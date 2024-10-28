https://sarabic.ae/20241028/دودة-تخرج-من-أنف-طفل-فيديو-1094224409.html
دودة تخرج من أنف طفل.. فيديو
دودة تخرج من أنف طفل.. فيديو
سبوتنيك عربي
رصد مقطع فيديو متداولة لحظات صعبة لاستخراج دودة من أنف طفل بعدما كانت سببا في معاناته من ضيق التنفس لفترة طويلة. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T01:50+0000
2024-10-28T01:50+0000
2024-10-28T01:50+0000
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وبحسب الفيديو، فإن الدودة بقيت في أنف الطفل لمدة شهر قبل أن يتم استخراجها بواسطة طبيب ورصد لحظة خروجها، التي كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة للطفل، الذي لم يتوقع هذا الأمر.ويبدو أن الدودة طولها عدة سنتيمترات وأنها كانت مستقرة داخل أنف الطفل مسببة انسداد التنفس وما يرتبط به من أعراض ومشاكل صحية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الأخبار
دودة تخرج من أنف طفل.. فيديو
رصد مقطع فيديو متداولة لحظات صعبة لاستخراج دودة من أنف طفل بعدما كانت سببا في معاناته من ضيق التنفس لفترة طويلة.
وبحسب الفيديو، فإن الدودة
بقيت في أنف الطفل لمدة شهر قبل أن يتم استخراجها بواسطة طبيب ورصد لحظة خروجها، التي كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة للطفل، الذي لم يتوقع هذا الأمر.
ويبدو أن الدودة طولها عدة سنتيمترات وأنها كانت مستقرة داخل أنف الطفل مسببة انسداد التنفس وما يرتبط به من أعراض ومشاكل
صحية.