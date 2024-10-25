https://sarabic.ae/20241025/أول-روبوت-يعزف-على-آلة-وترية-قد-يغير-تاريخ-الموسيقى-فيديو-1094165645.html

أول روبوت يعزف على آلة وترية قد يغير تاريخ الموسيقى... فيديو

أول روبوت يعزف على آلة وترية قد يغير تاريخ الموسيقى... فيديو

سبوتنيك عربي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، مقطعا مصورا لروبوت وهو يعزف على آلة وترية، وهو تطور قد يغير من تاريخ الموسيقى. 25.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-25T14:10+0000

2024-10-25T14:10+0000

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ويظهر الروبوت في الفيديو الرائج، وهو عبارة عن أذرع روبوتية صناعية ذات الأجزاء المطبوعة ثلاثية الأبعاد، وهو يعزف آلة التشيلو مع أعضاء أوركسترا مالمو السيمفونية، في جنوب السويد، بتاريخ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.ويعتبر هذا هو أول أداء لروبوت في التاريخ، يعزف على آلة التشيلو، إلى جانب أوركسترا، وفقا لموقع "Interesting Engineering".ولم يعتمد الروبوت، الذي طوره الباحث والملحن فريدريك جران، على أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل العزف على آلة التشيلو، لكن بدلا من ذلك، تم برمجته باستخدام النوتة الموسيقية للملحن جاكوب مولراد، والتي كُتبت خصيصا للروبوت.من ناحيته، أكد جاكوب مولراد أن "الموسيقى الصوتية التي تعزفها الروبوتات بالتأكيد شكلا فنيا، أو منصة بحد ذاتها، لكنني لا أعتقد أنها ستحل محل الموسيقيين البشر على الإطلاق".

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