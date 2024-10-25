https://sarabic.ae/20241025/أمريكا-توافق-على-بيع-صواريخ-متطورة-من-طراز-تاو-إلى-السعودية-1094146107.html
أمريكا توافق على بيع صواريخ متطورة من طراز "تاو" إلى السعودية
أمريكا توافق على بيع صواريخ متطورة من طراز "تاو" إلى السعودية
سبوتنيك عربي
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع صواريخ موجهة لاسلكيا من طراز "تاو" للمملكة العربية السعودية، إضافة إلى الدعم الفني والعناصر اللوجستية... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T06:02+0000
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وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون، أمس الخميس، أنها قدمت الإخطار المطلوب للكونغرس بشأن الصفقة.وتشمل الصفقة المقترحة توريد 507 صواريخ من طراز "TOW 2A" و507 صواريخ من طراز "TOW 2B"، إلى جانب 7 صواريخ اختبارية لكل طراز. إضافة إلى ذلك تتضمن الصفقة أيضا معدات دعم وتدريب وصيانة تشمل أجهزة المحاكاة والمولدات ومعدات الاتصالات وبرامج الدعم الفني والتدريبي.وتهدف هذه الصفقة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للسعودية لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، ودعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في منطقة الخليج.كما أشارت الوكالة إلى أن هذا الدعم سيعزز الدفاع الداخلي للمملكة دون أن يؤثر على التوازن العسكري في المنطقة.يشار إلى أن صواريخ "تاو" هي صواريخ موجهة بعيدة المدى مضادة للدروع والتحصينات والبرمائيات، مما يحقق التفوق للقوات البرية في ميدان المعركة.
https://sarabic.ae/20241012/أمريكا-تعلن-عن-صفقات-أسلحة-ضخمة-للسعودية-والإمارات-بأكثر-من-2-مليار-دولار-1093668878.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار, رصد عسكري
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار, رصد عسكري
أمريكا توافق على بيع صواريخ متطورة من طراز "تاو" إلى السعودية
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع صواريخ موجهة لاسلكيا من طراز "تاو" للمملكة العربية السعودية، إضافة إلى الدعم الفني والعناصر اللوجستية المرتبطة، بتكلفة تقديرية تبلغ 440 مليون دولار.
وذكرت
وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون، أمس الخميس، أنها قدمت الإخطار المطلوب للكونغرس بشأن الصفقة.
وتشمل الصفقة المقترحة توريد 507 صواريخ من طراز "TOW 2A" و507 صواريخ من طراز "TOW 2B"، إلى جانب 7 صواريخ اختبارية لكل طراز.
إضافة إلى ذلك تتضمن الصفقة أيضا معدات دعم وتدريب وصيانة تشمل أجهزة المحاكاة والمولدات ومعدات الاتصالات وبرامج الدعم الفني والتدريبي.
وتهدف هذه الصفقة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للسعودية
لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، ودعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في منطقة الخليج.
كما أشارت الوكالة إلى أن هذا الدعم سيعزز الدفاع الداخلي للمملكة دون أن يؤثر على التوازن العسكري في المنطقة.
يشار إلى أن صواريخ "تاو" هي صواريخ موجهة بعيدة المدى مضادة للدروع والتحصينات والبرمائيات، مما يحقق التفوق للقوات البرية في ميدان المعركة.