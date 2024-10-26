https://sarabic.ae/20241026/ظهور-بقرة-نادرة-بـ3-أرجل-في-دولة-عربية-وعرض-خيالي-لشرائها-فيديو-1094188512.html
ظهور بقرة نادرة بـ3 أرجل في دولة عربية وعرض خيالي لشرائها.. فيديو
ظهور بقرة نادرة بـ3 أرجل في دولة عربية وعرض خيالي لشرائها.. فيديو
سبوتنيك عربي
طُرحت بقرة نادرة، بثلاثة أرجل، للبيع في مزاد بإحدى الدول العربية، والتي أثارت دهشة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية. 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T13:37+0000
2024-10-26T13:37+0000
2024-10-26T13:37+0000
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وشهدت محافظة السليمانية العراقية، عرض البقرة في سوق لبيع المواشي، بمنطقة رابرين، حيث تزاحم عليها الحاضرون من أجل مشاهدتها وتصويرها، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.ووصل سعر المزايدات على البقرة في المزاد إلى مليون دينار عراقي، وعلى الرغم من ذلك أصرّ مالكها على تخطي ذلك الرقم، ليقينه بأن السبب وراء شرائها هو ندرتها، لا تناول لحمها.ويعد رقم مليون دينار عراقي الذي حصلت عليه البقرة النادرة في المزاد، هو أغلى من مثيلاتها بنحو 200 ألف دينار، إلا أن صاحبها يطلب مبلغ مليون و300 ألف لبيعها.وأوضح أحد بائعي المواشي في السوق، فارس سليمان، أن "صاحب البقرة اشتراها من مدينة سوران العراقية وهي في أشهرها الأولى، واليوم تجاوز عمرها العام".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, الأخبار
ظهور بقرة نادرة بـ3 أرجل في دولة عربية وعرض خيالي لشرائها.. فيديو
طُرحت بقرة نادرة، بثلاثة أرجل، للبيع في مزاد بإحدى الدول العربية، والتي أثارت دهشة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية.
وشهدت محافظة السليمانية العراقية، عرض البقرة في سوق لبيع المواشي، بمنطقة رابرين، حيث تزاحم عليها الحاضرون من أجل مشاهدتها وتصويرها، وفقا لموقع
"السومرية نيوز" العراقي.
ووصل سعر المزايدات على البقرة في المزاد إلى مليون دينار عراقي، وعلى الرغم من ذلك أصرّ مالكها على تخطي ذلك الرقم، ليقينه بأن السبب وراء شرائها هو ندرتها، لا تناول لحمها.
ويعد رقم مليون دينار عراقي الذي حصلت عليه البقرة النادرة في المزاد، هو أغلى من مثيلاتها بنحو 200 ألف دينار، إلا أن صاحبها يطلب مبلغ مليون و300 ألف لبيعها.
وأوضح أحد بائعي المواشي في السوق، فارس سليمان، أن "صاحب البقرة اشتراها من مدينة سوران العراقية وهي في أشهرها الأولى، واليوم تجاوز عمرها العام".