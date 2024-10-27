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https://sarabic.ae/20241027/أشهر-مشروب-أمريكي-في-العالم-يهدد-الحياة-في-دولة-أوروبية-1094206893.html
أشهر مشروب أمريكي في العالم يهدد الحياة في دولة أوروبية
أشهر مشروب أمريكي في العالم يهدد الحياة في دولة أوروبية
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة أمريكية منتجة لأشهر مشروب في العالم، عن سحبها ملايين الزجاجات البلاستيكية، سعة نصف لتر، في إحدى الدول الأوروبية، نتيجة مخاطر على صحة المستهلكين. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T11:00+0000
2024-10-27T11:00+0000
مجتمع
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وسحبت شركة "كوكا كولا" الأمريكية 28 مليون زجاجة لمنتجات مختلفة تابعة لها في النمسا، بسبب احتوائها على قطع صغيرة من المعدن، بعد حدوث خطأ خلال عملية الإنتاج.وقال هينغل إن هيئة السوق في فيينا ومفتشيها البالغ عددهم 80، يراقبون بالفعل ما إذا كان تجار التجزئة يزيلون الزجاجات من الأرفف، وفقا لتقارير غربية.ومن المتوقع أن تكتمل عملية سحب الزجاجات البلاستيكية، خلال بضعة أسابيع.من ناحيتها، نبّهت الشركة أن مشروبات "كوكاكولا"، و"فانتا" و"سبرايت" و"ميزومكس"، التي لها تاريخ انتهاء الصلاحية ما بين 4 فبراير/ شباط 2025 و12 نيسان/ أبريل 2025، تأثرت بالسحب.وأضافت أنه لا يمكن استبعاد أن عددا محدودا جدا من هذه الزجاجات، قد يحتوي على شظايا صغيرة من المعدن، بسبب خطأ فني أثناء الإنتاج.وأشارت شركة "كوكاكولا" إلى أنه لم يتم بيع دفعة الزجاجات التي من إنتاج الفترة المعنية المذكورة بصورة كاملة، إذ أوضح المتحدث باسمها، أن العديد من الزجاجات قد لا تزال في مباني الشركة، أو في مستودعات البيع بالتجزئة.
https://sarabic.ae/20240630/فرنسا-تسحب-عبوات-من-مشروب-كوكا-كولا-لمخاطر-صحية-1090330250.html
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منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

أشهر مشروب أمريكي في العالم يهدد الحياة في دولة أوروبية

11:00 GMT 27.10.2024
© Photo / Unsplash/ Lee B. Viningدايت صودا
دايت صودا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
دايت صودا
© Photo / Unsplash/ Lee B. Vining
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أعلنت شركة أمريكية منتجة لأشهر مشروب في العالم، عن سحبها ملايين الزجاجات البلاستيكية، سعة نصف لتر، في إحدى الدول الأوروبية، نتيجة مخاطر على صحة المستهلكين.
وسحبت شركة "كوكا كولا" الأمريكية 28 مليون زجاجة لمنتجات مختلفة تابعة لها في النمسا، بسبب احتوائها على قطع صغيرة من المعدن، بعد حدوث خطأ خلال عملية الإنتاج.
وأكد المتحدث باسم هيئة سوق فيينا، ألكسندر هينغل، أن "هذا هو أكبر سحب في البلاد منذ 25 عاما على الأقل".
وقال هينغل إن هيئة السوق في فيينا ومفتشيها البالغ عددهم 80، يراقبون بالفعل ما إذا كان تجار التجزئة يزيلون الزجاجات من الأرفف، وفقا لتقارير غربية.
ومن المتوقع أن تكتمل عملية سحب الزجاجات البلاستيكية، خلال بضعة أسابيع.
عبوة مشروب صودا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
مجتمع
فرنسا... سحب عبوات من مشروب "كوكا كولا" لمخاطر صحية
30 يونيو, 09:54 GMT
من ناحيتها، نبّهت الشركة أن مشروبات "كوكاكولا"، و"فانتا" و"سبرايت" و"ميزومكس"، التي لها تاريخ انتهاء الصلاحية ما بين 4 فبراير/ شباط 2025 و12 نيسان/ أبريل 2025، تأثرت بالسحب.
وأضافت أنه لا يمكن استبعاد أن عددا محدودا جدا من هذه الزجاجات، قد يحتوي على شظايا صغيرة من المعدن، بسبب خطأ فني أثناء الإنتاج.
وأشارت شركة "كوكاكولا" إلى أنه لم يتم بيع دفعة الزجاجات التي من إنتاج الفترة المعنية المذكورة بصورة كاملة، إذ أوضح المتحدث باسمها، أن العديد من الزجاجات قد لا تزال في مباني الشركة، أو في مستودعات البيع بالتجزئة.
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