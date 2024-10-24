علماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية

عربي
بوتين يجري مؤتمرا صحفيا يعرض فيه نتائج قمة "بريكس"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
08:18 GMT
15 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:10 GMT
20 د
مساحة حرة
قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:34 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:27 GMT
34 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:31 GMT
29 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض
15:47 GMT
24 د
حصاد الأسبوع
خبير: العمليات الإرهابية ضد إيران لن تزيدها إلا تصميما على دعم محور المقاومة
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241024/علماء-روس-يكشفون-عن-تقنيات-متطورة-لتصنيع-محركات-طائرات-مسيرة-للأهداف-العلمية-1094125648.html
علماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية
علماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية
سبوتنيك عربي
قبل عامين، تم إطلاق المشروع الفيدرالي لوزارة التعليم والعلوم "مدارس الهندسة المتقدمة" في روسيا، بهدف إنشاء قطاعات اقتصادية عالية الإنتاجية وموجهة نحو التصدير... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T14:05+0000
2024-10-24T14:05+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094126351_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_51ec3d22cd2b2c734d46ac808f7f82ff.jpg
وقالت ناتاليا إيفغينيفنا شوفغينيا، مديرية المعهد رقم 14 "مدرسة الهندسة المتقدمة" في معهد موسكو للطيران، في لقاء مع المجلة الدورية "روسيا العلمية": "تم إنشاء مدرسة "PISH MAI" في عام 2022 ضمن جزء من المشروع الفيدرالي لوزارة التعليم والعلوم "مدارس الهندسة المتقدمة".وتعد المدرسة بمثابة منصة لتطوير الأساليب المتقدمة لتدريب مهندسي الجيل الجديد وكمحرك لتطوير البيئة التعليمية في الجامعة، فهي تقوم بتدريب المهندسين القادرين على رؤية دورة الحياة الكاملة للمنتجات التقنية المعقدة، وتصميم المنتج/الخدمة، وتجميع فرق المشروع وإدارتها للمهام المعقدة.وكانت الفكرة الرئيسية عند إنشاء المدرسة هي تدريب جيل جديد من المهندسين القادرين على توليد أفكار هندسية جريئة وتنفيذها، ورفع صناعة الطيران لدينا إلى مستوى جديد بشكل أساسي.وأضافت: "نطاق تطبيقات أنظمتنا المحلية للطائرات من دون طيار واسع جدًا ولا يقتصر على الزراعة فقط، ويمكن استخدام الطائرات من دون طيار للتصوير الجوي وتصوير الفيديو، وفي الأعمال الجيوديسية والبناء، وما إلى ذلك".وتابعت: "لدينا تطورات واعدة في مجال التقنيات المضافة (الطباعة ثلاثية الأبعاد)، باستخدام تركيبات الصهر بالليزر الانتقائية المحلية، نقوم بطباعة منتجات مختلفة واكتساب الخبرة في تكنولوجيا استخدامها".وختمت بالقول أنه لم يتم إنشاء مدرستنا من الصفر، وقد استخدمنا بنشاط المعرفة الأساسية والتطبيقية المكتسبة مسبقًا، وإثرائها بالمناهج الحديثة وتقنيات التصميم والإنتاج الجديدة وطرق الاختبار والبرمجيات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094126351_65:0:1132:800_1920x0_80_0_0_09f4df9b72e8e632b48e3b4766e5f446.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

علماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية

14:05 GMT 24.10.2024
© Photo / scientificrussia/Elena Librikعلماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية
علماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© Photo / scientificrussia/Elena Librik
تابعنا عبر
قبل عامين، تم إطلاق المشروع الفيدرالي لوزارة التعليم والعلوم "مدارس الهندسة المتقدمة" في روسيا، بهدف إنشاء قطاعات اقتصادية عالية الإنتاجية وموجهة نحو التصدير وإنشاء منصات للتطورات المحلية الجديدة وتدريب الطلاب.
وقالت ناتاليا إيفغينيفنا شوفغينيا، مديرية المعهد رقم 14 "مدرسة الهندسة المتقدمة" في معهد موسكو للطيران، في لقاء مع المجلة الدورية "روسيا العلمية": "تم إنشاء مدرسة "PISH MAI" في عام 2022 ضمن جزء من المشروع الفيدرالي لوزارة التعليم والعلوم "مدارس الهندسة المتقدمة".
© Photo / scientificrussia/Elena Librikعلماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية
علماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
علماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية
© Photo / scientificrussia/Elena Librik
وتعد المدرسة بمثابة منصة لتطوير الأساليب المتقدمة لتدريب مهندسي الجيل الجديد وكمحرك لتطوير البيئة التعليمية في الجامعة، فهي تقوم بتدريب المهندسين القادرين على رؤية دورة الحياة الكاملة للمنتجات التقنية المعقدة، وتصميم المنتج/الخدمة، وتجميع فرق المشروع وإدارتها للمهام المعقدة.
© Photo / scientificrussia/Elena Librikعلماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية
علماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
علماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية
© Photo / scientificrussia/Elena Librik
وكانت الفكرة الرئيسية عند إنشاء المدرسة هي تدريب جيل جديد من المهندسين القادرين على توليد أفكار هندسية جريئة وتنفيذها، ورفع صناعة الطيران لدينا إلى مستوى جديد بشكل أساسي.

وأوضحت أنه عند تصور وتصميم "PISH MAI" مع الشركاء الصناعيين، ركزنا في المقام الأول على ثلاثة مجالات واعدة، إنشاء مواد جديدة لإنتاج الطائرات، بما في ذلك استخدام التقنيات المضافة، ومحطات الطاقة الكهربائية والهجينة، والرقمنة في مجال الأنظمة الجوية للطائرات من دون طيار، والتي أعتقد أن هذا هو مستقبلنا.

© Photo / scientificrussia/Elena Librikعلماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية
علماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
علماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية
© Photo / scientificrussia/Elena Librik

وتابعت أنه وفي غضون عامين، تمكنا من إنشاء تطورات عالية التقنية، ومن بينها نظام الدفع الكهربائي للمركبات الجوية من دون طيار، والذي يتضمن وحدة تحكم ومحرك ومصدر للطاقة، وهو مخصص للاستخدام على الطائرات التي يصل وزنها إلى 35 كغم.

وأضافت: "نطاق تطبيقات أنظمتنا المحلية للطائرات من دون طيار واسع جدًا ولا يقتصر على الزراعة فقط، ويمكن استخدام الطائرات من دون طيار للتصوير الجوي وتصوير الفيديو، وفي الأعمال الجيوديسية والبناء، وما إلى ذلك".
© Photo / scientificrussia/Elena Librikعلماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية
علماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
علماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية
© Photo / scientificrussia/Elena Librik
وتابعت: "لدينا تطورات واعدة في مجال التقنيات المضافة (الطباعة ثلاثية الأبعاد)، باستخدام تركيبات الصهر بالليزر الانتقائية المحلية، نقوم بطباعة منتجات مختلفة واكتساب الخبرة في تكنولوجيا استخدامها".
وختمت بالقول أنه لم يتم إنشاء مدرستنا من الصفر، وقد استخدمنا بنشاط المعرفة الأساسية والتطبيقية المكتسبة مسبقًا، وإثرائها بالمناهج الحديثة وتقنيات التصميم والإنتاج الجديدة وطرق الاختبار والبرمجيات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала