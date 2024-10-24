https://sarabic.ae/20241024/روسيا-والصين-تمتلكان-أضخم-أسلحة-برية-في-العالم-1094108617.html
روسيا والصين تمتلكان أضخم أسلحة برية في العالم
روسيا والصين تمتلكان أضخم أسلحة برية في العالم
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا والصين ثاني وثالث أضخم جيوش العالم فيما يتعلق بإجمالي ما تملكه الدولتان من أسلحة تقليدية في البر والبحر والجو. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T08:44+0000
2024-10-24T08:44+0000
2024-10-24T08:44+0000
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ويمثل التعاون العسكري بين البلدين عنصرا مهما في زيادة القدرة الدفاعية لهما، كما يساهم في الحفاظ على الاستقرار العالمي والإقليمي، وتمتلك الدولتان معا قوة برية لا مثيل لها في الحجم والطرازات.
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انفوجرافيك, инфографика
روسيا والصين تمتلكان أضخم أسلحة برية في العالم
تمتلك روسيا والصين ثاني وثالث أضخم جيوش العالم فيما يتعلق بإجمالي ما تملكه الدولتان من أسلحة تقليدية في البر والبحر والجو.
ويمثل التعاون العسكري بين البلدين عنصرا مهما في زيادة القدرة الدفاعية لهما، كما يساهم في الحفاظ على الاستقرار العالمي والإقليمي، وتمتلك الدولتان معا قوة برية لا مثيل لها في الحجم والطرازات.