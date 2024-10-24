حفل استقبال بمناسبة قمة "بريكس"... صور

© Photo / Grigory Sysoev/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في حفل استقبال بمناسبة القمة السادسة عشرة لدول "بريكس"
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© Photo / Grigory Sysoev/Photo host agency brics-russia2024.ru/
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في حفل استقبال بمناسبة القمة السادسة عشرة لدول "بريكس"
© Photo / Alexey Nikolsky/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الصيني شي جين بينغ في حفل الاستقبال بمناسبة قمة "بريكس" السادسة عشرة
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الرئيس الصيني شي جين بينغ في حفل الاستقبال بمناسبة قمة "بريكس" السادسة عشرة
© Photo / Stanislav Krasilnikov/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالنائب الأول لوزير خارجية بنغلاديش، محمد جاشيم الدين، في حفل الاستقبال بمناسبة القمة السادسة عشرة لدول "بريكس"
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النائب الأول لوزير خارجية بنغلاديش، محمد جاشيم الدين، في حفل الاستقبال بمناسبة القمة السادسة عشرة لدول "بريكس"
© Photo / Stanislav Krasilnikov/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورحفل استقبال بمناسبة انعقاد قمة "بريكس" السادسة عشرة
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حفل استقبال بمناسبة انعقاد قمة "بريكس" السادسة عشرة
© Photo / Alexey Nikolsky/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ في حفل استقبال بمناسبة القمة السادسة عشرة لدول "بريكس"
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ في حفل استقبال بمناسبة القمة السادسة عشرة لدول "بريكس"
© Photo / Stanislav Krasilnikov/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس أذربيجان، إلهام علييف، في حفل استقبال بمناسبة القمة السادسة عشرة لدول "بريكس"
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الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس أذربيجان، إلهام علييف، في حفل استقبال بمناسبة القمة السادسة عشرة لدول "بريكس"
© Photo / Stanislav Krasilnikov/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصوررئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وزير الخارجية وانغ يي (في الوسط) في حفل الاستقبال بمناسبة القمة الـ16 لدول "بريكس"
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رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وزير الخارجية وانغ يي (في الوسط) في حفل الاستقبال بمناسبة القمة الـ16 لدول "بريكس"
© Photo / Stanislav Krasilnikov/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورحفل استقبال بمناسبة انعقاد قمة "بريكس" السادسة عشرة
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حفل استقبال بمناسبة انعقاد قمة "بريكس" السادسة عشرة