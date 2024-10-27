https://sarabic.ae/20241027/بعد-تحطم-قمر-صناعي-أمريكي-أكثر-10-دول-امتلاكا-للأقمار-الصناعية-1094198223.html

بعد تحطم "إنتل سات".. أكثر 10 دول امتلاكا للأقمار الصناعية

بعد تحطم "إنتل سات".. أكثر 10 دول امتلاكا للأقمار الصناعية

سبوتنيك عربي

في الـ19 من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، انقطع الاتصال مع القمر الصناعي الأمريكي "إنتل سات - 33 إي"، الذي يعمل في مدار الأرض منذ نحو 7 سنوات. 27.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-27T02:29+0000

2024-10-27T02:29+0000

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وبعد ذلك بيومين أعلنت شركة الاتصالات والخدمات الفضائية المشغلة للقمر الصناعي "إنتل سات" فقدانه بصورة كاملة، وفتح تحقيق للتعرف على أسباب فقدانه، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وكانت شركة "إنتل سات" تستخدم قمرها الصناعي المصنوع بواسطة شركة "بوينغ" الأمريكية على أساس أن عمره الافتراضي يتراوح بين 15 و20 عاما.لكن فقدانه بعد 7 سنوات فقط أثار تساؤلات حول كفاءته، وتسبب في مخاوف كبيرة من تأثير حطامه على باقي الأقمار الصناعية التابعة لدول أخرى في مدار الأرض.وتوجد آلاف الأقمار الصناعية الموجودة في مدار الأرض، تملك 10 دول النسبة الأكبر منها، كما يلي:وتحذر وسائل إعلام أمريكية من إمكانية تسبب حطام القمر الصناعي "إنتل سات" في كارثة تؤدي إلى تعطل أقمار صناعية أخرى بصورة تؤثر على كفاءة الاتصالات حول العالم.

https://sarabic.ae/20241024/تحطم-إنتلسات-33-إي-بالقرب-من-قمر-صناعي-روسي-قد-يسبب-تأثير-الدومينو-1094141699.html

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