https://sarabic.ae/20241027/لافروف-يوضح-فحوى-المحادثات-التي-جرت-بين-بوتين-وشي-جين-بينغ-1094207287.html

لافروف يوضح فحوى المحادثات التي جرت بين بوتين وشي جين بينغ

لافروف يوضح فحوى المحادثات التي جرت بين بوتين وشي جين بينغ

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لنظيره الصيني شي جين بينغ، أن روسيا تقدر جهود البرازيل والصين والشركاء الاستراتيجيين... 27.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-27T11:24+0000

2024-10-27T11:24+0000

2024-10-27T11:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الصين

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وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحفي بافيل زاروبين: "أكد فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) أننا نقدر رغبة الصين والبرازيل وشركائنا الاستراتيجيين الآخرين من الجنوب العالمي في البحث عن طرق سلمية لحل هذا الصراع. حسنًا، لقد تم الاستشهاد بالحقائق المعروفة عندما رفض زيلينسكي نفسه المفاوضات هنا، في الواقع، هذا كل شيء، ونحن، كما أكد الرئيس بوتين، مستعدون للمفاوضات".أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال قمة "بريكس"، يوم الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول، على ضرورة منع توسع وتصعيد الصراع الأوكراني.وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن موسكو تعتبر المبادرة الصينية البرازيلية بشأن أوكرانيا مفيدة، حيث تحدث بوتين عن ذلك خلال اتصالاته مع لولا دا سيلفا وشي جين بينغ.

https://sarabic.ae/20241025/بوتين-الجيش-الروسي-طوق-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-ويعمل-حاليا-على-تضييق-الخناق-عليها-وسحقها--1094171309.html

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