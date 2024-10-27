https://sarabic.ae/20241027/ثعلب-يدخل-مسجد-أثناء-الصلاة-وردة-فعل-غير-متوقعة-من-المصلين-فيديو-1094202654.html
ثعلب يدخل مسجد أثناء الصلاة وردة فعل غير متوقعة من المصلين.. فيديو
ثعلب يدخل مسجد أثناء الصلاة وردة فعل غير متوقعة من المصلين.. فيديو
سبوتنيك عربي
حظي مقطع فيديو، باهتمام واسع من جانب وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي في تركيا. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T08:04+0000
2024-10-27T08:04+0000
2024-10-27T08:04+0000
أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102944/00/1029440043_0:108:3078:1839_1920x0_80_0_0_d8692da5335a292a3e843864dadec75b.jpg
ويظهر في الفيديو ثعلب وهو يدخل أحد المساجد في إحدى قرى بلدة "تورتوم" في ولاية "إيرزروم"، وكان يجول في المكان وبدا عليه الخوف.وبدلا من قيام المصلين بطرد الحيوان ومهاجمته، أفسحوا الطريق له كي يغادر المسجد بأمان، وألقوا له طعاما بالخارج تناوله، ثم غادر المكان.يشار إلى أن الحيوانات في المناطق الريفية الواسعة في تركيا، تلجأ إلى التجمعات السكنية، بحثا عن الطعام.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102944/00/1029440043_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_e22361e144f50163ca0793fd0b99a26e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو
أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو
ثعلب يدخل مسجد أثناء الصلاة وردة فعل غير متوقعة من المصلين.. فيديو
حظي مقطع فيديو، باهتمام واسع من جانب وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.
ويظهر في الفيديو ثعلب وهو يدخل أحد المساجد في إحدى قرى بلدة "تورتوم" في ولاية "إيرزروم"، وكان يجول في المكان وبدا عليه الخوف.
وبدلا من قيام المصلين بطرد الحيوان ومهاجمته، أفسحوا الطريق له كي يغادر المسجد بأمان، وألقوا له طعاما بالخارج تناوله، ثم غادر المكان.
يشار إلى أن الحيوانات في المناطق الريفية الواسعة في تركيا، تلجأ إلى التجمعات السكنية، بحثا عن الطعام.