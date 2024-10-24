حفل استقبال بمناسبة قمة "بريكس"... صور

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الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس أذربيجان، إلهام علييف، في حفل استقبال بمناسبة القمة السادسة عشرة لدول "بريكس"