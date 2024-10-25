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https://sarabic.ae/20241025/هاو-يكتشف-بالصدفة-أطول-رقم-أولي-في-العالم--1094157999.html
هاو يكتشف بالصدفة أطول رقم أولي في العالم
هاو يكتشف بالصدفة أطول رقم أولي في العالم
سبوتنيك عربي
تمكن أحد الباحثين الجدد نسبيًا في برنامج البحث عن الأعداد الأولية (GIMPS) من تحقيق اكتشاف طال انتظاره لمدة ست سنوات، في البحث عن واحة الأعداد الأولية التالية... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T12:15+0000
2024-10-25T12:15+0000
مجتمع
علوم
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باختصار - وإن كان من الصعب تقديره قليلاً - فهو أقل بمقدار 1 من نتيجة الرقم 2 مرفوعًا إلى القوة 136,279,841.لم يبدأ الموظف السابق في "NVIDIA" لوكي دورانت، في الإسهام في البحث إلا في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، على الرغم من أنه كان لديه ما هو أكثر من حظ المبتدئين، وذلك وفقا للتقرير الذي نشرته كجلة "ساينس أليرت" العلمية.استخدم دورانت آلاف خوادم وحدة معالجة الرسومات التي تمتد عبر 24 منطقة مركز بيانات في 17 دولة مختلفة لتشغيل البرنامج نيابة عنه.وبعد يوم واحد، أعطى خادم آخر في تكساس إبهامه الرقمي للأعلى، مؤكدًا مكانته الأسطورية باعتباره من "الأعداد الأولية المثالية" الرياضية الجديدة.للوهلة الأولى، تبدو متواضعة إلى حد ما، حيث تتقاسم الأعداد 2 و3 و5 مساحة على خط الأعداد مع الأعداد الصحيحة مثل 4 و6، والتي يمكن إنشاؤها من خلال الضرب البسيط.إذا ما استثنينا مجموعة الأجهزة المتطورة التي استخدمها دورانت وأقرانه، فإن البحث عن الأعداد الأولية الضخمة لم يتغير كثيراً منذ أن حوّل الراهب الفرنسي مارين ميرسين في القرن السابع عشر انتباهه إلى هذه الأعداد البارزة، وترك اسمه مطبوعاً على طريقة للعثور على الأعداد الأولية ذات النكهة الخاصة."الأعداد الأولية لميرسين" هي تلك التي تأخذ الشكل 2n – 1. بالطبع، ليست كل الأعداد في هذا الشكل أعداداً أولية.ولكن نظرًا لفعالية هذا النهج في العثور على الأعداد الأولية، وحقيقة أنه يمكن اختباره بسهولة نسبية، فقد أصبح الطريقة المفضلة للتعاون مثل GIMPS، والذي منذ تأسيسه في عام 1996 قام بغربلة 18 من الأحجار الكريمة الرقمية من الكثبان الرملية الشاسعة من المركبات، ليصل المجموع المعروف إلى 52.قام لاروش بتشغيل برنامج البحث عن الأعداد الأولية المجاني على أجهزته الخاصة، مما يعني أن نجاح ديورانت باستخدام شبكة من وحدات معالجة الرسومات يمثل عصرًا جديدًا في البحث عن الأعداد الأولية لميرسين.فلماذا إذن نتكبد عناء اكتشاف مثل هذه الأرقام الضخمة في المقام الأول؟ بصرف النظر عن الشهرة وحقوق المفاخرة وفرصة الفوز بجوائز نقدية، فليس الأمر بالشيء الكبير.صحيح أن الأعداد الأولية الكبيرة مفيدة لنوع من التشفير، ولكن مع قوة كسر الخزائن الرقمية للحوسبة الكمومية في الأفق، فقد تكون تلك الأيام معدودة.
https://sarabic.ae/20241025/استغرق-التقاطها-سنوات-لحظات-مذهلة-لتشكل-كائنات-حية-فيديو-1094156109.html
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علوم
علوم

هاو يكتشف بالصدفة أطول رقم أولي في العالم

12:15 GMT 25.10.2024
CC0 / pixabay.com / مسألة رياضية
مسألة رياضية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
CC0 / pixabay.com /
تابعنا عبر
تمكن أحد الباحثين الجدد نسبيًا في برنامج البحث عن الأعداد الأولية (GIMPS) من تحقيق اكتشاف طال انتظاره لمدة ست سنوات، في البحث عن واحة الأعداد الأولية التالية في صحراء الأعداد المركبة القديمة المملة.
باختصار - وإن كان من الصعب تقديره قليلاً - فهو أقل بمقدار 1 من نتيجة الرقم 2 مرفوعًا إلى القوة 136,279,841.
لم يبدأ الموظف السابق في "NVIDIA" لوكي دورانت، في الإسهام في البحث إلا في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، على الرغم من أنه كان لديه ما هو أكثر من حظ المبتدئين، وذلك وفقا للتقرير الذي نشرته كجلة "ساينس أليرت" العلمية.
استخدم دورانت آلاف خوادم وحدة معالجة الرسومات التي تمتد عبر 24 منطقة مركز بيانات في 17 دولة مختلفة لتشغيل البرنامج نيابة عنه.
في الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، هبط خادم في دبلن على الرقم M136279841 كمنافس.
وبعد يوم واحد، أعطى خادم آخر في تكساس إبهامه الرقمي للأعلى، مؤكدًا مكانته الأسطورية باعتباره من "الأعداد الأولية المثالية" الرياضية الجديدة.
الأعداد الأولية هي أرقام عد أكبر من 1 وليست حاصل ضرب عددين أصغر.
للوهلة الأولى، تبدو متواضعة إلى حد ما، حيث تتقاسم الأعداد 2 و3 و5 مساحة على خط الأعداد مع الأعداد الصحيحة مثل 4 و6، والتي يمكن إنشاؤها من خلال الضرب البسيط.
حمض نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
مجتمع
استغرق التقاطها سنوات... لحظات "مذهلة" لتشكل كائنات حية ...فيديو
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ولكن مع زيادة عددنا بشكل متزايد، يصبح من الصعب العثور على الأعداد التي لا يمكن قسمتها بهذه البساطة، مما يؤدي إلى التساؤل عما إذا كان من الممكن أن تنفد في النهاية.
إذا ما استثنينا مجموعة الأجهزة المتطورة التي استخدمها دورانت وأقرانه، فإن البحث عن الأعداد الأولية الضخمة لم يتغير كثيراً منذ أن حوّل الراهب الفرنسي مارين ميرسين في القرن السابع عشر انتباهه إلى هذه الأعداد البارزة، وترك اسمه مطبوعاً على طريقة للعثور على الأعداد الأولية ذات النكهة الخاصة.
"الأعداد الأولية لميرسين" هي تلك التي تأخذ الشكل 2n – 1. بالطبع، ليست كل الأعداد في هذا الشكل أعداداً أولية.
ولكن نظرًا لفعالية هذا النهج في العثور على الأعداد الأولية، وحقيقة أنه يمكن اختباره بسهولة نسبية، فقد أصبح الطريقة المفضلة للتعاون مثل GIMPS، والذي منذ تأسيسه في عام 1996 قام بغربلة 18 من الأحجار الكريمة الرقمية من الكثبان الرملية الشاسعة من المركبات، ليصل المجموع المعروف إلى 52.

حامل الرقم القياسي السابق - الذي اكتشفه باتريك لاروش من أوكالا بولاية فلوريدا في عام 2018، والذي أزال 1 من 2 إلى قوة 82,589,933 لحسابه - يبلغ طوله أقل بقليل من 25 مليون رقم.

قام لاروش بتشغيل برنامج البحث عن الأعداد الأولية المجاني على أجهزته الخاصة، مما يعني أن نجاح ديورانت باستخدام شبكة من وحدات معالجة الرسومات يمثل عصرًا جديدًا في البحث عن الأعداد الأولية لميرسين.
فلماذا إذن نتكبد عناء اكتشاف مثل هذه الأرقام الضخمة في المقام الأول؟ بصرف النظر عن الشهرة وحقوق المفاخرة وفرصة الفوز بجوائز نقدية، فليس الأمر بالشيء الكبير.
صحيح أن الأعداد الأولية الكبيرة مفيدة لنوع من التشفير، ولكن مع قوة كسر الخزائن الرقمية للحوسبة الكمومية في الأفق، فقد تكون تلك الأيام معدودة.
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