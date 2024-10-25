https://sarabic.ae/20241025/تحذير-أمريكي-تجمعات-قد-تتحول-إلى-عنف-مفاجئ-1094146346.html
تحذير أمريكي: تجمعات قد تتحول إلى عنف مفاجئ
تحذير أمريكي: تجمعات قد تتحول إلى عنف مفاجئ
سبوتنيك عربي
دعت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها حول العالم، اليوم الجمعة، إلى تجنب التجمعات العامة والمظاهرات ما أمكن، واتخاذ الحيطة والحذر قرب أي تجمعات كبيرة، محذرة... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T06:25+0000
2024-10-25T06:25+0000
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وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن هذا التحذير جاء عقب دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للتظاهر قرب منشآت أمريكية وإسرائيلية، وتحديدًا اليوم الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024.وحثت الوزارة المواطنين الأمريكيين المقيمين أو المسافرين في الخارج على الاشتراك في "برنامج تسجيل المسافرين الذكي" (STEP)، الذي يوفر تنبيهات أمنية، مما يسهل تحديد مواقعهم في حالات الطوارئ.كما طالبتهم بمتابعة بياناتها على وسائل التواصل للاطلاع على أحدث المستجدات.يأتي هذا التحذير في ظل حالة من التوتر الأمني بالشرق الأوسط، مع استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان، والقلق من رد إسرائيلي محتمل على الهجمات الصاروخية الإيرانية.وتشير التقارير إلى أن بعض التظاهرات الداعمة للفلسطينيين حول العالم قد شهدت تصاعدا للعنف، مما أدى إلى حملات اعتقال وحوادث اعتداء متفرقة.
https://sarabic.ae/20240502/مشاهد-قاسية-لاقتحام-الشرطة-الأمريكية-جامعة-كاليفورنيا-واعتقال-محتجين-داعمين-لفلسطين--1088460318.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
تحذير أمريكي: تجمعات قد تتحول إلى عنف مفاجئ
دعت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها حول العالم، اليوم الجمعة، إلى تجنب التجمعات العامة والمظاهرات ما أمكن، واتخاذ الحيطة والحذر قرب أي تجمعات كبيرة، محذرة من احتمالية تحول المظاهرات السلمية إلى أعمال عنف دون سابق إنذار.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن هذا التحذير جاء عقب دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للتظاهر قرب منشآت أمريكية وإسرائيلية، وتحديدًا اليوم الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وحثت الوزارة المواطنين الأمريكيين المقيمين أو المسافرين في الخارج على الاشتراك في "برنامج تسجيل المسافرين الذكي" (STEP)، الذي يوفر تنبيهات أمنية، مما يسهل تحديد مواقعهم في حالات الطوارئ.
كما طالبتهم بمتابعة بياناتها على وسائل التواصل للاطلاع على أحدث المستجدات.
يأتي هذا التحذير في ظل حالة من التوتر الأمني بالشرق الأوسط، مع استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان، والقلق من رد إسرائيلي محتمل على الهجمات الصاروخية الإيرانية.
وتشير التقارير إلى أن بعض التظاهرات الداعمة للفلسطينيين حول العالم
قد شهدت تصاعدا للعنف، مما أدى إلى حملات اعتقال وحوادث اعتداء متفرقة.