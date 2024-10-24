https://sarabic.ae/20241024/لحظة-إنقاذ-رجل-تقطعت-به-السبل-وسط-المحيط-فيديو---1094131694.html
لحظة إنقاذ رجل تقطعت به السبل وسط المحيط... فيديو
لحظة إنقاذ رجل تقطعت به السبل وسط المحيط... فيديو
سبوتنيك عربي
نجا رجل بأعجوبة بعدما تقطعت به السبل وسط المحيط دون سترة نجاة، حيث استطاع صيادان إنقاذه، بعدما لاحظا على هيكل قاربه المقلوب يطفو في المحيط ويلوح بجنون طلبًا... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T15:20+0000
2024-10-24T15:20+0000
2024-10-24T15:20+0000
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فبينما كان نِك ويتبيك وجو تورماي يصطادان الأسماك وجدا هذا المشهد الذي غير مخططهما لليوم، لفت انتباههما على بعد أميال قليلة من جزيرة مونوموي بولاية ماساتشوستس الأمريكية.فيقول نك: "كان يوما جميلا، كان مزهلا، كنت لا أرغب في القفز في الماء بسبب دفء الجو في فترة ما بعد الظهر".ويكمل تورماي الحديث قائلا: "في البداية، بدا الأمر وكأنه حوت أو حوت ميت أو شيء من هذا القبيل، أمسك نك بهاتفه مستخدما تقريب عدسة الكاميرا للحصول على نظرة أفضل"، مشيرًا إلى أنه "استشعر خوف الرجل الذي لم يجد أي وسيلة لديه غير التلويح بيديه".واندفع الشابان نحو الرجل، واستدعيا خفر السواحل الذين عملوا بسرعة على تزويده بسترة نجاة، وحمله على متن القارب حتى يتمكن من الوصول إلى مكان آمن.
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, أخبار المناخ في العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, أخبار المناخ في العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
لحظة إنقاذ رجل تقطعت به السبل وسط المحيط... فيديو
نجا رجل بأعجوبة بعدما تقطعت به السبل وسط المحيط دون سترة نجاة، حيث استطاع صيادان إنقاذه، بعدما لاحظا على هيكل قاربه المقلوب يطفو في المحيط ويلوح بجنون طلبًا للمساعدة.
فبينما كان نِك ويتبيك وجو تورماي يصطادان الأسماك وجدا هذا المشهد الذي غير مخططهما لليوم، لفت انتباههما على بعد أميال قليلة من جزيرة
مونوموي بولاية ماساتشوستس الأمريكية.
فيقول نك: "كان يوما جميلا، كان مزهلا، كنت لا أرغب في القفز في الماء بسبب دفء الجو في فترة ما بعد الظهر".
ويكمل تورماي الحديث قائلا: "في البداية، بدا الأمر وكأنه حوت أو حوت ميت أو شيء من هذا القبيل، أمسك نك بهاتفه مستخدما تقريب عدسة الكاميرا للحصول على نظرة أفضل"، مشيرًا إلى أنه "استشعر خوف الرجل الذي لم يجد أي وسيلة لديه غير التلويح بيديه".
واندفع الشابان نحو الرجل، واستدعيا خفر السواحل الذين عملوا بسرعة على تزويده بسترة نجاة، وحمله على متن القارب حتى يتمكن من الوصول إلى مكان آمن.