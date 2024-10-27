لافروف يوضح فحوى المحادثات التي جرت بين بوتين وشي جين بينغ

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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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35 د
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
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أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عالم سبوتنيك
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بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
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29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
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29 د
لبنان والعالم
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ع الموجة مع ايلي
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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123 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
12:03 GMT
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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شؤون عسكرية
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241027/لافروف-يوضح-فحوى-المحادثات-التي-جرت-بين-بوتين-وشي-جين-بينغ-1094207287.html
لافروف يوضح فحوى المحادثات التي جرت بين بوتين وشي جين بينغ
لافروف يوضح فحوى المحادثات التي جرت بين بوتين وشي جين بينغ
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لنظيره الصيني شي جين بينغ، أن روسيا تقدر جهود البرازيل والصين والشركاء الاستراتيجيين... 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T11:24+0000
2024-10-27T11:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الصين
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وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحفي بافيل زاروبين: "أكد فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) أننا نقدر رغبة الصين والبرازيل وشركائنا الاستراتيجيين الآخرين من الجنوب العالمي في البحث عن طرق سلمية لحل هذا الصراع. حسنًا، لقد تم الاستشهاد بالحقائق المعروفة عندما رفض زيلينسكي نفسه المفاوضات هنا، في الواقع، هذا كل شيء، ونحن، كما أكد الرئيس بوتين، مستعدون للمفاوضات".أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال قمة "بريكس"، يوم الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول، على ضرورة منع توسع وتصعيد الصراع الأوكراني.وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن موسكو تعتبر المبادرة الصينية البرازيلية بشأن أوكرانيا مفيدة، حيث تحدث بوتين عن ذلك خلال اتصالاته مع لولا دا سيلفا وشي جين بينغ.
https://sarabic.ae/20241025/بوتين-الجيش-الروسي-طوق-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-ويعمل-حاليا-على-تضييق-الخناق-عليها-وسحقها--1094171309.html
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روسيا, الصين
روسيا, الصين

لافروف يوضح فحوى المحادثات التي جرت بين بوتين وشي جين بينغ

11:24 GMT 27.10.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ (يسار) في صورة مشتركة لرؤساء وفود دول البريكس
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ (يسار) في صورة مشتركة لرؤساء وفود دول البريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© Sputnik . POOL
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لنظيره الصيني شي جين بينغ، أن روسيا تقدر جهود البرازيل والصين والشركاء الاستراتيجيين الآخرين لإيجاد سبل لحل الصراع في أوكرانيا سلميا، وذلك خلال مناقشات جرت بين الرئيسين.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحفي بافيل زاروبين: "أكد فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) أننا نقدر رغبة الصين والبرازيل وشركائنا الاستراتيجيين الآخرين من الجنوب العالمي في البحث عن طرق سلمية لحل هذا الصراع. حسنًا، لقد تم الاستشهاد بالحقائق المعروفة عندما رفض زيلينسكي نفسه المفاوضات هنا، في الواقع، هذا كل شيء، ونحن، كما أكد الرئيس بوتين، مستعدون للمفاوضات".
وأشار إلى أنه في كل مرة "يبدو أن المفاوضات قد بدأت" وبدا أنها تؤدي إلى نتيجة ما، "كان نظام كييف يزحف بعيدًا عن الاتفاقات".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: الجيش الروسي طوق القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك ويعمل حاليا على تضييق الخناق عليها وسحقها
25 أكتوبر, 17:03 GMT
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال قمة "بريكس"، يوم الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول، على ضرورة منع توسع وتصعيد الصراع الأوكراني.
وقال شي جين بينغ: "نحن بحاجة إلى الالتزام بالمبادئ الثلاثة المتمثلة في عدم توسيع مسرح الحرب، وعدم التصعيد، وعدم الاستفزاز".
وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن موسكو تعتبر المبادرة الصينية البرازيلية بشأن أوكرانيا مفيدة، حيث تحدث بوتين عن ذلك خلال اتصالاته مع لولا دا سيلفا وشي جين بينغ.
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل09:55 GMT
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