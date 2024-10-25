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عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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المقهى الثقافي
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بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
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عالم سبوتنيك
نتنياهو يوفد رئيس الموساد إلى الدوحة، وإدارة بايدن تقترح هدنة مؤقتة، وتعهدات بمليار دولار من مؤتمر باريس لمساعدة لبنان
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241025/البيت-الأبيض-السياسة-الأمريكية-لم-تتغير-بشأن-الضربات-الأوكرانية-بعيدة-المدى-داخل-العمق-الروسي-1094173214.html
البيت الأبيض: السياسة الأمريكية لم تتغير بشأن الضربات الأوكرانية بعيدة المدى داخل العمق الروسي
البيت الأبيض: السياسة الأمريكية لم تتغير بشأن الضربات الأوكرانية بعيدة المدى داخل العمق الروسي
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، أن السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالضربات بعيدة المدى التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية ضد أهداف داخل... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T19:35+0000
2024-10-25T19:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا له، تواصل الولايات المتحدة، في المشاورات مع الحلفاء، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وفرنسا، مناقشة احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة، ولكن لم يتم تصور أي تغييرات في السياسة في هذا الصدد.وأضاف المسؤول أن الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى بقادة دول الرباعية، الأسبوع الماضي، خلال زيارة لألمانيا حيث واصل التفاوض بشأن تنسيق الجهود لدعم أوكرانيا.وأضاف أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.
https://sarabic.ae/20241025/بوتين-الجيش-الروسي-طوق-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-ويعمل-حاليا-على-تضييق-الخناق-عليها-وسحقها--1094171309.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: السياسة الأمريكية لم تتغير بشأن الضربات الأوكرانية بعيدة المدى داخل العمق الروسي

19:35 GMT 25.10.2024
© tabrez_syed/unsplashالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
© tabrez_syed/unsplash
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، أن السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالضربات بعيدة المدى التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية ضد أهداف داخل روسيا لم تتغير.
ووفقا له، تواصل الولايات المتحدة، في المشاورات مع الحلفاء، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وفرنسا، مناقشة احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة، ولكن لم يتم تصور أي تغييرات في السياسة في هذا الصدد.

وأشار كيربي إلى أنه "من وجهة نظر الولايات المتحدة، لا يوجد تغيير في سياستنا المتمثلة في شن ضربات بعيدة المدى لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: الجيش الروسي طوق القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك ويعمل حاليا على تضييق الخناق عليها وسحقها
17:03 GMT
وأضاف المسؤول أن الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى بقادة دول الرباعية، الأسبوع الماضي، خلال زيارة لألمانيا حيث واصل التفاوض بشأن تنسيق الجهود لدعم أوكرانيا.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقًا أن دول الناتو لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية بعيدة المدى من قبل كييف، بل في الواقع، فهي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.
وأضاف أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.
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