة باتجاه كوريا الجنوبية في استئناف لمثل هذه الإطلاقات بعد توقف استمر خمسة أيام.
ونقلت وكالة "يونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت آخر عملية إطلاق لبالونات القمامة، والتي من المحتمل تحلق نحو منطقة سيئول الكبرى، وإقليمي غيونغغي وغانغوون الحدوديين.
وأضافت الوكالة أن أحدث عملية إطلاق لتلك البالونات جاءت بعد أن قالت كيم يو-جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون يوم الثلاثاء الماضي إن الشمال اكتشف وأزال "قمامة ذات دافع سياسي" أرسلها الجنوب في اليوم السابق.
وبحسب الوكالة الكورية الجنوبية، تواصل كوريا الشمالية إطلاق آلاف البالونات المحملة بالقمامة منذ أواخر مايو/ أيار الماضي، كرد انتقامي على منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ أرسلها نشطاء من الجنوب عبر الحدود، وكان آخر إطلاق لمثل هذه البالونات يوم السبت الماضي.
وردا على عمليات الإطلاق، يقوم الجيش الكوري الجنوبي ببث الدعاية المناهضة لكوريا الشمالية يوميا عبر مكبرات الصوت على طول الحدود منذ يوليو/ تموز، إلا أنه امتنع عن إسقاط البالونات بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال جيش كوريا الجنوبية، إن بعض البالونات التي أطلقتها كوريا الشمالية لإلقاء القمامة عبر سيئول، تم تجهيزها بأجهزة إرسال لتحديد المواقع (جي بي إس).
ووفقًا لرؤساء الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، فقد تم العثور على أجهزة إرسال لتحديد المواقع داخل بعض البالونات الكورية الشمالية، والتي ربما تستخدمها بيونغ يانغ للبحث في بيانات الطيران الخاصة بالبالونات، بحسب تفسير جيش كوريا الجنوبية.
وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي، إن الجيش "يتتبع التطوير المحتمل لكوريا الشمالية لتكنولوجيا تعويم البالونات، ويستعد للطوارئ"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وكانت كوريا الشمالية أرسلت حتى الآن خلال العام الحالي، قرابة 6000 بالون قمامة إلى كوريا الجنوبية.
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