بعد تحطم "إنتل سات".. أكثر 10 دول امتلاكا للأقمار الصناعية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يوفد رئيس الموساد إلى الدوحة، وإدارة بايدن تقترح هدنة مؤقتة، وتعهدات بمليار دولار من مؤتمر باريس لمساعدة لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي على إيران وطهران تؤكد التصدي له، وبلينكن يدعو للتوصل لحل دبلوماسي لإنهاء الصراع في لبنان
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241027/بعد-تحطم-قمر-صناعي-أمريكي-أكثر-10-دول-امتلاكا-للأقمار-الصناعية-1094198223.html
بعد تحطم "إنتل سات".. أكثر 10 دول امتلاكا للأقمار الصناعية
بعد تحطم "إنتل سات".. أكثر 10 دول امتلاكا للأقمار الصناعية
سبوتنيك عربي
في الـ19 من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، انقطع الاتصال مع القمر الصناعي الأمريكي "إنتل سات - 33 إي"، الذي يعمل في مدار الأرض منذ نحو 7 سنوات. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T02:29+0000
2024-10-27T02:30+0000
مجتمع
منوعات
أخبار العالم الآن
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1b/1094198068_0:284:2998:1970_1920x0_80_0_0_0332d0fc5771b6d075d4e44a766ee93c.jpg
وبعد ذلك بيومين أعلنت شركة الاتصالات والخدمات الفضائية المشغلة للقمر الصناعي "إنتل سات" فقدانه بصورة كاملة، وفتح تحقيق للتعرف على أسباب فقدانه، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وكانت شركة "إنتل سات" تستخدم قمرها الصناعي المصنوع بواسطة شركة "بوينغ" الأمريكية على أساس أن عمره الافتراضي يتراوح بين 15 و20 عاما.لكن فقدانه بعد 7 سنوات فقط أثار تساؤلات حول كفاءته، وتسبب في مخاوف كبيرة من تأثير حطامه على باقي الأقمار الصناعية التابعة لدول أخرى في مدار الأرض.وتوجد آلاف الأقمار الصناعية الموجودة في مدار الأرض، تملك 10 دول النسبة الأكبر منها، كما يلي:وتحذر وسائل إعلام أمريكية من إمكانية تسبب حطام القمر الصناعي "إنتل سات" في كارثة تؤدي إلى تعطل أقمار صناعية أخرى بصورة تؤثر على كفاءة الاتصالات حول العالم.
https://sarabic.ae/20241024/تحطم-إنتلسات-33-إي-بالقرب-من-قمر-صناعي-روسي-قد-يسبب-تأثير-الدومينو-1094141699.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1b/1094198068_371:0:2998:1970_1920x0_80_0_0_0b3108995bdfcd466711f65715660eed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

بعد تحطم "إنتل سات".. أكثر 10 دول امتلاكا للأقمار الصناعية

02:29 GMT 27.10.2024 (تم التحديث: 02:30 GMT 27.10.2024)
© AP Photoمحطة اتصال أرضي بالأقمار الصناعية
محطة اتصال أرضي بالأقمار الصناعية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
في الـ19 من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، انقطع الاتصال مع القمر الصناعي الأمريكي "إنتل سات - 33 إي"، الذي يعمل في مدار الأرض منذ نحو 7 سنوات.
وبعد ذلك بيومين أعلنت شركة الاتصالات والخدمات الفضائية المشغلة للقمر الصناعي "إنتل سات" فقدانه بصورة كاملة، وفتح تحقيق للتعرف على أسباب فقدانه، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
قمر صناعي مشتعل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
مجتمع
تحطم "إنتلسات 33 إي" بالقرب من قمر صناعي روسي قد يسبب "تأثير الدومينو"
24 أكتوبر, 20:29 GMT
وكانت شركة "إنتل سات" تستخدم قمرها الصناعي المصنوع بواسطة شركة "بوينغ" الأمريكية على أساس أن عمره الافتراضي يتراوح بين 15 و20 عاما.
لكن فقدانه بعد 7 سنوات فقط أثار تساؤلات حول كفاءته، وتسبب في مخاوف كبيرة من تأثير حطامه على باقي الأقمار الصناعية التابعة لدول أخرى في مدار الأرض.

وتوجد آلاف الأقمار الصناعية الموجودة في مدار الأرض، تملك 10 دول النسبة الأكبر منها، كما يلي:

الولايات المتحدة الأمريكية: تحتل المرتبة الأولى وتمتلك 5 و176 قمرا صناعيا.
المملكة المتحدة: تحتل المرتبة الثانية بـ 653 قمرا صناعيا.
الصين: تأتي في المرتبة الثالثة بـ 623 قمرا صناعيا.
روسيا: تأتي في المرتبة الرابعة بـ 181 قمرا صناعيا.
اليابان: تحتل المرتبة الخامسة بـ 88 قمرا صناعيا.
الهند: تأتي في المرتبة السادسة بـ62 قمرا صناعيا.
كندا: في المرتبة السابعة بـ 60 قمرا.
لوكسمبورغ: في المرتبة الـ8 ولديها 57 قمرا صناعيا.
فرنسا: تأتي في المرتبة الـ9 وتمتلك 50 قمرا.
ألمانيا: تحتل المرتبة العاشرة بـ 47 قمرا صناعيا.
وتحذر وسائل إعلام أمريكية من إمكانية تسبب حطام القمر الصناعي "إنتل سات" في كارثة تؤدي إلى تعطل أقمار صناعية أخرى بصورة تؤثر على كفاءة الاتصالات حول العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала