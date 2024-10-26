ظهور بقرة نادرة بـ3 أرجل في دولة عربية وعرض خيالي لشرائها.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يوفد رئيس الموساد إلى الدوحة، وإدارة بايدن تقترح هدنة مؤقتة، وتعهدات بمليار دولار من مؤتمر باريس لمساعدة لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي على إيران وطهران تؤكد التصدي له، وبلينكن يدعو للتوصل لحل دبلوماسي لإنهاء الصراع في لبنان
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241026/ظهور-بقرة-نادرة-بـ3-أرجل-في-دولة-عربية-وعرض-خيالي-لشرائها-فيديو-1094188512.html
ظهور بقرة نادرة بـ3 أرجل في دولة عربية وعرض خيالي لشرائها.. فيديو
ظهور بقرة نادرة بـ3 أرجل في دولة عربية وعرض خيالي لشرائها.. فيديو
سبوتنيك عربي
طُرحت بقرة نادرة، بثلاثة أرجل، للبيع في مزاد بإحدى الدول العربية، والتي أثارت دهشة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية. 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T13:37+0000
2024-10-26T13:37+0000
مجتمع
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1a/1094188355_0:57:1928:1142_1920x0_80_0_0_880b6d13e25aed7e8223d91d13e620fd.jpg
وشهدت محافظة السليمانية العراقية، عرض البقرة في سوق لبيع المواشي، بمنطقة رابرين، حيث تزاحم عليها الحاضرون من أجل مشاهدتها وتصويرها، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.ووصل سعر المزايدات على البقرة في المزاد إلى مليون دينار عراقي، وعلى الرغم من ذلك أصرّ مالكها على تخطي ذلك الرقم، ليقينه بأن السبب وراء شرائها هو ندرتها، لا تناول لحمها.ويعد رقم مليون دينار عراقي الذي حصلت عليه البقرة النادرة في المزاد، هو أغلى من مثيلاتها بنحو 200 ألف دينار، إلا أن صاحبها يطلب مبلغ مليون و300 ألف لبيعها.وأوضح أحد بائعي المواشي في السوق، فارس سليمان، أن "صاحب البقرة اشتراها من مدينة سوران العراقية وهي في أشهرها الأولى، واليوم تجاوز عمرها العام".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1a/1094188355_58:0:1665:1205_1920x0_80_0_0_2b259d615d256fc900e981481ca53525.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الأخبار
منوعات, الأخبار

ظهور بقرة نادرة بـ3 أرجل في دولة عربية وعرض خيالي لشرائها.. فيديو

13:37 GMT 26.10.2024
© Photo / Unsplash/ Alexander Dimitrovبقرة
بقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
© Photo / Unsplash/ Alexander Dimitrov
تابعنا عبر
طُرحت بقرة نادرة، بثلاثة أرجل، للبيع في مزاد بإحدى الدول العربية، والتي أثارت دهشة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية.
وشهدت محافظة السليمانية العراقية، عرض البقرة في سوق لبيع المواشي، بمنطقة رابرين، حيث تزاحم عليها الحاضرون من أجل مشاهدتها وتصويرها، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.
ووصل سعر المزايدات على البقرة في المزاد إلى مليون دينار عراقي، وعلى الرغم من ذلك أصرّ مالكها على تخطي ذلك الرقم، ليقينه بأن السبب وراء شرائها هو ندرتها، لا تناول لحمها.
ويعد رقم مليون دينار عراقي الذي حصلت عليه البقرة النادرة في المزاد، هو أغلى من مثيلاتها بنحو 200 ألف دينار، إلا أن صاحبها يطلب مبلغ مليون و300 ألف لبيعها.
وأوضح أحد بائعي المواشي في السوق، فارس سليمان، أن "صاحب البقرة اشتراها من مدينة سوران العراقية وهي في أشهرها الأولى، واليوم تجاوز عمرها العام".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала