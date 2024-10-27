https://sarabic.ae/20241027/لافروف-يوضح-فحوى-المحادثات-التي-جرت-بين-بوتين-وشي-جين-بينغ-1094207287.html
لافروف يوضح فحوى المحادثات التي جرت بين بوتين وشي جين بينغ
لافروف يوضح فحوى المحادثات التي جرت بين بوتين وشي جين بينغ
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لنظيره الصيني شي جين بينغ، أن روسيا تقدر جهود البرازيل والصين والشركاء الاستراتيجيين... 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T11:24+0000
2024-10-27T11:24+0000
2024-10-27T11:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الصين
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وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحفي بافيل زاروبين: "أكد فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) أننا نقدر رغبة الصين والبرازيل وشركائنا الاستراتيجيين الآخرين من الجنوب العالمي في البحث عن طرق سلمية لحل هذا الصراع. حسنًا، لقد تم الاستشهاد بالحقائق المعروفة عندما رفض زيلينسكي نفسه المفاوضات هنا، في الواقع، هذا كل شيء، ونحن، كما أكد الرئيس بوتين، مستعدون للمفاوضات".أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال قمة "بريكس"، يوم الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول، على ضرورة منع توسع وتصعيد الصراع الأوكراني.وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن موسكو تعتبر المبادرة الصينية البرازيلية بشأن أوكرانيا مفيدة، حيث تحدث بوتين عن ذلك خلال اتصالاته مع لولا دا سيلفا وشي جين بينغ.
https://sarabic.ae/20241025/بوتين-الجيش-الروسي-طوق-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-ويعمل-حاليا-على-تضييق-الخناق-عليها-وسحقها--1094171309.html
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روسيا, الصين
لافروف يوضح فحوى المحادثات التي جرت بين بوتين وشي جين بينغ
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لنظيره الصيني شي جين بينغ، أن روسيا تقدر جهود البرازيل والصين والشركاء الاستراتيجيين الآخرين لإيجاد سبل لحل الصراع في أوكرانيا سلميا، وذلك خلال مناقشات جرت بين الرئيسين.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحفي بافيل زاروبين: "أكد فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) أننا نقدر رغبة الصين والبرازيل وشركائنا الاستراتيجيين الآخرين من الجنوب العالمي في البحث عن طرق سلمية لحل هذا الصراع. حسنًا، لقد تم الاستشهاد بالحقائق المعروفة عندما رفض زيلينسكي نفسه المفاوضات هنا، في الواقع، هذا كل شيء، ونحن، كما أكد الرئيس بوتين، مستعدون للمفاوضات".
وأشار إلى أنه في كل مرة "يبدو أن المفاوضات قد بدأت" وبدا أنها تؤدي إلى نتيجة ما، "كان نظام كييف يزحف بعيدًا عن الاتفاقات".
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال قمة "بريكس"، يوم الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول، على ضرورة منع توسع وتصعيد الصراع الأوكراني.
وقال شي جين بينغ: "نحن بحاجة إلى الالتزام بالمبادئ الثلاثة المتمثلة في عدم توسيع مسرح الحرب، وعدم التصعيد، وعدم الاستفزاز".
وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن موسكو تعتبر المبادرة الصينية البرازيلية بشأن أوكرانيا مفيدة، حيث تحدث بوتين عن ذلك خلال اتصالاته مع لولا دا سيلفا وشي جين بينغ.