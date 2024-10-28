إصابة مروان البرغوثي وعدد من الأسرى الفلسطينيين في اعتداءات إسرائيلية وعباس يدين

عربي
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط محاولة اختراق من قبل مجموعة تخريبية على حدود مقاطعة بريانسك
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مدرج التصعيد مع روسيا انتهى ولم يتبق سوى الصدام المباشر
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241028/إصابة-مروان-البرغوثي-وعدد-من-الأسرى-الفلسطينيين-في-اعتداءات-إسرائيلية-وعباس-يدين-1094245519.html
إصابة مروان البرغوثي وعدد من الأسرى الفلسطينيين في اعتداءات إسرائيلية وعباس يدين
إصابة مروان البرغوثي وعدد من الأسرى الفلسطينيين في اعتداءات إسرائيلية وعباس يدين
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، اليوم الاثنين، إصابة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، مع عدد من رفاقه "بعد تعرضهم لاعتداءات وحشية في سجن مجدو الإسرائيلي... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T13:40+0000
2024-10-28T13:40+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101831/04/1018310438_0:1136:2480:2531_1920x0_80_0_0_a1aecae8d55b9eaf7bf8539597bb10a9.jpg
وذكر محامو هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بعد زيارة قاموا بها لسجن "مجدو": "تعرض الأسير القائد الوطني مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المعتقل منذ عام 2002، وعدد من زملائه الأسرى لاعتداء وحشي من قبل وحدات القمع في سجون الاحتلال مطلع الشهر الماضي، وقد تمكن المحامي من الاطلاع على تفاصيل الاعتداء الأخير عقب منع الزيارات لمدة ثلاثة أشهر".وكشفت المعلومات التي تم الحصول عليها "تعرض البرغوثي لاعتداء عنيف، من قبل وحدة قمع السجون في زنزانة العزل الانفرادي بتاريخ 9 سبتمبر 2024، واستخدمت في الاعتداء أدوات قمع وضرب مختلفة، مما أسفر عن إصابات بليغة في جسده، شملت كسورا في الأضلاع والأطراف، ونزيفا في أذنه اليمنى، بالإضافة إلى جرح في ذراعه الأيمن وآلاما في ظهره، وبعد أسابيع من الحادثة بدأ البرغوثي يتعافى تدريجيا رغم معاناته من صعوبات في الحركة وألم شديد في الصدر والظهر، إضافة إلى التهابات نتيجة الجروح المفتوحة ونزيف الأذن دون تلقي علاج طبي أو أدوية".ويعد هذا الاعتداء، الثالث من نوعه، الذي تعرض له البرغوثي خلال العام الأخير، حيث وقع الاعتداء الأول في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، في زنازين عزل سجن "عوفر" ثم تعرض لاعتداء ثان في سجن "مجدو" في السادس من مارس (آذار) الماضي وأكدت الحملة الشعبية للإفراج عن البرغوثي والأسرى أن "الاعتداء الأخير كان الأشد وحشية ويهدف إلى إحداث أضرار جسدية مزمنة على الأسير"، حسبما ذكره موقع "عرب 48".وختمت الحملة "بتوجيه التحية للبرغوثي ولجميع الأسرى المناضلين على صمودهم"، مؤكدة أن "إرادتهم تستمد قوتها من إرادة الشعب الفلسطيني وأن حريتهم هي جزء من حرية الشعب بأكمله"، معتبرة أن "ما يتعرضون له امتداد لسياسة القمع المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".وأشاد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بـ"الصمود الأسطوري للأسرى، في المعتقلات الإسرائيلية، مديناً بشدة، ما يتعرضون له من تنكيل وحشي على يد سلطات الاحتلال، وعلى رأسهم الأسير القائد مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، والقادة الأسرى، حسبما نقله موقع "يافا".وطالب المنظمات الدولية، وخاصة منظمات حقوق الإنسان، "بالتدخل الفوري والقيام بمسؤولياتها وفق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى، لإجبار دولة الاحتلال على وقف جرائمها المتصاعدة بحق الأسرى الأبطال، وعلى رأسهم القائد مروان البرغوثي، الذي تتحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وحياة الأسرى المعزولين عن العالم جراء الإجرام الإسرائيلي بحقهم".
https://sarabic.ae/20240805/أسرى-فلسطينيون-يتحدثون-عن-تعذيبهم-المروع-بالسجون-الإسرائيلية-1091436416.html
https://sarabic.ae/20241026/الصحة-الفلسطينية-القوات-الإسرائيلية-تعتقل-الكادر-الطبي-وعددا-من-المرضى-في-مستشفى-كمال-عدوان-1094180142.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101831/04/1018310438_0:904:2480:2764_1920x0_80_0_0_05eb66ad770c773ec15b5ee12f95f2d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

إصابة مروان البرغوثي وعدد من الأسرى الفلسطينيين في اعتداءات إسرائيلية وعباس يدين

13:40 GMT 28.10.2024
© AFP 2023 / TAL COHEN الأسير الفلسطيني في السجون الاسرائيلية مروان البرغوثي
الأسير الفلسطيني في السجون الاسرائيلية مروان البرغوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© AFP 2023 / TAL COHEN
تابعنا عبر
أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، اليوم الاثنين، إصابة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، مع عدد من رفاقه "بعد تعرضهم لاعتداءات وحشية في سجن مجدو الإسرائيلي مطلع الشهر الماضي".
وذكر محامو هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بعد زيارة قاموا بها لسجن "مجدو": "تعرض الأسير القائد الوطني مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المعتقل منذ عام 2002، وعدد من زملائه الأسرى لاعتداء وحشي من قبل وحدات القمع في سجون الاحتلال مطلع الشهر الماضي، وقد تمكن المحامي من الاطلاع على تفاصيل الاعتداء الأخير عقب منع الزيارات لمدة ثلاثة أشهر".
وكشفت المعلومات التي تم الحصول عليها "تعرض البرغوثي لاعتداء عنيف، من قبل وحدة قمع السجون في زنزانة العزل الانفرادي بتاريخ 9 سبتمبر 2024، واستخدمت في الاعتداء أدوات قمع وضرب مختلفة، مما أسفر عن إصابات بليغة في جسده، شملت كسورا في الأضلاع والأطراف، ونزيفا في أذنه اليمنى، بالإضافة إلى جرح في ذراعه الأيمن وآلاما في ظهره، وبعد أسابيع من الحادثة بدأ البرغوثي يتعافى تدريجيا رغم معاناته من صعوبات في الحركة وألم شديد في الصدر والظهر، إضافة إلى التهابات نتيجة الجروح المفتوحة ونزيف الأذن دون تلقي علاج طبي أو أدوية".
استقبال الأسرى الفلسطينييين بعد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في رام الله، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
أسرى فلسطينيون يتحدثون عن "تعذيبهم المروع" بالسجون الإسرائيلية
5 أغسطس, 12:35 GMT
ويعد هذا الاعتداء، الثالث من نوعه، الذي تعرض له البرغوثي خلال العام الأخير، حيث وقع الاعتداء الأول في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، في زنازين عزل سجن "عوفر" ثم تعرض لاعتداء ثان في سجن "مجدو" في السادس من مارس (آذار) الماضي وأكدت الحملة الشعبية للإفراج عن البرغوثي والأسرى أن "الاعتداء الأخير كان الأشد وحشية ويهدف إلى إحداث أضرار جسدية مزمنة على الأسير"، حسبما ذكره موقع "عرب 48".

وطالبت الحملة المؤسسات والمنظمات الدولية بـ"التحرك لحماية البرغوثي والأسرى والأسيرات"، مشيرة إلى أن "عجز هذه المنظمات عن اتخاذ إجراءات حازمة تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، يشجع الاحتلال على مواصلة اعتداءاته وجرائمه دون خوف من المحاسبة".

وختمت الحملة "بتوجيه التحية للبرغوثي ولجميع الأسرى المناضلين على صمودهم"، مؤكدة أن "إرادتهم تستمد قوتها من إرادة الشعب الفلسطيني وأن حريتهم هي جزء من حرية الشعب بأكمله"، معتبرة أن "ما يتعرضون له امتداد لسياسة القمع المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".
وأشاد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بـ"الصمود الأسطوري للأسرى، في المعتقلات الإسرائيلية، مديناً بشدة، ما يتعرضون له من تنكيل وحشي على يد سلطات الاحتلال، وعلى رأسهم الأسير القائد مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، والقادة الأسرى، حسبما نقله موقع "يافا".
مستشفى القدس في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
الصحة الفلسطينية: القوات الإسرائيلية تعتقل الكادر الطبي وعددا من المرضى في مستشفى "كمال عدوان"
26 أكتوبر, 07:50 GMT

ونوه عباس إلى أن "ما يتعرض له الأسرى، في معتقلات الاحتلال، يأتي في سياق الحرب الشاملة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مؤكداً أن هذه الجرائم الإسرائيلية لن تفلح في كسر صمود الأسرى الابطال، الذين دفعوا حريتهم ثمناً لكرامة وطنهم وشعبهم".

وطالب المنظمات الدولية، وخاصة منظمات حقوق الإنسان، "بالتدخل الفوري والقيام بمسؤولياتها وفق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى، لإجبار دولة الاحتلال على وقف جرائمها المتصاعدة بحق الأسرى الأبطال، وعلى رأسهم القائد مروان البرغوثي، الذي تتحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وحياة الأسرى المعزولين عن العالم جراء الإجرام الإسرائيلي بحقهم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:05 GMTوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала