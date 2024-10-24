روسيا والصين تمتلكان أضخم أسلحة برية في العالم

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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
08:18 GMT
15 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:10 GMT
20 د
مساحة حرة
قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:34 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:27 GMT
34 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:31 GMT
29 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241024/روسيا-والصين-تمتلكان-أضخم-أسلحة-برية-في-العالم-1094108617.html
روسيا والصين تمتلكان أضخم أسلحة برية في العالم
روسيا والصين تمتلكان أضخم أسلحة برية في العالم
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا والصين ثاني وثالث أضخم جيوش العالم فيما يتعلق بإجمالي ما تملكه الدولتان من أسلحة تقليدية في البر والبحر والجو. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T08:44+0000
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ويمثل التعاون العسكري بين البلدين عنصرا مهما في زيادة القدرة الدفاعية لهما، كما يساهم في الحفاظ على الاستقرار العالمي والإقليمي، وتمتلك الدولتان معا قوة برية لا مثيل لها في الحجم والطرازات.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

روسيا والصين تمتلكان أضخم أسلحة برية في العالم

08:44 GMT 24.10.2024
تابعنا عبر
تمتلك روسيا والصين ثاني وثالث أضخم جيوش العالم فيما يتعلق بإجمالي ما تملكه الدولتان من أسلحة تقليدية في البر والبحر والجو.
ويمثل التعاون العسكري بين البلدين عنصرا مهما في زيادة القدرة الدفاعية لهما، كما يساهم في الحفاظ على الاستقرار العالمي والإقليمي، وتمتلك الدولتان معا قوة برية لا مثيل لها في الحجم والطرازات.
روسيا والصين تمتلكان أضخم أسلحة برية في العالم - سبوتنيك عربي
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