https://sarabic.ae/20241026/باحث-روسي-يبين-أهمية-التغذية-السليمة-على-الأصعدة-الحياتية-المختلفة--1094185163.html

باحث روسي يبين أهمية التغذية السليمة على الأصعدة الحياتية المختلفة

باحث روسي يبين أهمية التغذية السليمة على الأصعدة الحياتية المختلفة

سبوتنيك عربي

أكد مدير مركز البحوث الفيدرالي للتغذية والتكنولوجيا الحيوية وسلامة الأغذية، الأكاديمي دميتري بوريسوفيتش نيكيتيوك، أنه من دون النظام الغذائي الصحيح، لا يمكن... 26.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-26T12:12+0000

2024-10-26T12:12+0000

2024-10-26T12:12+0000

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روسيا

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علوم

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وأجاب الباحث الروسي نيكيتيوك في مقابلة مع مجلة "ناوتشنايا روسيا"، على سؤال حول موعد بدء مركز الأبحاث الفيدرالي للتغذية والتكنولوجيا الحيوية وسلامة الأغذية في إجراء البحوث في مجال الأنثروبولوجيا الرياضية وعلم التغذية، قائلا: "كان يوجد مختبر متخصص في معهد التغذية في الفترة السوفيتية. أجريت هنا مشاورات حول تطوير النظام الغذائي الأمثل للعديد من الرياضيين المشهورين عالميًا في الماضي".إلى أي مدى تؤثر التغذية على الأداء الرياضي؟بكل بساطة على النقيض من الإمكانات الوراثية. إذا كنت تتخيل هرم النجاح الرياضي، فبالطبع، ستكون التغذية في الجوهر. هذا هو إنشاء الأساس المتين الذي من دونه يستحيل تحقيق نتائج رياضية عالية وفي نفس الوقت الحفاظ على الصحة.أنت تحمل لقب ماجستير الرياضة في السامبو، أي أنك تفهم من خلال تجربتك الخاصة مدى أهمية التغذية للرياضيين. كيف تغير هذا العلم في السنوات التي تلت انتهاء مسيرتك الرياضية؟مسيرتي الرياضية تحققت منذ فترة طويلة، وانتهت في السنوات الأخيرة من وجود الاتحاد السوفيتي. لقد تقاعدنا جميعًا من الرياضة إلى حد ما. يمكنني تسمية العديد من زملائي - الأساتذة والأكاديميين الذين حققوا سابقًا نتائج رياضية عالية. في ذلك الوقت، كان الدعم الطبي والبيولوجي للرياضة على أعلى مستوى عالمي. في المعسكرات التدريبية والمسابقات، جنبا إلى جنب مع الرياضيين المؤهلين تأهيلا عاليا، كانت هناك دائما فرق معقدة من الأطباء وعلماء الفسيولوجيا الرياضية وعلماء النفس، تتألف من متخصصين رفيعي المستوى مع أفضل المعدات في ذلك الوقت. تمت مراقبة حالة الأداء والمؤشرات الفسيولوجية والكيميائية الحيوية والنفسية باستمرار من قبل متخصصين متخصصين. خلال الفترة السوفيتية، تم إيلاء اهتمام خاص دائمًا لقضايا الدعم العلمي للرياضيين والطب الرياضي. والآن، مع الأخذ بعين الاعتبار التقدم العلمي والتكنولوجي والأساليب والأساليب الجديدة والمعدات التقنية، زادت هذه القدرات.أي أن التغذية تؤثر بشكل مباشر على القوة والقدرة على التحمل والصفات الرياضية الأخرى؟نعم! بمساعدة التغذية، يمكنك تحسين تكوين العضلات الهيكلية، ومؤشرات القوة، والقدرة على التحمل وتحسين عملية إعادة التأهيل بعد الحمل الزائد في فترة ما بعد المنافسة، وهو أمر مهم للغاية أيضًا.ماذا عن الرياضيين الهواة؟ على سبيل المثال، رياضي لم يولِ الشخص اهتماما كافيا للنشاط البدني لفترة طويلة، ثم بدأ في ممارسة الرياضة. هل يحتاج إلى تعديل نظامه الغذائي؟أولا، عليك أن تفهم مسألة الأحمال. اليوم، قام معظم البشر بتقليل النشاط البدني. نحن نتحدث ونحن جالسون، مع أنه من الأفضل الوقوف. نحن نستخدم باستمرار جهاز التحكم عن بعد عند تغيير القنوات التلفزيونية، والمصعد، على الرغم من أنه سيكون من الممكن، إذا لم يكن الأمر كذلك للوصول إلى الطابق الخامس، فعلى الأقل النزول على الدرج. حيث يمكننا الوصول إلى هناك، نستخدم وسائل النقل. يعاني غالبية السكان من قلة النشاط البدني.كم يحتاج الجسم؟ ممارسة الرياضة لمدة عشر دقائق يومياً ليست كافية. لكن إرهاق نفسك بالجري اليومي عبر البلاد ليس جيدًا أيضًا. لكن رياضة الإنجازات العالية التي نوقشت اليوم لا تجلب أي فائدة، بالإضافة إلى أنها تقوض صحة الإنسان بشكل خطير. يجب أن تكون الأحمال معتدلة ولكن منتظمة. إذا ذهب الشخص إلى حمام السباحة مرتين في الأسبوع، فهذا أمر جيد.ماذا عن النشاط البدني في سن الشيخوخة؟ أصبحت نوادي طول العمر النشطة شائعة اليوم: المشي، والرقص، والرياضة... كيف ينبغي للمرء أن يأكل إذا كان الشخص يجهد بدنيًا في سن متقدمة؟هناك عدد كبير من نظريات الشيخوخة في علم الشيخوخة. هناك أيضًا نظريات تتعلق بالتغذية، على سبيل المثال، التغيرات في الخلفية التأكسدية، وتبادل الأكسجين في الأنسجة والأعضاء. ولكن لا توجد منتجات غذائية يمكنها إطالة العمر النشط. وأي تصريحات حول هذا الأمر هي مجرد تكهنات.من المهم إنشاء نظام غذائي يلبي احتياجات شخص كبير في السن بشكل صحيح، خاصة مع مراعاة الحمل. هناك منتجات متخصصة لكبار السن مفيدة لكبار السن: فهي تأخذ في الاعتبار تراجع عدد من وظائف الجسم. قد يكون هذا انخفاضًا مصاحبًا للعمر في النشاط الوظيفي للبنكرياس والجهاز الإفرازي للمعدة، وانخفاضًا في الوظيفة الحركية المعوية، والتغيرات المرتبطة بالعمر في جهاز المضغ بسبب الفقد الجزئي للأسنان، وما إلى ذلك. لا مفر من هذا مع تقدم العمر. ويجب أن تتذكر دائمًا القانونين الأساسيين للتغذية وعدم الانحراف عنهما عند إدخال زيادة النشاط البدني في حياة الشخص المسن.

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روسيا, الصحة, علماء روس, علوم