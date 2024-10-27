https://sarabic.ae/20241027/أشهر-مشروب-أمريكي-في-العالم-يهدد-الحياة-في-دولة-أوروبية-1094206893.html

أشهر مشروب أمريكي في العالم يهدد الحياة في دولة أوروبية

أشهر مشروب أمريكي في العالم يهدد الحياة في دولة أوروبية

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة أمريكية منتجة لأشهر مشروب في العالم، عن سحبها ملايين الزجاجات البلاستيكية، سعة نصف لتر، في إحدى الدول الأوروبية، نتيجة مخاطر على صحة المستهلكين. 27.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-27T11:00+0000

2024-10-27T11:00+0000

2024-10-27T11:00+0000

مجتمع

منوعات

الأخبار

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093965244_0:205:1024:781_1920x0_80_0_0_6fb5f832db06b12368c318232fb96980.jpg

وسحبت شركة "كوكا كولا" الأمريكية 28 مليون زجاجة لمنتجات مختلفة تابعة لها في النمسا، بسبب احتوائها على قطع صغيرة من المعدن، بعد حدوث خطأ خلال عملية الإنتاج.وقال هينغل إن هيئة السوق في فيينا ومفتشيها البالغ عددهم 80، يراقبون بالفعل ما إذا كان تجار التجزئة يزيلون الزجاجات من الأرفف، وفقا لتقارير غربية.ومن المتوقع أن تكتمل عملية سحب الزجاجات البلاستيكية، خلال بضعة أسابيع.من ناحيتها، نبّهت الشركة أن مشروبات "كوكاكولا"، و"فانتا" و"سبرايت" و"ميزومكس"، التي لها تاريخ انتهاء الصلاحية ما بين 4 فبراير/ شباط 2025 و12 نيسان/ أبريل 2025، تأثرت بالسحب.وأضافت أنه لا يمكن استبعاد أن عددا محدودا جدا من هذه الزجاجات، قد يحتوي على شظايا صغيرة من المعدن، بسبب خطأ فني أثناء الإنتاج.وأشارت شركة "كوكاكولا" إلى أنه لم يتم بيع دفعة الزجاجات التي من إنتاج الفترة المعنية المذكورة بصورة كاملة، إذ أوضح المتحدث باسمها، أن العديد من الزجاجات قد لا تزال في مباني الشركة، أو في مستودعات البيع بالتجزئة.

https://sarabic.ae/20240630/فرنسا-تسحب-عبوات-من-مشروب-كوكا-كولا-لمخاطر-صحية-1090330250.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية