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أردوغان يكشف تفاصيل مهمة ناقشها مع بوتين حول تطبيع العلاقات مع سوريا
أردوغان يكشف تفاصيل مهمة ناقشها مع بوتين حول تطبيع العلاقات مع سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قازان، عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا. 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T09:12+0000
2024-10-25T09:12+0000
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جاء ذلك خلال تصريحاته للصحفيين في الطائرة الرئاسية خلال عودته من قازان إلى أنقرة، اليوم الجمعة.وقال أردوغان: "منذ بداية العملية، كنا نؤكد دائما على دعمنا لسلامة الأراضي السورية وإقامة سلام شامل وعادل في جارتنا، بالإضافة إلى حماية حدودنا".وأضاف أن "هذا الموقف يرتكز على فهمنا لمكافحة التنظيمات الإرهابية دون أي تمييز... لقد تحولت منطقتنا إلى حلقة نارية، وللأسف، فإن هذه الحلقة تضيق كل يوم".وأوضح الرئيس التركي أنه بسبب عدم الاستقرار في المنطقة، تراكمت التنظيمات الإرهابية والأشخاص الذين لديهم أطماع قذرة، مثل "مستنقع يجمع الذباب"، حسب وصفه.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أنه يعمل على تنظيم لقاء بين أردوغان والأسد، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء ملموس.ومن جانبه، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن روسيا مهتمة كغيرها من الدول بتحسين العلاقات بين تركيا وسوريا.
https://sarabic.ae/20230831/الأسد-انسحاب-تركيا-من-الأراضي-السورية-شرط-لعودة-العلاقات-بين-دمشق-وأنقرة-1080580511.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, بشار الأسد, العالم, العالم العربي, الأخبار
روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, بشار الأسد, العالم, العالم العربي, الأخبار

أردوغان يكشف تفاصيل مهمة ناقشها مع بوتين حول تطبيع العلاقات مع سوريا

09:12 GMT 25.10.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورأردوغان يلتقي بوتين خلال قمة "بريكس" في قازان
أردوغان يلتقي بوتين خلال قمة بريكس في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قازان، عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.
جاء ذلك خلال تصريحاته للصحفيين في الطائرة الرئاسية خلال عودته من قازان إلى أنقرة، اليوم الجمعة.
وقال أردوغان: "منذ بداية العملية، كنا نؤكد دائما على دعمنا لسلامة الأراضي السورية وإقامة سلام شامل وعادل في جارتنا، بالإضافة إلى حماية حدودنا".
وأضاف أن "هذا الموقف يرتكز على فهمنا لمكافحة التنظيمات الإرهابية دون أي تمييز... لقد تحولت منطقتنا إلى حلقة نارية، وللأسف، فإن هذه الحلقة تضيق كل يوم".

وتابع أردوغان: "نأمل أن تدرك الحكومة السورية مزايا التطبيع الصادق والواقعي مع تركيا وتتخذ الخطوات المناسبة. آمل أن نرى خطوات بناءة في هذا الاتجاه قريبا وأن نؤسس لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا".

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وأوضح الرئيس التركي أنه بسبب عدم الاستقرار في المنطقة، تراكمت التنظيمات الإرهابية والأشخاص الذين لديهم أطماع قذرة، مثل "مستنقع يجمع الذباب"، حسب وصفه.

كما أشار أردوغان إلى أنه "ناقش هذه القضايا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطلب منه اتخاذ خطوات حتى يستجيب الرئيس السوري بشار الأسد لدعوته".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أنه يعمل على تنظيم لقاء بين أردوغان والأسد، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء ملموس.
ومن جانبه، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن روسيا مهتمة كغيرها من الدول بتحسين العلاقات بين تركيا وسوريا.
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