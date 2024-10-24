أطرف الصور لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
08:18 GMT
15 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:10 GMT
20 د
مساحة حرة
قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:34 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:27 GMT
34 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:31 GMT
29 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: العمليات الإرهابية ضد إيران لن تزيدها إلا تصميما على دعم محور المقاومة
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، التي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة، في مختلف أنحاء العالم. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

12:13 GMT 24.10.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، التي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة، في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Evan Vucci

لقطة طريفة للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، أثناء تقديمه طلبًا لعميل عبر نافذة خدمة السيارات، خلال تواجد حملته الانتخابية في ماكدونالدز في بنسلفانيا، الولايات المتحدة.

لقطة طريفة للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، أثناء تقديمه طلبًا لعميل عبر نافذة خدمة السيارات، خلال تواجد حملته الانتخابية في ماكدونالدز في بنسلفانيا، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Evan Vucci

لقطة طريفة للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، أثناء تقديمه طلبًا لعميل عبر نافذة خدمة السيارات، خلال تواجد حملته الانتخابية في ماكدونالدز في بنسلفانيا، الولايات المتحدة.

© AP Photo / Mark Baker

امرأة تلتقط صورة لقطعة فنية من معرض "منحوتات على البحر" على شاطئ بوندي في سيدني، أستراليا.

امرأة تلتقط صورة لقطعة فنية من معرض &quot;منحوتات على البحر&quot; على شاطئ بوندي في سيدني، أستراليا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mark Baker

امرأة تلتقط صورة لقطعة فنية من معرض "منحوتات على البحر" على شاطئ بوندي في سيدني، أستراليا.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

لقطة طريفة لعضو الحزب الجمهوري بيتر نافارو، وهو يتحدث أمام المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، في تجمع انتخابي في نورث كارولينا.

لقطة طريفة لعضو الحزب الجمهوري بيتر نافارو، وهو يتحدث أمام المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، في تجمع انتخابي في نورث كارولينا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

لقطة طريفة لعضو الحزب الجمهوري بيتر نافارو، وهو يتحدث أمام المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، في تجمع انتخابي في نورث كارولينا.

© AP Photo / Esteban Felix

أحد المحتفلين يقف في وسط الطريق لالتقاط صورة خلال موكب الزومبي السنوي في سانتياغو، تشيلي.

أحد المحتفلين يقف في وسط الطريق لالتقاط صورة خلال موكب الزومبي السنوي في سانتياغو، تشيلي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Esteban Felix

أحد المحتفلين يقف في وسط الطريق لالتقاط صورة خلال موكب الزومبي السنوي في سانتياغو، تشيلي.

© AP Photo / Aaron Favila

كلبة تبلغ من العمر 7 سنوات، تمشي مرتدية زي العقرب خلال حفلة هالوين للحيوانات الأليفة في مدينة فالينزويلا، الفلبين.

كلبة تبلغ من العمر 7 سنوات، تمشي مرتدية زي العقرب خلال حفلة هالوين للحيوانات الأليفة في مدينة فالينزويلا، الفلبين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Aaron Favila

كلبة تبلغ من العمر 7 سنوات، تمشي مرتدية زي العقرب خلال حفلة هالوين للحيوانات الأليفة في مدينة فالينزويلا، الفلبين.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

نساء يتفحصن ملابس السباحة في حديقة الصيف في سان بطرسبورغ، روسيا.

نساء يتفحصن ملابس السباحة في حديقة الصيف في سان بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky

نساء يتفحصن ملابس السباحة في حديقة الصيف في سان بطرسبورغ، روسيا.

© AP Photo / Virginia Mayo

لقطة طريفة لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، مع رئيس وزراء هولندا ديك شوف، خلال اجتماع المائدة المستديرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بروكسل، بلجيكا.

لقطة طريفة لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، مع رئيس وزراء هولندا ديك شوف، خلال اجتماع المائدة المستديرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بروكسل، بلجيكا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Virginia Mayo

لقطة طريفة لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، مع رئيس وزراء هولندا ديك شوف، خلال اجتماع المائدة المستديرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بروكسل، بلجيكا.

© AP Photo / Jacquelyn Martin

جوش ماكسويل، رئيس مجلس مفوضي مقاطعة تشيستر، بنسلفانيا، يحمل ابنه البالغ من العمر 11 شهرًا، بينما تستقبل عمدة فيلادلفيا شيريل باركر، المرشحة الرئاسية الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس، في مطار فيلادلفيا الدولي.

جوش ماكسويل، رئيس مجلس مفوضي مقاطعة تشيستر، بنسلفانيا، يحمل ابنه البالغ من العمر 11 شهرًا، بينما تستقبل عمدة فيلادلفيا شيريل باركر، المرشحة الرئاسية الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس، في مطار فيلادلفيا الدولي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

جوش ماكسويل، رئيس مجلس مفوضي مقاطعة تشيستر، بنسلفانيا، يحمل ابنه البالغ من العمر 11 شهرًا، بينما تستقبل عمدة فيلادلفيا شيريل باركر، المرشحة الرئاسية الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس، في مطار فيلادلفيا الدولي.

© AP Photo / Scott A Garfitt/Invision

الممثل أندرو غارفيلد يمازح الجمهور ويقف خلف صورة للممثلة فلورنس بوغ لحظة وصوله إلى العرض الأول لفيلم "وي ليف إن تايم" في لندن.

الممثل أندرو غارفيلد يمازح الجمهور ويقف خلف صورة للممثلة فلورنس بوغ لحظة وصوله إلى العرض الأول لفيلم &quot;وي ليف إن تايم&quot; في لندن. - سبوتنيك عربي
9/12
© AP Photo / Scott A Garfitt/Invision

الممثل أندرو غارفيلد يمازح الجمهور ويقف خلف صورة للممثلة فلورنس بوغ لحظة وصوله إلى العرض الأول لفيلم "وي ليف إن تايم" في لندن.

© AP Photo / Nam Y. Huh

هيكل عظمي في عيد الهالوين يجلس مع ملصق حملة انتخابية في ولاية إلينوي، الولايات المتحدة.

هيكل عظمي في عيد الهالوين يجلس مع ملصق حملة انتخابية في ولاية إلينوي، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Nam Y. Huh

هيكل عظمي في عيد الهالوين يجلس مع ملصق حملة انتخابية في ولاية إلينوي، الولايات المتحدة.

© Photo / Vladimir Astapkovich/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصور

مغني أوبرا (باريتون) يؤدي عرضًا في حفل موسيقي خلال قمة "بريكس" في مدينة قازان، روسيا.

مغني أوبرا (باريتون) يؤدي عرضًا في حفل موسيقي خلال قمة &quot;بريكس&quot; في مدينة قازان، روسيا. - سبوتنيك عربي
11/12
© Photo / Vladimir Astapkovich/Photo host agency brics-russia2024.ru
/
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مغني أوبرا (باريتون) يؤدي عرضًا في حفل موسيقي خلال قمة "بريكس" في مدينة قازان، روسيا.

© AP Photo / David Zalubowski

مجموعة من اليقطين الخريفية معروضة أمام تمثال حجري خارج منزل في حي واشنطن بارك، الولايات المتحدة.

مجموعة من اليقطين الخريفية معروضة أمام تمثال حجري خارج منزل في حي واشنطن بارك، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / David Zalubowski

مجموعة من اليقطين الخريفية معروضة أمام تمثال حجري خارج منزل في حي واشنطن بارك، الولايات المتحدة.

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