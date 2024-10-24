أطرف الصور لهذا الأسبوع

لقطة طريفة للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، أثناء تقديمه طلبًا لعميل عبر نافذة خدمة السيارات، خلال تواجد حملته الانتخابية في ماكدونالدز في بنسلفانيا، الولايات المتحدة.
لقطة طريفة للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، أثناء تقديمه طلبًا لعميل عبر نافذة خدمة السيارات، خلال تواجد حملته الانتخابية في ماكدونالدز في بنسلفانيا، الولايات المتحدة.
امرأة تلتقط صورة لقطعة فنية من معرض "منحوتات على البحر" على شاطئ بوندي في سيدني، أستراليا.
امرأة تلتقط صورة لقطعة فنية من معرض "منحوتات على البحر" على شاطئ بوندي في سيدني، أستراليا.
لقطة طريفة لعضو الحزب الجمهوري بيتر نافارو، وهو يتحدث أمام المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، في تجمع انتخابي في نورث كارولينا.
لقطة طريفة لعضو الحزب الجمهوري بيتر نافارو، وهو يتحدث أمام المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، في تجمع انتخابي في نورث كارولينا.
أحد المحتفلين يقف في وسط الطريق لالتقاط صورة خلال موكب الزومبي السنوي في سانتياغو، تشيلي.
أحد المحتفلين يقف في وسط الطريق لالتقاط صورة خلال موكب الزومبي السنوي في سانتياغو، تشيلي.
كلبة تبلغ من العمر 7 سنوات، تمشي مرتدية زي العقرب خلال حفلة هالوين للحيوانات الأليفة في مدينة فالينزويلا، الفلبين.
كلبة تبلغ من العمر 7 سنوات، تمشي مرتدية زي العقرب خلال حفلة هالوين للحيوانات الأليفة في مدينة فالينزويلا، الفلبين.
نساء يتفحصن ملابس السباحة في حديقة الصيف في سان بطرسبورغ، روسيا.
نساء يتفحصن ملابس السباحة في حديقة الصيف في سان بطرسبورغ، روسيا.
لقطة طريفة لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، مع رئيس وزراء هولندا ديك شوف، خلال اجتماع المائدة المستديرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بروكسل، بلجيكا.
لقطة طريفة لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، مع رئيس وزراء هولندا ديك شوف، خلال اجتماع المائدة المستديرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بروكسل، بلجيكا.
جوش ماكسويل، رئيس مجلس مفوضي مقاطعة تشيستر، بنسلفانيا، يحمل ابنه البالغ من العمر 11 شهرًا، بينما تستقبل عمدة فيلادلفيا شيريل باركر، المرشحة الرئاسية الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس، في مطار فيلادلفيا الدولي.
جوش ماكسويل، رئيس مجلس مفوضي مقاطعة تشيستر، بنسلفانيا، يحمل ابنه البالغ من العمر 11 شهرًا، بينما تستقبل عمدة فيلادلفيا شيريل باركر، المرشحة الرئاسية الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس، في مطار فيلادلفيا الدولي.
الممثل أندرو غارفيلد يمازح الجمهور ويقف خلف صورة للممثلة فلورنس بوغ لحظة وصوله إلى العرض الأول لفيلم "وي ليف إن تايم" في لندن.
الممثل أندرو غارفيلد يمازح الجمهور ويقف خلف صورة للممثلة فلورنس بوغ لحظة وصوله إلى العرض الأول لفيلم "وي ليف إن تايم" في لندن.
هيكل عظمي في عيد الهالوين يجلس مع ملصق حملة انتخابية في ولاية إلينوي، الولايات المتحدة.
هيكل عظمي في عيد الهالوين يجلس مع ملصق حملة انتخابية في ولاية إلينوي، الولايات المتحدة.
مغني أوبرا (باريتون) يؤدي عرضًا في حفل موسيقي خلال قمة "بريكس" في مدينة قازان، روسيا.
مغني أوبرا (باريتون) يؤدي عرضًا في حفل موسيقي خلال قمة "بريكس" في مدينة قازان، روسيا.
مجموعة من اليقطين الخريفية معروضة أمام تمثال حجري خارج منزل في حي واشنطن بارك، الولايات المتحدة.
مجموعة من اليقطين الخريفية معروضة أمام تمثال حجري خارج منزل في حي واشنطن بارك، الولايات المتحدة.