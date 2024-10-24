علماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية
© Photo / scientificrussia/Elena Librikعلماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية
© Photo / scientificrussia/Elena Librik
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قبل عامين، تم إطلاق المشروع الفيدرالي لوزارة التعليم والعلوم "مدارس الهندسة المتقدمة" في روسيا، بهدف إنشاء قطاعات اقتصادية عالية الإنتاجية وموجهة نحو التصدير وإنشاء منصات للتطورات المحلية الجديدة وتدريب الطلاب.
وقالت ناتاليا إيفغينيفنا شوفغينيا، مديرية المعهد رقم 14 "مدرسة الهندسة المتقدمة" في معهد موسكو للطيران، في لقاء مع المجلة الدورية "روسيا العلمية": "تم إنشاء مدرسة "PISH MAI" في عام 2022 ضمن جزء من المشروع الفيدرالي لوزارة التعليم والعلوم "مدارس الهندسة المتقدمة".
© Photo / scientificrussia/Elena Librikعلماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية
علماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية
© Photo / scientificrussia/Elena Librik
وتعد المدرسة بمثابة منصة لتطوير الأساليب المتقدمة لتدريب مهندسي الجيل الجديد وكمحرك لتطوير البيئة التعليمية في الجامعة، فهي تقوم بتدريب المهندسين القادرين على رؤية دورة الحياة الكاملة للمنتجات التقنية المعقدة، وتصميم المنتج/الخدمة، وتجميع فرق المشروع وإدارتها للمهام المعقدة.
© Photo / scientificrussia/Elena Librikعلماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية
علماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية
© Photo / scientificrussia/Elena Librik
وكانت الفكرة الرئيسية عند إنشاء المدرسة هي تدريب جيل جديد من المهندسين القادرين على توليد أفكار هندسية جريئة وتنفيذها، ورفع صناعة الطيران لدينا إلى مستوى جديد بشكل أساسي.
وأوضحت أنه عند تصور وتصميم "PISH MAI" مع الشركاء الصناعيين، ركزنا في المقام الأول على ثلاثة مجالات واعدة، إنشاء مواد جديدة لإنتاج الطائرات، بما في ذلك استخدام التقنيات المضافة، ومحطات الطاقة الكهربائية والهجينة، والرقمنة في مجال الأنظمة الجوية للطائرات من دون طيار، والتي أعتقد أن هذا هو مستقبلنا.
© Photo / scientificrussia/Elena Librikعلماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية
علماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية
© Photo / scientificrussia/Elena Librik
وتابعت أنه وفي غضون عامين، تمكنا من إنشاء تطورات عالية التقنية، ومن بينها نظام الدفع الكهربائي للمركبات الجوية من دون طيار، والذي يتضمن وحدة تحكم ومحرك ومصدر للطاقة، وهو مخصص للاستخدام على الطائرات التي يصل وزنها إلى 35 كغم.
وأضافت: "نطاق تطبيقات أنظمتنا المحلية للطائرات من دون طيار واسع جدًا ولا يقتصر على الزراعة فقط، ويمكن استخدام الطائرات من دون طيار للتصوير الجوي وتصوير الفيديو، وفي الأعمال الجيوديسية والبناء، وما إلى ذلك".
© Photo / scientificrussia/Elena Librikعلماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية
علماء روس يكشفون عن تقنيات متطورة لتصنيع محركات طائرات مسيرة للأهداف العلمية
© Photo / scientificrussia/Elena Librik
وتابعت: "لدينا تطورات واعدة في مجال التقنيات المضافة (الطباعة ثلاثية الأبعاد)، باستخدام تركيبات الصهر بالليزر الانتقائية المحلية، نقوم بطباعة منتجات مختلفة واكتساب الخبرة في تكنولوجيا استخدامها".
وختمت بالقول أنه لم يتم إنشاء مدرستنا من الصفر، وقد استخدمنا بنشاط المعرفة الأساسية والتطبيقية المكتسبة مسبقًا، وإثرائها بالمناهج الحديثة وتقنيات التصميم والإنتاج الجديدة وطرق الاختبار والبرمجيات.