https://sarabic.ae/20241025/البيت-الأبيض-السياسة-الأمريكية-لم-تتغير-بشأن-الضربات-الأوكرانية-بعيدة-المدى-داخل-العمق-الروسي-1094173214.html
البيت الأبيض: السياسة الأمريكية لم تتغير بشأن الضربات الأوكرانية بعيدة المدى داخل العمق الروسي
البيت الأبيض: السياسة الأمريكية لم تتغير بشأن الضربات الأوكرانية بعيدة المدى داخل العمق الروسي
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، أن السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالضربات بعيدة المدى التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية ضد أهداف داخل... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T19:35+0000
2024-10-25T19:35+0000
2024-10-25T19:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا له، تواصل الولايات المتحدة، في المشاورات مع الحلفاء، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وفرنسا، مناقشة احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة، ولكن لم يتم تصور أي تغييرات في السياسة في هذا الصدد.وأضاف المسؤول أن الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى بقادة دول الرباعية، الأسبوع الماضي، خلال زيارة لألمانيا حيث واصل التفاوض بشأن تنسيق الجهود لدعم أوكرانيا.وأضاف أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.
https://sarabic.ae/20241025/بوتين-الجيش-الروسي-طوق-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-ويعمل-حاليا-على-تضييق-الخناق-عليها-وسحقها--1094171309.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: السياسة الأمريكية لم تتغير بشأن الضربات الأوكرانية بعيدة المدى داخل العمق الروسي
أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، أن السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالضربات بعيدة المدى التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية ضد أهداف داخل روسيا لم تتغير.
ووفقا له، تواصل الولايات المتحدة، في المشاورات مع الحلفاء، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وفرنسا، مناقشة احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة، ولكن لم يتم تصور أي تغييرات في السياسة في هذا الصدد.
وأشار كيربي إلى أنه "من وجهة نظر الولايات المتحدة، لا يوجد تغيير في سياستنا المتمثلة في شن ضربات بعيدة المدى لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية".
وأضاف المسؤول أن الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى بقادة دول الرباعية، الأسبوع الماضي، خلال زيارة لألمانيا حيث واصل التفاوض بشأن تنسيق الجهود لدعم أوكرانيا.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقًا أن دول الناتو لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية بعيدة المدى من قبل كييف، بل في الواقع، فهي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.
وأضاف أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.