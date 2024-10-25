أطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
11:00 GMT 25.10.2024 (تم التحديث: 11:26 GMT 25.10.2024)
© Sputnik . Ajwad Jradatأطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
© Sputnik . Ajwad Jradat
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بعد مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح غالبية السكان.
ويعيش الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة في مخيمات مكتظة، وأفادت الأمم المتحدة بأن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة منذ بدء الحرب مقدرة عددهم بنحو 1.9 مليون فلسطيني من سكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.4 مليون نسمة تقريباً.
ويواجه أطفال قطاع غزة عواقب مأساوية للغاية، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، ما أدى الى خلق وضع صعب للأطفال، وصدمات نفسية بحاجة إلى علاج، حيث تثقل الحرب الإسرائيلية بظلالها القاسية على أطفال القطاع الذين دفعوا ثمنها الأعلى.
حياة الأطفال بعد عام من الحرب
وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف): "إن الحرب في غزة تسببت في مقتل 40 طفلا كل يوم طيلة العام الماضي، والوضع في القطاع جحيم على الأرض، وتشير التقديرات "المحافظة" إلى أنَّ عدد القتلى بين الأطفال تجاوز 14100 منذ السابع من أكتوبر 2023".
ومع استمرار الحرب، يدخل قطاع غزة عامه الدراسي الثاني بدون مدارس، وفي ظل الظروف الحالية، يضطر معظم الأطفال لمساعدة أسرهم للبقاء على قيد الحياة، وقد واجه الأطفال ظروفا نفسية صعبة للغاية جراء المشاهد التي رأوها لجثامين القتلى ومصابين سقطوا خلال القصف الإسرائيلي للمناطق المختلفة، فضلا عن خوفهم من أصوات القصف العنيف المتواصل على مدار الساعة.
وفي منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، يعيش نازحون في مدرسة شبه مدمرة، ويروي الأطفال النازحون "لسبوتنيك"، عن حياتهم قبل الحرب وعن أحلامهم بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم.
© Sputnik . Ajwad Jradatأطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
أطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول الطفل النازح موسى عرفات لوكالة "سبوتنيك": "لقد نزحنا من بيتنا إلى خان يونس، وتنقلنا إلى عدة مناطق في القطاع، ورأيت مشاهد صعبة جدا، لقد رأيت القذائف وهي تسقط علينا، ونحن نهرب تحت القصف، رأيت جنود الاحتلال وهم يطلقون النار على الناس، وكانوا يسقطون أمامنا، كانت لحظات مؤلمة، وبعد 8 أشهر من الحرب، رأيت بيتنا مرة أخرى، لكنه كان ركام، وألعابي مدمرة".
ويضيف موسى: "كنا نعيش قبل الحرب في أمان، كانت المياه متوفرة، والشوارع مضاءة، وكنا لا نخاف، ونذهب إلى المدرسة ونلعب مع أصدقائنا، وكان بيتنا جميل وفيه وسائل الراحة، وأما اليوم لا يوجد مياه، ونضطر لنقل المياه من مركز بعيد عن مركز الإيواء الذي نعيش فيه، والشوارع مخيفة في الليل، ولا يوجد إضاءة، ولا يوجد مدارس، وأتمنى أن تنتهي الحرب، ونعيش بأمان، ونعود إلى بيوتنا، ويعود الإعمار، وتحقق طموحاتنا".
© Sputnik . Ajwad Jradatأطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
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© Sputnik . Ajwad Jradat
أطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
© Sputnik . Ajwad Jradatأطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
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© Sputnik . Ajwad Jradat
أطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
© Sputnik . Ajwad Jradatأطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
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© Sputnik . Ajwad Jradat
أطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
© Sputnik . Ajwad Jradatأطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
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© Sputnik . Ajwad Jradat
أطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
© Sputnik . Ajwad Jradatأطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
5/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
أطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
© Sputnik . Ajwad Jradatأطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
6/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
أطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
© Sputnik . Ajwad Jradatأطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
7/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
أطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
© Sputnik . Ajwad Jradatأطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
8/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
أطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
© Sputnik . Ajwad Jradatأطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
9/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
أطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
© Sputnik . Ajwad Jradatأطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
10/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
أطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
1/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
أطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
2/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
أطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
3/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
أطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
4/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
أطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
5/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
أطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
6/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
أطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
7/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
أطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
8/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
أطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
9/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
أطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
10/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
أطفال غزة يواجهون الحرب بدروس البقاء ويحلمون بالعودة إلى مناطقهم ومدارسهم
وخلال الحرب، حمل الأطفال مسؤوليات وهموما أكبر من أعمارهم الصغيرة، حيث باتوا يوفرون أساسيات الحياة لعائلاتهم، التي فقدت معيلها، كالمياه والطعام فيما لجأ أعداد كبيرة منهم للعمل من أجل توفير لقمة العيش.
ويعيش الطفل النازح يزن إبراهيم على أمل توقف الحرب، كي يلتقي بأقربائه، بعدما فرقتهم ظروف الحرب، فمنهم من فقد، منهم من اعتقل، ويقول يزن لوكالة "سبوتنيك": "فترة النزوح كانت صعبة جدا، وكنا نسير لمسافات طويلة، لكننا تعودنا على هذه الظروف الصعبة، وأكثر موقف صعب علي، عندما هاجمنا جيش الاحتلال واعتقل عدد من النازحين، ومنهم قريبي، وكنت أصرخ، وأتمنى أن يعود مع كل الأسرى، وتنتهي هذه الحرب، ويعود الإعمار، ونرجع لبيوتنا".
وفي الوقت الذي يتجهز فيه أطفال العالم لاستقبال العام الدراسي الجديد وتحضير الكتب المدرسية، وملابسهم الجديدة، تبقى عيون أطفال غزة موجهة إلى السماء خوفا من سقوط صاروخ فوق رؤوسهم يرديهم قتلى، وداخل مدرسة الإيواء في الزوايدة وسط القطاع، تتمنى الطفلة النازحة حلا أبو طعيمة، العودة إلى المدرسة وانتهاء الحرب.
وتقول حلا لـ "سبوتنيك": "كنا نعيش قبل الحرب في أمان، وكان بيتنا جميل ونظيف، ويتواجد فيه ماء وكهرباء، وكنت أذهب إلى المدرسة، وكان حلمي أن أحصل على الشهادة الجامعية، ومع بدء الحرب، كان معنا ساعة فقط، هي مهلة للخروج من المنزل، ولم نلحق أن نأخذ كل ما يلزمنا، وبدء القصف من كل مكان، وخرجنا تحت القصف، إلى دير البلح، ومن ثم إلى خان يونس، وكنا نرى الشهداء وهم يتساقطون من حولنا، ونرى الجرحى، وبعد سنة من الحرب، أحلم أن تنتهي ونعود إلى منازلنا، حتى لو خيمة فوق الركام، المهم أن نعود إلى منازلنا، ونعيش طفولتنا".
ويعيش الأطفال واقعا مريرا جراء الحرب، بدءا من تعرضهم للقتل والإصابة، حيث قالت تقارير حكومية فلسطينية "إنَّ الأطفال والنساء شكلوا ما نسبته 69 بالمئة من إجمالي ضحايا الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي".
وقد مرّ أطفال غزة بظروف صعبة للغاية، فمنهم من أصيب وبات يعيش بإعاقة دائمة في أطراف جسده، أو حروق في جسده، ومنهم من فقد أفراد أسرته أو بعضهم، وتبقى هذه الذكريات المفزعة، والصدمات النفسية ترافق الأطفال، ومع استمرار الحرب، تزيد ظروفهم صعوبة، في مكان يعتبر المكان الأكثر خطورة في العالم بالنسبة الى الأطفال.
23 أكتوبر, 13:51 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 383 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى نحو 43 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.
وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.