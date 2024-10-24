https://sarabic.ae/20241024/قرار-بريكس-بدعم-العضوية-الكاملة-لفلسطين-في-الأمم-المتحدة-دلالاته-ومآلاته-1094133581.html

قرار "بريكس" بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.. دلالاته ومآلاته

قرار "بريكس" بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.. دلالاته ومآلاته

سبوتنيك عربي

أكد قادة دول "بريكس"، أمس الأربعاء، دعمهم لقبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة في سياق الالتزام الثابت بحل الدولتين على أساس القانون الدولي. 24.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-24T15:54+0000

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قرار "بريكس" بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته سبوتنيك عربي قرار "بريكس" بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته

وجاء في بيان قمة "بريكس" (إعلان قازان)، الذي نُشر على موقع الكرملين الرسمي: "يؤكد من جديد (قادة دول "بريكس") دعمهم لقبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة في سياق الالتزام الثابت بحل الدولتين على أساس القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، التي تنص على إنشاء دولة فلسطين ذات السيادة والمستقلة والقابلة للحياة، بما يتوافق مع حدود يونيو/ حزيران 1967 المعترف بها دوليا، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل".وأدان قادة دول "بريكس" الهجمات على موظفي الأمم المتحدة والتهديدات لأمنهم، ودعوا إسرائيل إلى الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال.وجاء في البيان: "إننا نكرر قلقنا البالغ إزاء تدهور الحالة والأزمة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما التصعيد غير المسبوق للعنف في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية، مما أدى إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين والتهجير القسري وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية".وشدد قادة "بريكس" على الحاجة الملحة للتنفيذ الفوري لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج الفوري، ودون شروط مسبقة، عن جميع المحتجزين والمعتقلين من الجانبين المحتجزين بشكل غير قانوني في الأسر، وتوفير المساعدات الإنسانية المستمرة والواسعة النطاق دون عوائق إلى قطاع غزة، ووقف جميع الأعمال العدوانية.وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دولة جديدة لمجموعة "بريكس" مطلع العام 2024، وتستمر قمة المجموعة لمدة 3 أيام حتى اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".من جانبه، قال الأستاذ بالأكاديمية الروسية، الدكتور محمود الأفندي، إن "بريكس في مجموع أعضائها وقوتهم هي نواة جديدة لأمم متحدة جديدة"، مشيرا إلى أن "السبب الرئيسي للصراع في الشرق الأوسط، هو ضرب إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة عرض الحائط، لدرجة اعتدائها على المقرات الأممية وقتلها أعضاء عاملين في المنظمة الدولية، لذا تبحث هذه الدول في "بريكس" عن منظومة جديدة لإنهاء الصراع بشكل كامل، ومن هنا جاء هذا القرار في إعلان قازان لدعم عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وإلا فلا نهاية لهذا الصراع".أما أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية الفلسطيني، الدكتور جهاد الحرازين، فقال إن "مجموعة "بريكس" تشكل حاليا قوة ناهضة فيما يتعلق بقضية تعدد القطبية وانتهاء عصر القطب الأوحد، وهذا ظهر جليا في قمة قازان، التي اتخذت مجموعة قرارات ليست اقتصادية فقط، وإنما سياسية أيضا، وعلى رأسها قرار أن تكون فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة مما سيكون له مردود إيجابي على المساعي الرامية لهذه العضوية الكاملة بعد عضوية مراقب في عام 2012".وأشار الحرازين في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "توصية مجلس الأمن هي التي كانت شرطا لتمرير عضوية كاملة في الأمم المتحدة وهي التوصية التي اصطدمت بـ"الفيتو" الأمريكي، الذي أجهض هذه الخطوة"، لافتا إلى أن "قرار "بريكس" الآن يحيي هذه الجهود مرة أخرى، لكن ذلك يتطلب أولا وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".وأضاف الحرازين أن "على المجموعة العربية أن تحسّن استثمار هذا القرار من جانب "بريكس"، والبناء عليه وتفعيله دوليا".

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