https://sarabic.ae/20241024/مستعدون-دائما-تركيا-تستعرض-مقاتلات-إف16-بنظام-مشية-الفيل-1094143307.html
"مستعدون دائما".. تركيا تستعرض مقاتلات "إف16" بنظام "مشية الفيل"
"مستعدون دائما".. تركيا تستعرض مقاتلات "إف16" بنظام "مشية الفيل"
سبوتنيك عربي
استعرضت وزارة الدفاع التركية، مساء الخميس، مقاتلات "إف16" محملة بالذخائر مصطفّة على مدارج التحليق بنظام يعرف بـ"مشية الفيل". 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T22:47+0000
2024-10-24T22:47+0000
2024-10-24T22:46+0000
رصد عسكري
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/02/1071858376_263:0:2000:977_1920x0_80_0_0_f3679b1eceddd32d3f2d535d9c42f4b9.jpg
ونقلت وكالة "الأناضول" أن الدفاع التركية نشرت مقطعا عبر حسابتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بعنوان "مستعدون دائما"، تظهر فيه المقاتلات مستخدمة المصطلح العسكري "مشية الفيل" الذي يعبر عن جاهزية المقاتلات للإقلاع بكامل ذخيرتها في حال الخطر.وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، أمس الخميس، بوقوع قصف جوي ومدفعي تركي عنيف استهدف القوات الكردية شمالي وشرقي سوريا.ويشن الجيش التركي والقوات التركمانية الموالية له، هجوماً عنيفا جوا وبرا على مواقع القوات الكردية الموالية للجيش الأمريكي في مناطق ومدن شمال وشرقي سورية على الحدود (السورية- التركية)، بعضها ضمن مناطق النفوذ الأمريكي، وذلك بعد ساعات على الهجوم المسلح على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في أنقرة.وأوضح مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن مدن شمال وشرقي سوريا، الواقعة تحت سيطرة "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، تشهد ليل اليوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر، قصفاً عبر البر والجو من قبل الجيش التركي والمسلحين (التركمان) الموالين له شمالي سوريا، حيث طال القصف التركي محافظات حلب والرقة والحسكة.وبين المراسل أن الطيران المسير التركي قصف، موقعاً لقوات "قسد" داخل مدينة القامشلي شمالي الحسكة ، وذلك على المحلق الشمالي، حيث تتصاعد أعمدة الدخان من الموقع المستهدف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/02/1071858376_639:0:1942:977_1920x0_80_0_0_2ed07a98a8f87e1d89f720d5b1fb47cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
رصد عسكري, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
"مستعدون دائما".. تركيا تستعرض مقاتلات "إف16" بنظام "مشية الفيل"
استعرضت وزارة الدفاع التركية، مساء الخميس، مقاتلات "إف16" محملة بالذخائر مصطفّة على مدارج التحليق بنظام يعرف بـ"مشية الفيل".
ونقلت وكالة
"الأناضول" أن الدفاع التركية نشرت مقطعا عبر حسابتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بعنوان "مستعدون دائما"، تظهر فيه المقاتلات مستخدمة المصطلح العسكري "مشية الفيل" الذي يعبر عن جاهزية المقاتلات للإقلاع بكامل ذخيرتها في حال الخطر.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، أمس الخميس، بوقوع قصف جوي ومدفعي تركي عنيف استهدف القوات الكردية شمالي وشرقي سوريا.
ويشن الجيش التركي والقوات التركمانية الموالية له، هجوماً عنيفا جوا وبرا على مواقع القوات الكردية الموالية للجيش الأمريكي في مناطق ومدن شمال وشرقي سورية على الحدود (السورية- التركية)، بعضها ضمن مناطق النفوذ الأمريكي، وذلك بعد ساعات على الهجوم المسلح على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في أنقرة.
وأوضح مراسل "سبوتنيك
" شرقي سوريا، أن مدن شمال وشرقي سوريا، الواقعة تحت سيطرة "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، تشهد ليل اليوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر، قصفاً عبر البر والجو من قبل الجيش التركي والمسلحين (التركمان) الموالين له شمالي سوريا، حيث طال القصف التركي محافظات حلب والرقة والحسكة.
وبين المراسل أن الطيران المسير التركي قصف، موقعاً لقوات "قسد" داخل مدينة القامشلي شمالي الحسكة ، وذلك على المحلق الشمالي، حيث تتصاعد أعمدة الدخان من الموقع المستهدف.