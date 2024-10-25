https://sarabic.ae/20241025/أردوغان-يكشف-تفاصيل-مهمة-ناقشها-مع-بوتين-حول-تطبيع-العلاقات-مع-سوريا-1094150608.html

أردوغان يكشف تفاصيل مهمة ناقشها مع بوتين حول تطبيع العلاقات مع سوريا

أردوغان يكشف تفاصيل مهمة ناقشها مع بوتين حول تطبيع العلاقات مع سوريا

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قازان، عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا. 25.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-25T09:12+0000

2024-10-25T09:12+0000

2024-10-25T09:12+0000

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جاء ذلك خلال تصريحاته للصحفيين في الطائرة الرئاسية خلال عودته من قازان إلى أنقرة، اليوم الجمعة.وقال أردوغان: "منذ بداية العملية، كنا نؤكد دائما على دعمنا لسلامة الأراضي السورية وإقامة سلام شامل وعادل في جارتنا، بالإضافة إلى حماية حدودنا".وأضاف أن "هذا الموقف يرتكز على فهمنا لمكافحة التنظيمات الإرهابية دون أي تمييز... لقد تحولت منطقتنا إلى حلقة نارية، وللأسف، فإن هذه الحلقة تضيق كل يوم".وأوضح الرئيس التركي أنه بسبب عدم الاستقرار في المنطقة، تراكمت التنظيمات الإرهابية والأشخاص الذين لديهم أطماع قذرة، مثل "مستنقع يجمع الذباب"، حسب وصفه.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أنه يعمل على تنظيم لقاء بين أردوغان والأسد، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء ملموس.ومن جانبه، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن روسيا مهتمة كغيرها من الدول بتحسين العلاقات بين تركيا وسوريا.

https://sarabic.ae/20230831/الأسد-انسحاب-تركيا-من-الأراضي-السورية-شرط-لعودة-العلاقات-بين-دمشق-وأنقرة-1080580511.html

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