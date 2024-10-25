أول روبوت يعزف على آلة وترية قد يغير تاريخ الموسيقى... فيديو

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صدى الحياة
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08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:27 GMT
34 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:31 GMT
29 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
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البرنامج المسائي
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مقابلة مع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض
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حصاد الأسبوع
خبير: العمليات الإرهابية ضد إيران لن تزيدها إلا تصميما على دعم محور المقاومة
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قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
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183 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
17 د
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183 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
16:34 GMT
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عالم سبوتنيك
نتنياهو يوفد رئيس الموساد إلى الدوحة، وإدارة بايدن تقترح هدنة مؤقتة، وتعهدات بمليار دولار من مؤتمر باريس لمساعدة لبنان
17:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241025/أول-روبوت-يعزف-على-آلة-وترية-قد-يغير-تاريخ-الموسيقى-فيديو-1094165645.html
أول روبوت يعزف على آلة وترية قد يغير تاريخ الموسيقى... فيديو
أول روبوت يعزف على آلة وترية قد يغير تاريخ الموسيقى... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، مقطعا مصورا لروبوت وهو يعزف على آلة وترية، وهو تطور قد يغير من تاريخ الموسيقى. 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T14:10+0000
2024-10-25T14:10+0000
مجتمع
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ويظهر الروبوت في الفيديو الرائج، وهو عبارة عن أذرع روبوتية صناعية ذات الأجزاء المطبوعة ثلاثية الأبعاد، وهو يعزف آلة التشيلو مع أعضاء أوركسترا مالمو السيمفونية، في جنوب السويد، بتاريخ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.ويعتبر هذا هو أول أداء لروبوت في التاريخ، يعزف على آلة التشيلو، إلى جانب أوركسترا، وفقا لموقع "Interesting Engineering".ولم يعتمد الروبوت، الذي طوره الباحث والملحن فريدريك جران، على أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل العزف على آلة التشيلو، لكن بدلا من ذلك، تم برمجته باستخدام النوتة الموسيقية للملحن جاكوب مولراد، والتي كُتبت خصيصا للروبوت.من ناحيته، أكد جاكوب مولراد أن "الموسيقى الصوتية التي تعزفها الروبوتات بالتأكيد شكلا فنيا، أو منصة بحد ذاتها، لكنني لا أعتقد أنها ستحل محل الموسيقيين البشر على الإطلاق".
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نادي الفيديو, منوعات
نادي الفيديو, منوعات

أول روبوت يعزف على آلة وترية قد يغير تاريخ الموسيقى... فيديو

14:10 GMT 25.10.2024
© Photo / Unsplash/ Possessed Photography روبوت
روبوت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
روبوت
© Photo / Unsplash/ Possessed Photography
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، مقطعا مصورا لروبوت وهو يعزف على آلة وترية، وهو تطور قد يغير من تاريخ الموسيقى.
ويظهر الروبوت في الفيديو الرائج، وهو عبارة عن أذرع روبوتية صناعية ذات الأجزاء المطبوعة ثلاثية الأبعاد، وهو يعزف آلة التشيلو مع أعضاء أوركسترا مالمو السيمفونية، في جنوب السويد، بتاريخ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ويعتبر هذا هو أول أداء لروبوت في التاريخ، يعزف على آلة التشيلو، إلى جانب أوركسترا، وفقا لموقع "Interesting Engineering".
ولم يعتمد الروبوت، الذي طوره الباحث والملحن فريدريك جران، على أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل العزف على آلة التشيلو، لكن بدلا من ذلك، تم برمجته باستخدام النوتة الموسيقية للملحن جاكوب مولراد، والتي كُتبت خصيصا للروبوت.
من ناحيته، أكد جاكوب مولراد أن "الموسيقى الصوتية التي تعزفها الروبوتات بالتأكيد شكلا فنيا، أو منصة بحد ذاتها، لكنني لا أعتقد أنها ستحل محل الموسيقيين البشر على الإطلاق".
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