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مرايا العلوم
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مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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لقاء سبوتنيك
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دودة تخرج من أنف طفل.. فيديو
دودة تخرج من أنف طفل.. فيديو
سبوتنيك عربي
رصد مقطع فيديو متداولة لحظات صعبة لاستخراج دودة من أنف طفل بعدما كانت سببا في معاناته من ضيق التنفس لفترة طويلة. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
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وبحسب الفيديو، فإن الدودة بقيت في أنف الطفل لمدة شهر قبل أن يتم استخراجها بواسطة طبيب ورصد لحظة خروجها، التي كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة للطفل، الذي لم يتوقع هذا الأمر.ويبدو أن الدودة طولها عدة سنتيمترات وأنها كانت مستقرة داخل أنف الطفل مسببة انسداد التنفس وما يرتبط به من أعراض ومشاكل صحية.
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نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الأخبار

دودة تخرج من أنف طفل.. فيديو

01:50 GMT 28.10.2024
© Photo / unsplash/ Uriel Soberanesدودة
دودة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© Photo / unsplash/ Uriel Soberanes
تابعنا عبر
رصد مقطع فيديو متداولة لحظات صعبة لاستخراج دودة من أنف طفل بعدما كانت سببا في معاناته من ضيق التنفس لفترة طويلة.
وبحسب الفيديو، فإن الدودة بقيت في أنف الطفل لمدة شهر قبل أن يتم استخراجها بواسطة طبيب ورصد لحظة خروجها، التي كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة للطفل، الذي لم يتوقع هذا الأمر.
ويبدو أن الدودة طولها عدة سنتيمترات وأنها كانت مستقرة داخل أنف الطفل مسببة انسداد التنفس وما يرتبط به من أعراض ومشاكل صحية.
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