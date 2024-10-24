https://sarabic.ae/20241024/رغم-ارتفاع-أسعاره-مدينة-سورية-يباع-فيها-4-كغ-من-الذهب-يوميا-1094121309.html

رغم ارتفاع أسعاره... مدينة سورية يباع فيها 4 كغ من الذهب يوميا

رغم ارتفاع أسعاره... مدينة سورية يباع فيها 4 كغ من الذهب يوميا

سبوتنيك عربي

نفى رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات في مدينة دمشق وريفها، غسان جزماتي، ما يشاع عن وجود امتناع من الصاغة عن بيع الذهب الادخاري من ليرات ذهبية... 24.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-24T12:10+0000

2024-10-24T12:10+0000

2024-10-24T12:10+0000

مجتمع

العالم العربي

العالم

أخبار سوريا اليوم

دمشق

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094121457_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_2d977c106fcdc11d253ac6bd1a8f52fe.jpg

وأوضح جزماتي أن وجود قلة في كمية الذهب الادخاري المصنعة في السوق بسبب وجود ورشة واحدة تصنعه في الوقت الحالي مقارنة بالطلب المتزايد عليه في الأسواق.ونوه جزماتي إلى أن ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلية يعود إلى ازدياد الطلب في السوق المحلية، وفي الجزء الأكبر إلى ارتفاع سعر الذهب عالمياً بسبب الظروف العالمية والأحداث التي تمر بها المنطقة، مقدراً كمية المبيعات اليومية في دمشق بين 3 إلى 4 كغ، مضيفاً: العرض كبير ولو كان المعروض أكبر لكانت كميات المبيع أكبر.وعن اختلاف أجور الصياغة للذهب الادخاري (الليرة الذهبية والأونصة) أوضح أن التسعيرة الصادرة عن الجمعية لليرة وللأونصة في النشرة اليومية، متضمنة لثمن المبيع كاملاً متضمناً أجور الصياغة.وحددت النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في العاصمة السورية دمشق، يوم أمس، ثمن غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً و178 ألف ليرة، وسعر شراء مليوناً و177 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 1009714 ليرة، وسعر شراء 1008714 ليرة.ووفقاً للجمعية حدد سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ43 مليوناً و225 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ9 ملايين و935 ألف ليرة.

https://sarabic.ae/20241023/دولة-عربية-تتقدم-30-مركزا-في-التصنيف-العالمي-للحد-من-عدم-المساواة-1094088894.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العالم, أخبار سوريا اليوم, دمشق