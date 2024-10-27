https://sarabic.ae/20241027/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-مجمعا-لـحماس-شمالي-غزة-1094223428.html
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مجمعا لـ"حماس" شمالي غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مجمعا لـ"حماس" شمالي غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مجمعًا لحركة حماس كان يستخدم سابقًا كمدرسة في شمال قطاع غزة، على حد زعمه. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T23:11+0000
2024-10-27T23:11+0000
2024-10-27T23:11+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
حركة حماس
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/10/1088012049_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c4f814d05b4385d0e81eb85a7bff54bc.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، اليوم الاثنين: "هاجمت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، وبشكل دقيق وبتوجيه استخباراتي من قسم الاستخبارات، وجهاز الأمن، وقيادة المنطقة الجنوبية، عددًا من مخربي حماس (في إشارة إلى حركة المقاومة الفلسطينية حماس)، الذين كانوا ينشطون في مجمع قيادة وسيطرة في منطقة كانت تُستخدم سابقًا كمدرسة "أسماء" في شمال قطاع غزة".وأضاف: "استهدفت الغارة عددًا من مخربي حماس الذين كانوا يعملون في المجمع، من بينهم قائد خلية في الجناح العسكري لحماس وثلاثة مخربين آخرين في الجناح العسكري للمنظمة الإرهابية حماس".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض المقترح الذي قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ليومين.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كما تنفذ عمليات إخلاء قسري طالت نحو 100 ألف شخص في شمالي القطاع، حسب وسائل إعلام فلسطينية.
https://sarabic.ae/20241027/مقترح-سموتريتش-للضفة-وغزة-أمام-الفلسطينيين-خياران-ومن-يرفضهما-يقتل-1094221679.html
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/10/1088012049_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_799be9246ac9d057cab62be126db7c55.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, قطاع غزة, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, قطاع غزة, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مجمعا لـ"حماس" شمالي غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مجمعًا لحركة حماس كان يستخدم سابقًا كمدرسة في شمال قطاع غزة، على حد زعمه.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، اليوم الاثنين: "هاجمت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، وبشكل دقيق وبتوجيه استخباراتي من قسم الاستخبارات، وجهاز الأمن، وقيادة المنطقة الجنوبية، عددًا من مخربي حماس (في إشارة إلى حركة المقاومة الفلسطينية حماس)، الذين كانوا ينشطون في مجمع قيادة وسيطرة في منطقة كانت تُستخدم سابقًا كمدرسة "أسماء" في شمال قطاع غزة".
وأضاف: "استهدفت الغارة عددًا من مخربي حماس الذين كانوا يعملون في المجمع، من بينهم قائد خلية في الجناح العسكري لحماس وثلاثة مخربين آخرين في الجناح العسكري للمنظمة الإرهابية حماس".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، أن رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض المقترح الذي قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ليومين.
وتواصل إسرائيل
حربها على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كما تنفذ عمليات إخلاء قسري طالت نحو 100 ألف شخص في شمالي القطاع، حسب وسائل إعلام فلسطينية.