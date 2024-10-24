أطرف الصور لهذا الأسبوع

© AP Photo / Jacquelyn Martin

جوش ماكسويل، رئيس مجلس مفوضي مقاطعة تشيستر، بنسلفانيا، يحمل ابنه البالغ من العمر 11 شهرًا، بينما تستقبل عمدة فيلادلفيا شيريل باركر، المرشحة الرئاسية الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس، في مطار فيلادلفيا الدولي.