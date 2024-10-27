الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مجمعا لـ"حماس" شمالي غزة

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لبنان والعالم
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بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
08:17 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي على إيران وطهران تؤكد التصدي له، وبلينكن يدعو للتوصل لحل دبلوماسي لإنهاء الصراع في لبنان
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مجمعا لـ"حماس" شمالي غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مجمعا لـ"حماس" شمالي غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مجمعًا لحركة حماس كان يستخدم سابقًا كمدرسة في شمال قطاع غزة، على حد زعمه. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، اليوم الاثنين: "هاجمت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، وبشكل دقيق وبتوجيه استخباراتي من قسم الاستخبارات، وجهاز الأمن، وقيادة المنطقة الجنوبية، عددًا من مخربي حماس (في إشارة إلى حركة المقاومة الفلسطينية حماس)، الذين كانوا ينشطون في مجمع قيادة وسيطرة في منطقة كانت تُستخدم سابقًا كمدرسة "أسماء" في شمال قطاع غزة".وأضاف: "استهدفت الغارة عددًا من مخربي حماس الذين كانوا يعملون في المجمع، من بينهم قائد خلية في الجناح العسكري لحماس وثلاثة مخربين آخرين في الجناح العسكري للمنظمة الإرهابية حماس".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض المقترح الذي قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ليومين.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كما تنفذ عمليات إخلاء قسري طالت نحو 100 ألف شخص في شمالي القطاع، حسب وسائل إعلام فلسطينية.
https://sarabic.ae/20241027/مقترح-سموتريتش-للضفة-وغزة-أمام-الفلسطينيين-خياران-ومن-يرفضهما-يقتل-1094221679.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, قطاع غزة, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, قطاع غزة, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مجمعا لـ"حماس" شمالي غزة

23:11 GMT 27.10.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف النازحين يحاولون العودة إلى منازلهم شمالي قطاع غزة والجيش الإسرائيلي يمنعهم بالرصاص
آلاف النازحين يحاولون العودة إلى منازلهم شمالي قطاع غزة والجيش الإسرائيلي يمنعهم بالرصاص - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مجمعًا لحركة حماس كان يستخدم سابقًا كمدرسة في شمال قطاع غزة، على حد زعمه.
القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، اليوم الاثنين: "هاجمت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، وبشكل دقيق وبتوجيه استخباراتي من قسم الاستخبارات، وجهاز الأمن، وقيادة المنطقة الجنوبية، عددًا من مخربي حماس (في إشارة إلى حركة المقاومة الفلسطينية حماس)، الذين كانوا ينشطون في مجمع قيادة وسيطرة في منطقة كانت تُستخدم سابقًا كمدرسة "أسماء" في شمال قطاع غزة".
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
مقترح سموتريتش للضفة وغزة: أمام الفلسطينيين خياران ومن يرفضهما يقتل
20:32 GMT
وأضاف: "استهدفت الغارة عددًا من مخربي حماس الذين كانوا يعملون في المجمع، من بينهم قائد خلية في الجناح العسكري لحماس وثلاثة مخربين آخرين في الجناح العسكري للمنظمة الإرهابية حماس".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض المقترح الذي قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ليومين.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كما تنفذ عمليات إخلاء قسري طالت نحو 100 ألف شخص في شمالي القطاع، حسب وسائل إعلام فلسطينية.
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