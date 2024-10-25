https://sarabic.ae/20241025/البيت-الأبيض-السياسة-الأمريكية-لم-تتغير-بشأن-الضربات-الأوكرانية-بعيدة-المدى-داخل-العمق-الروسي-1094173214.html

البيت الأبيض: السياسة الأمريكية لم تتغير بشأن الضربات الأوكرانية بعيدة المدى داخل العمق الروسي

البيت الأبيض: السياسة الأمريكية لم تتغير بشأن الضربات الأوكرانية بعيدة المدى داخل العمق الروسي

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، أن السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالضربات بعيدة المدى التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية ضد أهداف داخل... 25.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-25T19:35+0000

2024-10-25T19:35+0000

2024-10-25T19:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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ووفقا له، تواصل الولايات المتحدة، في المشاورات مع الحلفاء، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وفرنسا، مناقشة احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة، ولكن لم يتم تصور أي تغييرات في السياسة في هذا الصدد.وأضاف المسؤول أن الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى بقادة دول الرباعية، الأسبوع الماضي، خلال زيارة لألمانيا حيث واصل التفاوض بشأن تنسيق الجهود لدعم أوكرانيا.وأضاف أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.

https://sarabic.ae/20241025/بوتين-الجيش-الروسي-طوق-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-ويعمل-حاليا-على-تضييق-الخناق-عليها-وسحقها--1094171309.html

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